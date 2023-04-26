Какие секреты хранит древний глинянный город Бам, который появился на 200 лет раньше Рима

Самое большое глинобитное здание в мире

Цитадель на двести лет старше Рима.

Макет легендарной крепости.

История вечного города

Неприступные стены цитадели.

После завоевания этих земель кочевниками крепость стала приходить в упадок.

Окончательно забросили крепость уже в 20 веке, до этого тут всё время кто-то жил.

Великая цитадель

Сооружение было очень хорошо продумано и репутацию неприступности обрело по заслугам.

В крепость вели только одни ворота.

После землетрясения.