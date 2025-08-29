В Лос-Анджелесе разработали технологию создания кирпичей из переработанного пластика

В современном мире есть немало проблем, которые требуют немедленного решения, чтобы они не стали угрожающими для будущего человечества. Например, уже много лет экологи бьют во все колокола из-за глобального загрязнения планеты пластиковыми отходами. А есть ещё проблемы в строительной отрасли - как снизить выбросы и количество мусора, которые остаются после очередного проекта.
Строительство будущего и борьба с пластиковыми отходами в одном концепте. /Фото: recycleplastics.ca
Весьма амбициозную задумку - разработать технологию строительства полноценного здания из пластиковых пакетов и бутылок поставили перед собой специалисты нового стартапа из Лос-Анджелеса. Суть идеи, по словам авторов концепта, состоит в том, чтобы создать современный, более быстрый, экологичный и чистый способ возвести дом, чем при условии использования традиционных строительных блоков. Для этого предполагается использовать пластиковые отходы, в том числе, те, которые не подлежат вторичной переработке.
Переработанный пластик станет строительным материалом. /Фото: izbrannoe.com
Воплотить идею в жизнь американские стартаперы смогли при помощи разработанной ими технологии под названием ByFusion Global, которая позволяет переработать «неперерабатываемый» до этого момента пластик в прочные кирпичи большого размера. Шлакоблоки, именуемые «ByBlocks», изготавливаются методом так называемого парового уплотнения. Достоинство этой технологии состоит в том, что для неё не требуется каких-либо химикатов, добавок, клеевых составов либо наполнителей.
Схема укладки кирпичей из пластиковых отходов. /Фото: intelligentliving.co
В результате получаются кирпичи, внешне напоминающие конструктор Лего, а по размерам они подобны к стандартным бетонным шлакоблокам. Такой продукт отлично подходит для гражданского строительства, тем более, что они практически не поддаются разрушениям. По словам генерального директора компании ByFusion Хайди Куйава, ими уже был получен грант Dow, а также они стала партнёром программы по утилизации мусорных пакетов EnergyBag от фирмы Hefty.
Объекты парковой инфраструктуры, где уже использовались пластиковые кирпичи. /Фото: byfusion.com
Пока что стартап находится на стадии подготовки к запуску пилотной программы по переработке пластиковых отходов, которая запланирована к реализации в городе Бойсе, что в штате Айдахо. Первоначальным назначением концепта будет помощь местному населению Бойсе в ближайшие годы утилизировать около 72 тонн пластика, накопившиеся на городской свалке, который не подлежит традиционной переработке. Однако первый опыт успешного использования блоков из отходов во время строительства нескольких объектов инфраструктуры в местном городском парке.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии