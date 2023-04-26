Какие секреты хранит древний глинянный город Бам, который появился на 200 лет раньше Рима

Конечно, «Вечный Бам» звучит не столь горделиво и величественно, как «Вечный Рим». По сопричастности же своей с вечностью он вполне достойно может конкурировать со столицей Италии. Бам был построен на два столетия раньше. И если лицо иных городов меняется, то этот город время, кажется, обходит стороной. Цивилизации гибнут и возникают вновь, меняются ландшафты. Лишь нерушимая суровая цитадель на вершине холма всё так же встречает закаты и рассветы...
Самое большое глинобитное здание в мире
Цитадель на двести лет старше Рима.
В период правления Ахеменидов, где-то между 579 и 323 годами до нашей эры, в Персии (в юго-восточной части современного Ирана) была построена цитадель Бам. На персидском это звучало как Арг-и-Бам и в переводе значило «огромная крепость из глины». По сей день это самое большое глинобитное здание во всём мире.
Расположена крепость в провинции Керман недалеко от границы с Пакистаном. Она состоит из довольно большого форта и внутренней цитадели. Сегодня весь этот комплекс именуют цитаделью.
Макет легендарной крепости.
История вечного города
Крепость и город процветали на протяжении долгих столетий. Это был один из крупнейших деловых центров на Великом шелковом пути. Именно здесь пересекались все самые важные торговые маршруты. Жизнь била здесь ключом.
Первоначальное сооружение Ахеменидов расширили парфяне и Сасаниды. Они построили новые стены и дополнительные укрепления. В 7 веке регион был завоёван арабами. В исламских источниках информация об этой неприступной крепости начинает встречаться с 10 века.
Неприступные стены цитадели.
Арг-е Бам является своего рода «городом в городе». Археологами здесь были обнаружены все атрибуты комфортной жизни: базары, бани, жилые дома, арены. До наших дней сохранились несколько древних мавзолеев и соборная мечеть. Здесь также присутствуют и все другие неотъемлемые атрибуты персидской древности – ветровые башни бадгиры, башни холода яхчалы, подземные ирригационные каналы кяризы.
Нашествие тюркских кочевников, а затем монголов в 12 веке нанесло огромный удар процветанию Бама. Упадок Великого шёлкового пути, начавшийся во второй половине 14 века, также не мог не сказаться на крепости. Регион несколько оживился на короткое время при Тамерлане. Только вот от былого величия не осталось и следа.
После завоевания этих земель кочевниками крепость стала приходить в упадок.
Крепость всё время оставалась заселённой. Лишь в начале 20 века, когда началось строительство нового города Бам, она начала приходить в упадок. Жители постепенно переселялись. Сначала здесь стали размещать военный гарнизон. В 1932 году и казармы опустели, а крепость окончательно забросили.
Окончательно забросили крепость уже в 20 веке, до этого тут всё время кто-то жил.
Великая цитадель
Крепость занимает внушительных размеров площадь в почти 200 тысяч квадратных метров. Окружают её неприступные стены семиметровой высоты, образуя периметр длиной почти две тысячи метров. Единственный вход в Арг-и-Бам охраняют башни. Внутри четыре сотни домов и различных других сооружений. В самом центре находится здание цитадели с казармами и Дворцом Времён года.
Сооружение было очень хорошо продумано и репутацию неприступности обрело по заслугам.
В крепости почти семь десятков смотровых башен. Всё построено по одной т той же древней технологии. В ней использовали высушенные на солнце глиняные кирпичи, положенные на слои глины. Впечатляющие куполообразные своды крепости придают её вид сказочного песчаного замка.
Крепость могла отражать любые атаки и выдерживать длительные осады. У неё были лишь одни ворота, а внутри были сады, поля, колодцы и оросительные каналы. В таких условиях совершенно неудивительна репутация абсолютной неприступности цитадели.
В крепость вели только одни ворота.
Во всех зданиях были специальные конструкции, так называемые ветряные башни. Они очищали и кондиционировали воздух, пропуская его через водоёмы. Таким образом в помещениях всегда был чистый от пыли, охлаждённый и увлажнённый воздух.
Восемнадцать лет назад землетрясение разрушило большую часть построек в Баме. Это было одной из самых жестоких трагедий в Иране. Погибло больше двух десятков тысяч людей. Цитадель тоже пострадала. Самое интересное, что больше пострадали те части, которые реконструировались. Древние постройки к которым не прикасались — остались почти нетронутыми.
После землетрясения.
Восстановление цитадели Бама власти начали сразу же. К делу подключились такие страны, как Япония, Италия и Франция. Сегодня крепость полностью реконструирована. Несмотря на то, что множество построек теперь современные — они в точности воспроизводят всё так, как было в древности.
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