7 привычных продуктов, которые будущие поколения могут и не попробовать

Когда в следующий раз будете наслаждаться чашкой ароматного эспрессо или заказывать салат с креветками ресторане, задумайтесь о том, что через несколько десятков лет этих продуктов может уже и не быть. Как говорится, ничто не вечно, особенно если учитывать неуемное потребление природных ресурсов, а также глобальное потепление., какие напитки и продукты находятся под угрозой исчезновения.
1. Шоколад
Шоколад может исчезнуть из-за глобального потепления. / Фото: tdmadagascar.ru
Существует вероятность, что наслаждаться вкусом белого, темного, молочного и любого другого вида шоколада нам осталось не более 60 лет. Сказать «спасибо» за это следует глобальному потеплению. Даже профессиональные синоптики не всегда могут сказать, что будет завтра – дождь или снег, а погодные условия становятся все более непредсказуемыми и экстремальными. К сожалению, шоколадные деревья являются очень капризными и тяжело переносят различные климатические скачки и резкие изменения температуры. Лишнее тому подтверждение – засуха в Гане и Кот-д'Ивуаре, на долю которых приходится 70 % мирового производства какао.
Однако глобальное потепление является не единственной причиной. Деревья какао стареют, а обновлять плантации, сажая новые растения, не всегда получается. Плюс не стоит забывать о болезни шоколадных деревьев, которая уже уничтожила почти 1/3 мирового урожая какао.
Есть и еще один нюанс – площадь территорий, пригодных для выращивания какао-деревьев, с каждым годом все больше сокращается, что со временем приведет к полной нерентабельности производства шоколада.
2. Авокадо
Авокадо - один из самых популярных сегодня продуктов. / Фото: fitzdrav.com
Возможно, сложится такая ситуация, что вы только захотите добавить популярный в современном фуд-мире авокадо в свое меню, а его уже не будет. Несмотря на востребованность и высокую стоимость продукта, процесс его выращивания с каждым годом становится все сложнее, а потому теряет целесообразность. Чтобы собрать урожай, состоящий из одного килограмма авокадо, необходимо потратить 300 литров воды! Однако засухи не располагают к такой щедрости, в результате чего количество плодов стремительно уменьшается. Вероятно, крупнейшие производители скоро откажутся от выращивания этого фрукта в пользу менее капризных.
3. Алкоголь
Сорта для производства вина вызревают слишком быстро. / Фото: posudaguide.ru
Некоторые алкогольные напитки также находятся в зоне риска. Больше всего страдает вино и коньяк – из-за повышения температур продолжительность лета увеличивается, и сорта винограда, которые обычно используются для производства, вызревают слишком быстро, что делает их непригодными для создания алкоголя. Чтобы уберечь эти напитки, некоторые производители посвящают все свободное время выведению новых сортов винограда, которые вызревают дольше. К сожалению, селекционные работы – удовольствие не из дешевых, к тому же гарантировать успех операции никто не может.
Начинать беспокоиться следует и поклонникам шотландского виски. В 2018 году в Шотландии практически не было осадков, из-за чего произошло пересыхание ручьев и критическое падение уровня рек. Возможно, это не так бы сильно отразилось на производстве алкоголя, если бы для создания виски не использовалась пресная вода. В результате производители вынуждены были приостановить работу на неопределенный срок.
Нехватка пресной воды отразится на фанатах не только виски, но также пива. Кроме того, урожаи хмеля очень сильно страдают от засухи, что приводит к большим потерям и заставляют пивоваров хвататься за голову в поисках решений. А из-за роста температур в хмеле сокращается количество альфа-кислот, которые отвечают за вкус напитка, поэтому бороться нужно еще и с этой проблемой.
4. Морская рыба и морепродукты
Морская рыба и морепродукты страдают из-за снижения кислорода в воде. / Фото: blog.metro.ua
Изменение климата на Земле отражается и на водах Мирового океана. Если быть точнее – снижается кислород, в результате чего поголовье рыбы уменьшается в размерах. По прогнозам экспертов, максимум через 30 лет особи каждого вида станут мельче практически на треть. Также не стоит забывать о регулярном превышении допустимого объема рыбной ловли. На данный момент этот показатель составляет 50%, а это значит, что через несколько десятков лет промысловая рыба будет полностью уничтожена.
Пострадают и другие океанические обитатели, которые активно используются в процессе приготовления большего количества как ресторанных, так и домашних блюд. Причина состоит в повышении кислотности морской воды, которая активно поглощает из воздуха углекислый газ. Из-за этого у крабов, раков, креветок и омаров не может формироваться панцирь. А постоянное уменьшение концентрации соли в поверхностном слое морской воды приводит к тому, что снижается количество бактерий и планктонов, которые являются кормом для мидий и прочих морских организмов.
5. Картофель
Все сорта картофеля находятся под угрозой. / Фото: modamix.net
И ты, Брут? Увы, картофель тоже находится под угрозой, поэтому составы популярных первых блюд, в частности супов и борщей, скоро нужно будет пересмотреть. Согласно данным Британской Климатической коалиции, из-за отсутствия дождей и формирования засушливого климата, к 2050 году количество территорий для земледелия уменьшится минимум на три четверти. В 2018 году в Англии по причине жаркого лета существенно ухудшился урожай, плюс значительно уменьшился размер картофельных клубней.
6. Арахис
Растение нуждается в пяти месяцах стабильной теплой погоды. / Фото: ecwid.com
Пополняет наш список капризных культур, нуждающихся в особых условиях выращивания, и арахис. Растение нуждается в пяти месяцах стабильной теплой погоды и достаточном количестве осадков, а взамен получается засуху и постоянные колебания температуры. Как следствие, урожай либо ухудшается, либо погибает. В качестве подтверждения наших слов предлагаем вспомнить ситуацию, которая произошла в 2011 году – тогда сразу в нескольких штатах Америки была засуха, которая привела к неурожаю арахиса и ростом цен на него практически в полтора раза.
7. Кофе и чай
С кофе и чаем связаны многие ритуалы. / Фото: xcoffee.ru
Похоже, скоро наши любимые напитки, с которыми связано столько замечательных ритуалов, могут быть стерты с лица земли. Согласно результатам исследований и прогнозам ученых, через 25-30 лет количество плантаций, подходящих для выращивания кофе, уменьшится в два раза, а к 2080 году они полностью исчезнут. Здесь примерно такая же ситуация, как и с шоколадом – капризному растению нужны стабильные погодные условия: тропический климат, регулярные дожди, высокогорное расположение. Увы, глобальное потепление постепенно уничтожает территории, пригодные для выращивания кофе. Например, в Танзании, которая является одним из главных поставщиков кофейных зерен, урожай снизился практически вдвое по сравнению с 1969 годом.
Не лучше обстоит дело и с чаем. Количество плантаций с каждым годом неумолимо сокращается из-за большого количества осадков и повышения температуры. Также многие замечают, что вкус и аромат напитка уже не такой, как раньше. Это происходит из-за муссонов, непрерывных дождей и неблагоприятных погодных условий.
