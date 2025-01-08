Как украсить дачный участок только камнями, чтобы добавить эстетики и уникальности

Камни на даче могут быть использованы в совершенно разнообразных композициях, а не только для того, чтобы оформить дорожку или создать бордюры клумбам и грядкам. Это очень эстетическое решение, красивое и натуральное.







От того, как много будет композиций из камней на участке, можно отталкиваться при создании его общего стиля.

1. Рокарий или сад камней

2. Подпорная стенка

3. Альпийская горка

4. Сухой ручей

5. Чешская скалка

6. Мангал из камней

7. Скамейка

8. Габион

9. Декоративная мельница

10. Лестница из камней

Камни добавят уникальности территории, придадут ухоженный и дорогой вид.РокарийРокарий — это каменистый сад, в котором скомбинированы разные растения, располагающиеся в разнообразных камнях и щебне. Для его создания выбираются обычно гладкие валуны, гравий, а также разнообразные, яркие по форме или цвету небольшие камушки. Их нужно также размещать на разных уровнях, так создадутся естественные откосы и ярусы. А растения нужны для него низкорослые, а также устойчивые к засухе. Вместе с камнями они будут смотреться очень эстетично и не скрывать их под своей листвой.Сад камней — это уже более японская версия, в которой могут вообще отсутствовать различные растение, кусты и деревья. Обычно это просто композиция из камней, которые в правильной форме по фен-шуй разложены на песке, на котором нарисованы борозды. Это могут быть совершенно различные по форме и размеру булыжники, а если всё же между ними и будут растения, то они должны хорошо переносить засуху. Такие сады не только украсят участок, но и создадут особый микроклимат в этой зоне.Сад камнейПодпорная стенка тоже может быть красивойИз камней можно сделать и подпорную стенку. Она не просто функциональный элемент, но и очень важная часть для поддержания земли на участке. Особенно на склонах или перепадах. Камни в таком случае станут украшением этого места и скроют все подпорные конструкции. Она также может начать играть роль своеобразных узких террас, на них прекрасно разместятся цветники и грядки с овощами, пусть и небольшие.Также с помощью подпорных стенок модно разграничить участок и создать ему различные уровни. Так добавится глубина и при этом лёгкость.Альпийская горкаЗамечательный способ вписать камни в ландшафт участка — это создание альпийской горки. Такая свободная композиция из камней и цветов воссоздаст атмосферу горного ландшафта. Камни для них обычно используются разных размеров и форм. Как булыжники, так и местами мелкий гравий.При процессе создания альпийской горки важно с помощью камней также создавать уровни, склоны и уже после заполнять всё пространство растениями. Камни в альпийской горке играют ключевую роль. Фиалки, гвоздики и низкие травы идеально подходят для украшения горки и камней.Сухой ручейОчень красивый и сложный элемент — это сухой ручей. Он украсит и изменит сад до неузнаваемости. Для того чтобы его создать понадобится очень много камней, они должны будут обрамлять берега, создавать гроты или часть водопада. Также понадобится песок и гравий и главное много цветов синего, голубого и фиолетового цвета.Гладкие камни будут смотреться словно застывшие волны, потому они подойдут лучше всего. Он может извиваться по участку или даже впадать в настоящий небольшой водоём. Кроме этого, будет создана невероятная гармония с природой и в целом другие элементы декора после такой композиции не понадобятся.Чешская скалкаЧешская скалка — интересное название, которое также подразумевает из себя некую клумбу, выполненную из камней. Но выглядит она крайне необычно и делается из длинных и плоских камней, обычно для этого подходят плиты известняка, которые располагаются по вертикали и слегка под наклоном.Они могут быть совсем небольшими, в промежутках между камнями лучше всего посадить небольшие растения, которые будут словно прорастать из такой композиции. Их можно выставить вдоль дорожек или около дома, чтобы создать некие подобия фигур или вазонов по углам. Камни лучше выбирать гладкие, потому что иначе их сложно будет уложить один на другой.Мангал из камнейДля камней на участке можно найти и очень практичное применение — создать стационарный мангал, который не нужно будет убирать на зиму. Это также придаст участку эстетичный вид, сделает зону мангала центральной и очень уютной. Для того чтобы его создать, сделать это достаточно легко и самому, нужно выбирать хорошие и небольшие камни. Они также должны быть устойчивы к высоким температурам, например, базальт и гранит хорошо подойдут.Для того чтобы подобная зона получилась максимально безопасной, нужно создать основу для мангала. А уже затем приступать к выкладке стен и даже крыши для защиты, если необходимо. Он уже точно будет очень долговечным и может просто быть использован как кострище.Необычная скамейкаИз камней можно соорудить и целую скамейку, этот проект точно будет самым необычным местом на участке. Для этого понадобятся большие и не очень плоские камни, которые нужно сложить один на другой, это будут две ножки будущей скамейки. А вот из чего делать сидение, уже зависит от желания хозяев. Можно использовать дерево, а можно также продолжить делать её полностью каменной. Длинный камень, хоть его и не просто найти, сделает конструкцию законченной. А чтобы сидеть было мягче и комфортнее, просто стоит добавить подушки. Она отлично впишется в природный ландшафт.Потрясающе выглядитДля того чтобы эта конструкция была ещё более оригинальной, стоит взять разные типы камней. Например, светлые и тёмные, так создастся контраст.Такие габионы тоже бываютИ хотя габион — это простом металлическая сетка, которая обычно подразумевается как некий вид забора, он может стать чем-то уникальным. Габион — это не только стена, из сетки и камней можно соорудить необычные композиции в виде животных или целых больших напольных кашпо. Их можно будет использовать в ландшафтном дизайне, а также и для укрепления склонов.Также габион прекрасно смотрится вдоль дорожек, около искусственных водоёмов и заборов. Заполнить габион можно и разноцветными камнями или добавить несколько светящихся. Эти конструкции достаточно устойчивы к любым внешним воздействиям и не разрушатся за зиму под снегом. А уход за ними самый минимальный.декоративная мельницаМельница — любопытная конструкция, которая также является декоративной деталью для ландшафта участка. Для того чтобы её построить, понадобятся камни разных размеров, но также и дерево для создания лопастей. Основания из камня придадут устойчивости, а деревянные детали — легкости и очарования. Это не обязательно должна быть классическая мельница, она вполне может быть и современной. Вокруг, конечно же, высаживают цветы или даже организуют небольшой декоративный водоём.А вот размещать такую конструкцию нужно исключительно в центральной части участка и уже от неё дальше создавать дизайн. Стоит также позаботиться и об освещении мельницы в темное время суток. Сделать это можно с помощью фонариков или небольшой уличной гирлянды. А старые чайники, ложки или вёдра придадут немного винтажа.Завораживающая лестницаЛестница, выполненная из разнообразных камней, можно плоских, а можно хорошо подобранных и вкапанных в землю, — очень красивый элемент ландшафтного дизайна. Она не слишком функциональна и скорее подходят для разграничения пространства и упрощения доступа к другой части участка, особенно если на нём имеются перепады. Натуральные камни — прочный материал и долговечный, если не таскать по ней тележки, то такая лестница точно не разрушится. В любом случае лестница будет уникальной.Не очень практичная, но очень красивая