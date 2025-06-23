От жидкой микстуры до батончика: как создавалось любимое лакомство СССР - гематоген

Как в Советском Союзе изготавливали гематоген/ фото: otvet.mail.ru , tgstat.ru

1. Микстура Адольфа Гоммеля

Швейцарский врач считается первым, кто придумал использовать бычью кровь в качестве лекарства/фото: viktoriafoto.ru

2. Первый советский сироп

Сначала в СССР производили жидкий гематоген/ фото: fotokto.ru

3. Удобные батончики

Гематоген был нужен для быстрого восполнения микроэлементов в организме/ фото: 6. sport24.ru

4. Состав по ГОСТу

Главным компонентом гематогена был альбумин, а сгущенное молоко с сахаром сделало его вкусным/ фото: progoroduhta.ru

5. Суточная норма

Гематоген рекомендовали есть по 2-3 ириски в день/ фото: life.ru

6. Современный гематоген

Россияне продолжают покупать гематоген и в наши дни/ фото: bcrb.by