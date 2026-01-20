15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Фотографы, чьи работы мы сегодня вам представим, в свое время использовали различные техники для создания необычных снимков. То, с чем сейчас с легкостью справляется Фотошоп, раньше стоило большого труда, именно поэтому эти снимки настолько ценны и любопытны тем, кто занимается изучением истории фотографии.

Человеческое колесо на крыше , 1930.Grete Stern, “ Электроприборы для дома”, 1950. Столкновение , 1910.Maurice Tabard и Roger Parry, “ Комната с глазом ”, 1930.Ленин и Сталин в Горках. 1922 г.Дирижабль у Эмпайр-стейт-билдинг, 1930.Barbara Morgan, Лицо над толпой, 1939.Двуглавый человек , 1855.Henry Peach Robinson , Угасание, 1858.William Henry Jackson , Колорадо-Спрингс, 1913.Gustave Le Gray, Облако, 1856/7.George Washington Wilson, Портреты, 1857.F. Holland Day, Видение, 1907.Maurice Guibert и Henri de Toulouse-Lautrec, Анри де Тулуз-Лотрек: художник и модель, 1892Saint Thomas D’Aquin , Мужчина жонглирует собственными головами, 1880.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)