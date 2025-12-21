Как вежливо отказать нежеланным гостям в новогодние праздники\

Новогодние каникулы справедливо считают отличным поводом походить по гостям, полакомиться всяким-разным, посмотреть душевное кино и просто поболтать. Поэтому не удивляйтесь, если начиная с первого января вы начнете получать звонки от близких и не очень знакомых и родственников.
Ну а как быть, если вы не желаете устраивать посиделки?
Спасибо, но мы вас не ждем«Есть три правила коммуникации с родственниками или друзьями, когда вам нужно отстоять свои границы. Первое — обязательно благодарите за внимание. Второе — будьте вежливы и прямы, не юлите и не отвечайте туманно и уклончиво. И третье — предлагайте альтернативу», — говорит эксперт. Ни в коем случае не оправдывайтесь, не извиняйтесь и не обманывайте. Следуйте этим трем правилам, и все получится. Например, вам звонят родственники и напрашиваются в гости. Ваша реакция: «Ой, как приятно, что вспомнили! Но мы никак не можем, уже были другие планы. А что, если мы организуем встречу в другой день?»
\
Пойдемте, но не к намХороший вариант — нейтральная территория. Допустим, такой вариант отказа: «Прекрасно! Давайте! Только мы устали сидеть дома, хотим в кафе, кинотеатр, на прогулку». Ну и самые креативные могут инициативно организовать такие вылазки, где все будут общаться со всеми, и никто не будет лезть в душу.
Допустим, понедельник — кинотеатр, вторник аквапарк, среда шашлык и баня, четверг боулинг и дискотека итд. Все встречаются со всеми, возможно, разным набором гостей, кто когда может по добровольному выбору. И тогда никто уже не станет напрашиваться именно к вам отдельно, вы сами сможете пропустить какой-то день всеобщего веселья, посвятив его своим интимным делам.
Свежие комментарии