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С нами не соскучишься!

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Фантастическое свечение мальдивских пляжей, которое остается настоящей загадкой по сей день


Нет, это не фотошоп.

Нет, это не фотошоп.

 

Наша планета – красивейшее место. И фантастические пейзажи в духе «Аватара» существуют на самом деле. Взять хотя бы фото ночного пляжа выше. Никакого фотошопа, только чудеса природы! И увидеть их собственными глазами стоит каждому.

Космические пляжи на Мальдивах.

Космические пляжи на Мальдивах.

 

Если вы из тех, кто коллекционирует в памяти красоты этого мира и любезно делится ими с окружающими, обязательно посетите Мальдивы. Но ни какой-нибудь пафосный курорт или «резиденцию» обитателей шоу «Дом-2». Отправляйтесь на остров Мудхдху (Mudhdhoo) или Ваадху (Vaadoo). Ведь только там можно наблюдать удивительную картину: пляж, который каждую ночь сверкает тысячами огней. Сказка, в которую даже сложно поверить, пока не увидишь собственными глазами.
Когда звёзды и над головой, и под ногами.

Когда звёзды и над головой, и под ногами.

 

Никакого фотошопа и обмана, ответственной за этот волшебный спецэффект стала сама природа. И даже не эльфы или феи, а микроорганизмы из класса остракордов («ostracod crustaceans»). Миниатюрные ракообразные, чей размер не превышает 1 миллиметра, способны излучать синее свечение от нескольких секунд до одной минуты. Для сравнения, фитопланктон, который периодически можно наблюдать в большинстве морей, светится всего одно мгновение.
Это – работа природы.

Это – работа природы.

 

Эти волшебные обитатели мальдивских пляжей досконально не изучены. У морских биологов есть версия, что «ostracod crustaceans» излучают свет, когда гибнут. Грустное, но захватывающе прекрасное явление природы.
Место, где можно оставить след на звёздах.

Место, где можно оставить след на звёздах.

 

Если планируете когда-нибудь далёкое путешествие на райские острова, вместо очередного «all inclusive» подумайте об этой красоте. Ведь такое точно не забывается.

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