От жидкой микстуры до батончика: как создавалось любимое лакомство СССР - гематоген

Как в Советском Союзе изготавливали гематоген/ фото: otvet.mail.ru , tgstat.ru
В Советском Союзе гематоген был очень популярен. Его всегда можно было найти в аптеках, даже в эпоху дефицита. Правда, первый гематоген продавали не в виде батончиков или ириски — он имел совсем другую форму выпуска. А вот каким был первый гематоген и как он превратился в сладкий батончик с добавками, давайте узнаем из истории далеких времен СССР.
1. Микстура Адольфа Гоммеля
Швейцарский врач считается первым, кто придумал использовать бычью кровь в качестве лекарства/фото: viktoriafoto.ru
Название «гематоген» в переводе с древнегреческого на русский язык означает «кровь» и «рождение». Первым ученым, который изобрел эту биологическую добавку к пище, стал Адольф Гоммель. Он был родом из Швейцарии, где работал врачом. Свое изобретение он придумал в 1890 году, правда, это была микстура, которая помогала улучшать работу пищеварительной, нервной системы, повышать умственную и физическую активность. Врач изготавливал препарат из крови быка и куриного желтка. А вот в твердой форме препарат стали выпускать гораздо позже. И не в Швейцарии...
2. Первый советский сироп
Сначала в СССР производили жидкий гематоген/ фото: fotokto.ru
В Советском Союзе массово производить гематоген для людей начали в начале 20-х годов. На его разработку потребовалось около 7 лет — самый первый состав биологической добавки был придуман в 1917 году. Но для запуска в промышленных масштабах нужно было создать государственное общество для производства и затем торговли фармацевтическими и медицинскими препаратами. Гематоген стали классифицировать как БАД — первый советский препарат тоже имел жидкую форму.
3. Удобные батончики
Гематоген был нужен для быстрого восполнения микроэлементов в организме/ фото: 6. sport24.ru
Согласно информации из Большой Советской Энциклопедии, до 30-х годов сироп гематогена состоял из раствора гемоглобина (70%), глицерина и небольшого количества вина. Но ближе к началу 40-х годов его рецептура была пересмотрена — нужно было создать продукт, который имел более удобную форму выпуска. В результате появился гематоген в виде батончика с разделенными дольками. Во время Второй мировой войны такое лакомство выдавали солдатам для восполнения дефицита белка и железа. Гематоген стали изготавливать на мясокомбинатах в большом количестве.
4. Состав по ГОСТу
Главным компонентом гематогена был альбумин, а сгущенное молоко с сахаром сделало его вкусным/ фото: progoroduhta.ru
В связи с изменением состава, процесс производства батончика стал более трудоемким. На его изготовление нужно было потратить целые сутки. Составляющими компонентами советского гематогена в батончиках были молоко, сахар, глюкоза, ванильный сахар и альбумин. Первым делом нужно было растворить сахар в молоке, а затем сварить сгущенное молоко. Потом его остужали, добавляли белок плазмы крови и отправляли в специальные формы для загустения. В результате получалась не просто полезная добавка к пище, а настоящее лакомство.
5. Суточная норма
Гематоген рекомендовали есть по 2-3 ириски в день/ фото: life.ru
В послевоенные годы все люди нуждались в полноценном питании. Советские врачи стали назначать вкусные батончики детям, беременным и кормящим женщинам в качестве дополнительного источника энергии, витаминов и микроэлементов. Специалисты верили, что они помогут пережить анемии и прочие болезни, которые были вызваны голодом. Сладкие батончики легко устраняли головокружение, усталость и недомогание. Правда, у гематогена была строгая дозировка, поскольку он содержал большое количество железа — 90 миллиграмм на 100 граммов.
Врачи рекомендовали давать малышам до 3-х лет не больше 1 ириски, от 4 до 13 лет — 2-3 ириски, с 14 лет можно было увеличить дозировку до 4 ирисок в день, разделяя на 2-3 приема.
6. Современный гематоген
Россияне продолжают покупать гематоген и в наши дни/ фото: bcrb.by
К закату советской эпохи в стране производили разные виды гематогена. Он был классическим, детским, с орехами, изюмом, медом, аскорбиновой кислотой и шоколадом. Несмотря на все трудности, которые пережила страна после «перестройки», производство гематогена сохранилось. Сейчас существует много разных способов его изготовления. Он перестал быть медицинским препаратом и поэтому его можно купить в любом продуктовом магазине. Правда, врачи считают, что пользы от современного гематогена меньше из-за повышенного содержания сахара. Они советуют перед покупкой читать состав. В гематогене, который изготавливали по ГОСТу, главными компонентами является сгущенное молоко с сахаром и альбумин.
А вот ученые из Новосибирска решили пойти дальше и разработали гематоген специально для аллергиков. Сибирское лакомство не содержит лактозы, но имеет антиоксиданты, которые помогают усваивать железо. Ученые уже получили патент на изобретение. Авторы разработки хотят, чтобы такой полезный продукт был доступен для жителей с непереносимостью лактозы. По словам ученых, самый вкусный вариант гематогена получился на кокосовом молоке — его содержание составило 50%.
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