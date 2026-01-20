15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Фотографы, чьи работы мы сегодня вам представим, в свое время использовали различные техники для создания необычных снимков. То, с чем сейчас с легкостью справляется Фотошоп, раньше стоило большого труда, именно поэтому эти снимки настолько ценны и любопытны тем, кто занимается изучением истории фотографии.
Человеческое колесо на крыше, 1930.
Grete Stern, “Электроприборы для дома”, 1950.
Столкновение, 1910.
Maurice Tabard и Roger Parry, “Комната с глазом”, 1930.
Ленин и Сталин в Горках. 1922 г.
Дирижабль у Эмпайр-стейт-билдинг, 1930.
Barbara Morgan, Лицо над толпой, 1939.
Двуглавый человек, 1855.
Henry Peach Robinson , Угасание, 1858.
William Henry Jackson , Колорадо-Спрингс, 1913.
Gustave Le Gray, Облако, 1856/7.
George Washington Wilson, Портреты, 1857.
F. Holland Day, Видение, 1907.
Maurice Guibert и Henri de Toulouse-Lautrec, Анри де Тулуз-Лотрек: художник и модель, 1892
Saint Thomas D’Aquin, Мужчина жонглирует собственными головами, 1880.
