Средства, которые помогут увлажнить сухой воздух в квартире

Зимой проблема сухого воздуха в квартире встает особенно остро. Из-за горячих батарей влажность опускается до критического показателя в 15-20%, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья.







Чтобы вы смогли всегда поддерживать ее на должном уровне, используйте лайфхаки из нашей статьи: собрали для вас как народные средства, так и варианты из магазинов.

Как определить влажность воздуха в квартире?

Как увлажнить воздух с помощью подручных средств?

Поставьте стакан с водой в холодильник.Прежде чем бежать в магазин за увлажнителем воздуха или делать его своими руками, предлагаем проверить, какой уровень влажности в вашей квартире. Для этих целей можно приобрести специальный датчик, но мы за экономию, а потому будем использовать народные средства. Итак, есть два варианта:• Возьмите стакан, налейте в него холодную воду из-под крана и поставьте в холодильник на три-четыре часа. По истечении времени достаньте стакан и поставьте его на стол. Если спустя десять минут на стенках бокала не образуются капли, значит, воздух в квартире очень сухой. Если же капли медленно стекают по стакану, значит, все в порядке.• Найдите в парке или сквере еловую шишку, принесите ее домой и положите на стол. Если через неделю ее чешуйки полностью раскроются, воздух в доме недостаточно увлажненный. Если же чешуйки еще больше прижмутся друг к другу и станут более компактными, проблему сухости решить не придется.Если предыдущие проверки показали, что воздух в квартире сухой, значит, следует переходить к следующему этапу: непосредственно увлажнению. Вот несколько эффективных способов, которые помогут в этом вопросе:• Влажное полотенце на батарееПовесьте на батарею влажное полотенце.Этим методом активно пользовались еще наши мамы и бабушки. Если батарея слишком горячая и от нее исходит сильный жар, вы можете уменьшить его с помощью обычного полотенца. Хорошо намочите его, выкрутите и повесьте на радиатор. К сожалению, есть у этого лайфхака и минус: полотенце будет очень быстро высыхать и вам нужно будет постоянно его смачивать.Если вы не готовы постоянно следить за тем, высохло полотенце или нет, сделайте следующее: повесьте на батарею пластиковую бутылку с водой, сделайте отверстие и погрузите в него кончик полотенца. Или же разместите на радиаторе несколько заполненных бутылок, а чтобы увеличить площадь испарения, сделайте в стенке емкости несколько дырок и дополнительно открутите крышку. Конечно, выглядит такая конструкция совсем неэстетично, но в качестве экстренной меры вполне подойдет.• Комнатные растенияВыбирайте растения с крупными листьями.Комнатные цветы – идеальные помощники в создании оптимального микроклимата в квартире. Они очищают, увлажняют, ионизируют воздух и вместе с тем выделяют много кислорода. Если у вас или членов вашей семьи есть предрасположенность к заболеваниям органов дыхательной системы, тогда наличие в квартире растений является обязательным условием.Наиболее эффективными в этих вопросах являются цветы с крупными листьями: аглаонема скромная, фикус бенджамина, бетелевая пальма, драцена и прочие. Если вы не уверены в том, что сможете обеспечить своим зеленым друзьям надлежащий уход, выбирайте неприхотливые комнатные растения, которые нормально чувствуют себя в тени и нуждаются в частом поливе.• Вода в пульверизатореРаспылять воду нужно пару раз в день.Пожалуй, этот метод самый простой, быстрый и бюджетный. Возьмите пульверизатор, который вы обычно используете для опрыскивания комнатных растений или мытья зеркал, хорошо промойте его, заполните водой и распылите ее по комнате. Для того, чтобы влажность поднялась до оптимального уровня, проводить процедуру следует два-три раза в день. Важно, чтобы в ходе процедуры капли воды не попадали на текстиль и мягкую мебель, так как из-за них на поверхности могут образоваться некрасивые разводы. А чтобы после опрыскивания в квартире витал приятный аромат, добавьте в пульверизатор несколько капель любимого эфирного масла. Отличный способ совместить приятное с полезным.• ОрбизыГидрогелевые шарики отлично поглощают влагу.Орбизы, известные всем, как гидрогелевые шарики, – это декоративный грунт, который обладает прекрасными впитывающими свойствами. Когда на шарики попадает жидкость, они увеличиваются в несколько раз и начинают поглощать влагу в сто раз больше собственного веса. После того, как гранулы достигают своего максимального размера, они начинают насыщать влагой окружающую среду.Именно поэтому орбизы часто используют в садоводстве и цветоводстве – с их помощью можно продлить жизнь срезанным растениям, а также с минимальными проблемами выращивать цветы, которые нельзя заливать. Если появляются излишки влаги, шарики моментально их впитывают.Как применять орбизы для увлажнения воздуха? Просто используйте их вместо цветочной почвы, а также заполняйте емкости и расставляйте по комнатам, чтобы гранулы испаряли влагу. Однако следует быть максимально осторожными – если дома есть дети или домашние животные, они точно заинтересуются разноцветными шариками.• Мини-фонтанчикМини-фонтанчик из Советского Союза.Мини-фонтанчики считаются первыми увлажнителями воздуха в Советском Союзе. Они состояли из небольшого электромотора, распылителя и круглого резервуара из оргстекла. Перед тем, как включить увлажнитель в сеть, в резервуар заливали воду, а затем наблюдали, как она распыляется по комнате через распылитель. Главным преимуществом таких изделий была простая конструкция, которая не ломалась и служила десятилетиями.Несмотря на то, что прошло уже много лет, и на рынке появилось огромное количество современных моделей, такие увлажнители до сих пор являются актуальными. Единственный минус устройств – шум, который они издают. Да, он похож на звук журчащей воды, который должен расслаблять, однако если слушать его целый день, эффект получается обратным.Если у вас не осталось такого фонтанчика от бабушек или родителей, тогда самое время отправиться в магазин за современным мини-фонтаном. Большинство из них выглядят стильно и красиво, однако с функцией увлажнения справляются не на все сто. Поэтому к выбору фонтана следует подходить с особенной тщательностью.• Современный увлажнительСамые популярные – ультразвуковые увлажнители.Не хотите возиться с подручным средствами и советскими «гаджетами»? Тогда просто купите обычный увлажнитель. Их цена стартует от 1000 рублей – все будет зависеть от того, какую площадь вам нужно обработать. Лучше всего проконсультироваться с продавцом и почитать отзывы на понравившийся прибор в интернете, чтобы точно быть уверенным в покупке. Обращайте внимание на объем резервуара, панель управления (сенсорная или обычная), наличие световой индикации и отсека для аромамасел (если для вас это важно). Также значение имеет уровень шума.Если говорить о разновидностях устройств, то бывают обычные увлажнители-испарители, которые продувают воздух через кассету или барабан из дисков, смоченных водой; паровые (принцип работы напоминает электрочайник) и ультразвуковые – внутри устройства есть мембрана, которая колеблется и расщепляет воду на мелкие частицы, в результате чего образуется туман.