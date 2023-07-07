Когда-то это были святые и культовые места, где совершались молитвы и обряды. Сегодня золотые часовни, храмы и заросшие синагоги выглядят тихо, где-то даже устрашающе.
Прогуляемся со специалистом по заброшенным святым местам — фотографом Matthias Haker. С его же комментариями.
Заброшенная частная часовня.
Потерянная вера.
Золотая часовня.
Еще одно заброшенное святое место.
Церковь.
Вспоминая прошлое.
Золотое.
Заросший храм.
Заброшенная большая часовня.
И маленькая.
Забытый божественный дворец.
Оставшиеся цвета.
Орган.
Руины.
Безмолвная молитва.
Последняя молитва.
Призраки в церкви.
Конец молитвам.
Старая синагога.
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Заброшенные святые места
Когда-то это были святые и культовые места, где совершались молитвы и обряды. Сегодня золотые часовни, храмы и заросшие синагоги выглядят тихо, где-то даже устрашающе.
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