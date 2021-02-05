7 «замороженных» сооружений, чей незаконченный вид не помешал им стать достопримечательностями

1. Собор Святого Семейства, Барселона

Один из наиболее знаменитых примеров незавершенного строительства. /Фото: miroworld.ru

2. Сиенский собор, Италия

Строительство, которое было заморожено шестьсот лет назад. /Фото: expertitaly.ru

3. Национальный памятник Шотландии, Великобритания

Памятник воинам, незавершенный из-за отсутствия финансирования. /Фото: freepik.com

4. Башня Давида, Венесуэла

Незаконченная башня и местом жительства, и натурой для съемок фильма стать успела. /Фото: pr-flat.ru

5. Skkieletor, Польша

Сегодня многообещающий проект стал местом для размещения рекламы. /Фото: biznes.lovekrakow.pl

6. Алаи Минар, Индия

Больше семи веков строительство стоит. /Фото: travel.rambler.ru

7. Гостиница Рюген, Северная Корея

Данных о состоянии стройки в Корее пока нет. /Фото: orangesmile.com