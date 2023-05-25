Обратная сторона славы Шэрон Стоун: Что звезда Голливуда скрывала от прессы

В 1990-х гг. ее называли одной из самых успешных, востребованных и знаменитых звезд Голливуда и одной из самых желанных женщин в мире. А в начале XXI столетия Шэрон Стоун вдруг пропала с экранов и перестала появляться на публике. Долгое время о причинах этой паузы в кинокарьере ничего не было известно – актриса тщательно скрывала от публики то, что ей довелось пережить. И только недавно она рассказала о том, как однажды оказалась на грани смерти, и как в тот момент самый близкий человек оставил ее одну…
Актриса в юности | Фото: uznayvse.ru
На экранах ее привыкли видеть в одном амплуа – соблазнительной красавицы, и никто не догадывался о том, что в реальной жизни она была очень далека от образа, созданного ею в «Основном инстинкте». Интеллектуалка, обладательница высокого IQ, она пошла в школу в 5 лет сразу во второй класс, раньше закончила обучение и уже в 15 лет поступила в университет на отделение художественной литературы. Параллельно с учебой Шэрон подрабатывала в «Макдоналдсе». Она была довольно замкнутой, и свободное время предпочитала проводить не в шумных компаниях, а за чтением книг. Природную застенчивость девушка пыталась преодолеть, устраивая театрализованные представления у себя в гараже.
Шэрон Стоун в фильме *Воспоминания о звездной пыли*, 1980 | Фото: 24smi.org
Сама она никогда не считала себя красавицей, но окружающие не могли не обращать внимание на ее эффектную внешность. Однажды ей предложили сняться в рекламе, и свою карьеру Шэрон Стоун начала в качестве фотомодели. Затем ей посчастливилось получить эпизод в фильме Вуди Аллена «Воспоминания о звездной пыли», но за удачным кинодебютом последовали малозаметные роли в сериалах.
Кадр из фильма *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: vev.ru
Только спустя 10 лет к ней приходит первый успех – после выхода фильма Пола Верховена «Вспомнить все», где партнером Стоун по съемочной площадке стал Арнольд Шварценеггер. В американском прокате этот фантастический боевик собрал почти 120 млн долларов, а в мировом – больше 260 млн! Через 2 года Пол Верховен снова предложил Шэрон Стоун сняться в его фильме, и роль Кэтрин Трэмелл приносит актрисе мировую славу и становится ее визитной карточкой. А фильм «Основной инстинкт» собирает в мировом прокате больше 350 млн долларов. За эту работу Шэрон Стоун получила 2 кинонаграды MTV как лучшая актриса и самая желанная женщина.
Шэрон Стоун в фильме *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: fakty.ua
Кадр из фильма *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: film.ru
Позже Шэрон Стоун призналась, что «Основной инстинкт» сыграл в ее жизни неоднозначную роль: «Он помог мне обрести уверенность в себе. Я никогда не считала себя достаточно красивой и целеустремленной, чтобы стать кинозвездой… Ни победа в местном конкурсе красоты, ни съемки в рекламе, ни первые роли в кино не освободили меня от комплекса неполноценности. После «Инстинкта» я поверила в себя и в то, что мной можно даже восхищаться! Но тут жизнь незамедлительно дала мне понять, что у известности и славы есть и другая сторона… Я потерялась. Неожиданно оказалось, что знаменитость принадлежит себе не совсем. Статус звезды – это роскошь, блеск, сенсации, вспышки. Суета. В последующие годы я совершила много ошибок – и в выборе фильмов, и в выборе себя, если так можно сказать. Я боялась – что-то упустить, чего-то не сделать, за чем-то не угнаться, чего-то не испытать. Ну и пострадала от этого во всех смыслах – и профессионально, и душевно, и физически».
Шэрон Стоун в фильме *Быстрый и мертвый*, 1995 | Фото: 24smi.org
После этого актриса на долгие годы стала заложницей образа сексапильной и опасной преступницы. Ей часто предлагали однотипные роли, но зато все они были главными, и в 1990-х новые фильмы с участием Шэрон Стоун выходили ежегодно: «Щепка», «Перекресток», «Специалист», «Быстрый и мертвый», «Последний танец», «Глория», «Сфера», «Муза» и т. д. За главную роль в криминальной драме Мартина Скорсезе «Казино» Шэрон Стоун получила «Золотой глобус» как лучшая актриса и была номинирована на «Оскар». В этот период она стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.
