Римские термы: как античные граждане поддерживали чистоту тела в роскошных банных комплексах

Античное общество очень много времени уделяли красоте своего духа и тела. И в отношении последнего чистота и соблюдение гигиены в том же Древнем Риме было неотъемлемым элементом рутины. Мылись тогда в общественных банях - термах - которые были не просто местом для купания. Это были огромные роскошные комплексы, сравнимые с шикарными поместьями аристократов и служившие центрами общественной жизни поздней Античности.
Баня - неожиданный центр древнеримской общественной жизни. /Фото: rome24.ru
Создание сети общественных бань в Древнеримской империи было бы невозможным без строительства специальных гидравлических объектов - акведуков. По мере того, как они стали появляться в разных уголках государства, начали возводить и первые термы. Первой римской баней была построена рядом с первым же античным акведуком, известным как Аква-Аппия, который возвели по приказу местного политика Аппия Клавдия в 4 ст. до н. э.
Римский акведук, наши дни. /Фото: diletant.media
В итоге количество терм в одном населённом пункте стало показателем уровня его развития, и наоборот - если за баней следят недостаточно либо её и вовсе забросили, то такой город нельзя было назвать действительно крупным и цивилизованным. К тому же, наличие множества бань также может продемонстрировать, сколько богатых жителей там проживает, ведь именно они наравне с государством могли возводить общественную купальню
Концепт-арт первой древнеримской общественной бани. /Фото: rome-with-love.ru
Интересно, что на первых порах граждане Римского государства не очень нравилась идея публичного мытья, однако постепенно они приняли эту концепцию. Поэтому из мест, где происходит общественная жизнь поселенцев Рима термы стали превращаться в популярные места для всех жителей империи. В какой-то момент бани даже начали строить для представителей конкретных профессий - к примеру, охотников или театральных актёров.
Древнеримская баня, отлично сохранившаяся в Великобритании, современный вид. /Фото: rometm.com
Кроме того, любящие комфорт во всём римляне предпочитали при возможности купаться в тёплой воде, в чём им хорошо помогали горячие источники, расположенные у вулканов, таких как Везувий. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вокруг этих объектов постепенно стали строиться самые разные сооружения, но в первую очередь - как раз термы. Иногда их даже совмещали со святилищами - именно такой синтез можно было наблюдать в «Термах Меркурия», которые были возведены по приказу Цезаря.
Изображение термы в Помпеях, 1 век нашей эры. /Фото: medium.com
Другой вариант общественных бань, построенных на источниках, имеет сходство с современными санаториями на водах, где активно пользуются благами холодных минеральных вод. Так, по информации редакции novate.ru, римляне купали в серных или квасцовых источниках, которые обладали целебными свойствами. Но и не пренебрегали самыми обычными термами, позволяющими держать тело в чистоте в любом городе. Таким образом, древнеримская баня могла быть и центром общественной жизни, и полноценным лечебным учреждением.
Остатки термы Тита показывают, какие масштабные были банные комплексы в Античности. /Фото: rome-with-love.ru
Важность терм в жизни античных граждан подчёркивает также их внешний вид - сопровождающая архитектура по ценности в искусстве порой могла ничем не отличаться от богатой виллы аристократа или другого выдающегося сооружения. Их украшали колоннами, статуями и скульптурами, а также фресками и мозаиками. В частности, именно так современные историки однажды определили, какая баня предназначалась для актёров - на её стенах были изображены венки, считающиеся символом театра.
Женщины купались в древнеримской терме отдельно от мужчин. /Фото: desertcart.com.py
Были и другие особенности посещения терм: во-первых, мужчины и женщины купались отдельно, и в самых крупных банных комплексах помещения, а иногда и здания для них были отдельными. Различалось и время посещения, особенно это касалось маленьких заведений - до полудня мылись женщины, после полудня приходили мужчины. Во-вторых, они были довольно вместительными: по данным редакции novate.ru, в одних термах поменьше вмещалась сотня посетителей за раз, а в больших могли одновременно следить за чистотой тела больше полутора тысяч граждан.
Руины римской термы. /Фото: diletant.media
Конец истории бань поздней Античности пришёлся уже в Средние века - термы были достаточно популярными и долговечными, чтобы работать и после падения Западной Римской империи. Известно, что первые проявления упадка старой культуры чистоты приходится на 5−6 века, однако в некоторых места, таких как Лондиниум или города Византии термы перестали использоваться аж после 9 ст., когда стало невозможно поддерживать работоспособность подводящих к ним воду акведуков. После этого часть терм были разобраны на строительный материал, однако некоторые всё же дошли до наших дней, и даже в руинах поражают своими масштабами и роскошью.
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