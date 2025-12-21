С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Как вежливо отказать нежеланным гостям в новогодние праздники

Новогодние каникулы справедливо считают отличным поводом походить по гостям, полакомиться всяким-разным, посмотреть душевное кино и просто поболтать. Поэтому не удивляйтесь, если начиная с первого января вы начнете получать звонки от близких и не очень знакомых и родственников.

Как вежливо отказать нежеланным гостям в новогодние праздники

Ну а как быть, если вы не желаете устраивать посиделки?

Причина при этом не столь важна. Устали, нет никакого энтузиазма во второй или третий раз накрывать стол, или же убирать после гостей тоже не хочется. Это сугубо ваше дело, ваше право. И ваш дом, в конце концов. Поэтому заранее учимся вежливо отказывать назойливым визитерам. Психолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit перечислила три правила, которые стоит усвоить хозяевам.

Спасибо, но мы вас не ждем

«Есть три правила коммуникации с родственниками или друзьями, когда вам нужно отстоять свои границы. Первое — обязательно благодарите за внимание. Второе — будьте вежливы и прямы, не юлите и не отвечайте туманно и уклончиво. И третье — предлагайте альтернативу», — говорит эксперт. Ни в коем случае не оправдывайтесь, не извиняйтесь и не обманывайте. Следуйте этим трем правилам, и все получится. Например, вам звонят родственники и напрашиваются в гости. Ваша реакция: «Ой, как приятно, что вспомнили! Но мы никак не можем, уже были другие планы. А что, если мы организуем встречу в другой день?»

Как вежливо отказать нежеланным гостям в новогодние праздники\

Пойдемте, но не к нам

Хороший вариант — нейтральная территория. Допустим, такой вариант отказа: «Прекрасно! Давайте! Только мы устали сидеть дома, хотим в кафе, кинотеатр, на прогулку». Ну и самые креативные могут инициативно организовать такие вылазки, где все будут общаться со всеми, и никто не будет лезть в душу.
Заранее продумывается план и кидается в общую группу.
Допустим, понедельник — кинотеатр, вторник аквапарк, среда шашлык и баня, четверг боулинг и дискотека итд. Все встречаются со всеми, возможно, разным набором гостей, кто когда может по добровольному выбору. И тогда никто уже не станет напрашиваться именно к вам отдельно, вы сами сможете пропустить какой-то день всеобщего веселья, посвятив его своим интимным делам.
Ссылка на первоисточник
наверх