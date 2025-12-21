Как вежливо отказать нежеланным гостям в новогодние праздники\

Новогодние каникулы справедливо считают отличным поводом походить по гостям, полакомиться всяким-разным, посмотреть душевное кино и просто поболтать. Поэтому не удивляйтесь, если начиная с первого января вы начнете получать звонки от близких и не очень знакомых и родственников.







Ну а как быть, если вы не желаете устраивать посиделки?

Спасибо, но мы вас не ждем

Пойдемте, но не к нам

Причина при этом не столь важна. Устали, нет никакого энтузиазма во второй или третий раз накрывать стол, или же убирать после гостей тоже не хочется. Это сугубо ваше дело, ваше право. И ваш дом, в конце концов. Поэтому заранее учимся вежливо отказывать назойливым визитерам. Психолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit перечислила три правила, которые стоит усвоить хозяевам.«Есть три правила коммуникации с родственниками или друзьями, когда вам нужно отстоять свои границы. Первое — обязательно благодарите за внимание. Второе — будьте вежливы и прямы, не юлите и не отвечайте туманно и уклончиво. И третье — предлагайте альтернативу», — говорит эксперт. Ни в коем случае не оправдывайтесь, не извиняйтесь и не обманывайте. Следуйте этим трем правилам, и все получится. Например, вам звонят родственники и напрашиваются в гости. Ваша реакция: «Ой, как приятно, что вспомнили! Но мы никак не можем, уже были другие планы. А что, если мы организуем встречу в другой день?»Хороший вариант — нейтральная территория. Допустим, такой вариант отказа: «Прекрасно! Давайте! Только мы устали сидеть дома, хотим в кафе, кинотеатр, на прогулку». Ну и самые креативные могут инициативно организовать такие вылазки, где все будут общаться со всеми, и никто не будет лезть в душу.Заранее продумывается план и кидается в общую группу.Допустим, понедельник — кинотеатр, вторник аквапарк, среда шашлык и баня, четверг боулинг и дискотека итд. Все встречаются со всеми, возможно, разным набором гостей, кто когда может по добровольному выбору. И тогда никто уже не станет напрашиваться именно к вам отдельно, вы сами сможете пропустить какой-то день всеобщего веселья, посвятив его своим интимным делам.