Звезда Голливуда Шэрон Стоун | Фото: uznayvse.ru
Роберт де Ниро и Шэрон Стоун в фильме *Казино*, 1995 | Фото: 24smi.org
Однако в начале нового столетия в ее жизни началась черная полоса. Казалось бы, она достигла всего, о чем только можно было мечтать: Шэрон Стоун была успешна в профессии и счастлива в личной жизни. После нескольких недолговечных романов, одного официального брака и одной расторгнутой помолвки в 40 лет она наконец нашла свое счастье в браке с журналистом Филом Бронштейном. Они сыграли свадьбу в 1998 г., но спустя 2 года в отношениях супругов назрел кризис. Из-за проблем со здоровьем актриса перенесла 2 выкидыша и так и не смогла родить ребенка. Тогда они с мужем решили усыновить ребенка, и в 2000 г. у них появился сын Роэн Джозеф Бронштейн.
Звезда Голливуда Шэрон Стоун | Фото: apostrophe.ua
Шэрон часто жаловалась на головные боли, и в ходе обследования у нее обнаружили аневризму мозга. В 2001 г. 43-летняя актриса перенесла инсульт. О том, что тогда она оказалась на грани жизни и смерти, Шэрон Стоун рассказала только в недавнем интервью, после празднования своего 60-летнего юбилея: «Я тогда после страшного инсульта (девять дней была в коме) почти чудом выкарабкалась. Два года приходила в себя, заново училась ходить, говорить, писать. Занялась благотворительной работой, мне было не до съемок. В течение нескольких лет я пересмотрела отношение к кино и к своему в нем месту. Мы с моим агентом решили, что я должна играть характерных героинь, а не чей-то любовный интерес… Да, признаюсь, мне было нелегко возвращаться в профессию. Далеко не все двери передо мной открывались так легко, как можно было подумать. И уж точно их мало кто придерживал при виде меня и пропускал вперед».
Кадр из фильма *Золотой мальчик*, 2014 | Фото: kino-teatr.ru
Шэрон Стоун в сериале *Агент Икс*, 2015 | Фото: 24smi.org
Спустя 2 года, когда актриса еще восстанавливалась после инсульта, ее супруг подал на развод, и право опеки над сыном присудили ему. Это был самый сложный период в жизни Шэрон Стоун. Позже она рассказывала: «Мне пришлось заново учиться разговаривать, читать, самостоятельно передвигаться. Вся моя жизнь начиналась по новой. А затем в самый разгар моего перерождения мой супруг подал на развод и решил обжаловать мою опеку над нашим приемным сыном Роаном. Наши судебные баталии длились несколько лет. Это была одна травма, положенная на другую. После такой встряски я стала гораздо сильнее…».
Звезда Голливуда Шэрон Стоун | Фото: mediananny.com
Тогда она оказалась совершенно одна, практически все друзья и близкие отвернулись от беспомощной актрисы. Кинокритики, не зная настоящей причины паузы в ее карьере, писали о том, что она умерла как актриса, что она очень постарела и плохо выглядит, что настоящего таланта у нее никогда и не было. Но Шэрон не рассказывала о своей беде, потому что не любила, когда ее жалели: «Я работаю не в том бизнесе, где людям позволена слабость». Восстановление шло очень медленно, но она не сдавалась. В итоге ей удалось полностью вернуть себе былое здоровье. С тех пор Шэрон отказалась от алкоголя и сигарет и тщательно следит за своей физической формой.
Кадр из сериала *Мозаика*, 2018 | Фото: 7days.ru
Кроме того, актрисе удалось восстановить свои родительские права по отношению к Роэну, после чего она усыновила еще двух мальчиков – Лэрда Вонна Стоуна в 2005 г. и Куинна Келли Стоуна в 2006 г. Шэрон не раз говорила о том, что именно дети помогли ей преодолеть все жизненные трудности и стали новым смыслом ее жизни. В 2017 г. Шэрон Стоун вручили награду «Мама года» по версии одного из благотворительных фондов, с которым звезда давно сотрудничает.
Актриса с сыновьями, 2017 | Фото: 7days.ru
Сегодня 61-летняя актриса выглядит лучше, чем 15 лет назад, отлично себя чувствует и продолжает активно сниматься в кино. В ближайшем будущем ожидается выход новых телесериалов с ее участием – «Сестра Рэтчед» и «Новый Папа». После развода с Филом Бронштейном Шэрон Стоун больше не выходила замуж, неоднократно заявляя о том, что разочаровалась в отношениях: «Женщины могут имитировать оргазм, а мужчины имитируют отношения в целом». Но свое 60-летие актриса встретила в компании нового бойфренда и впервые за долгое время снова заговорила о любви и нежности.
Шэрон Стоун в 2019 г. | Фото: passion.ru
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