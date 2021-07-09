8 популярных советов домохозяек, которые, вопреки всеобщему мнению, не работают

В сети можно найти огромное количество лафхаков, как привести в порядок квартиру, используя лишь подручные средства. Опытные хозяйки гарантируют быстрый и качественный результат, а также уверяют, что освоить эти секреты очень просто. Однако все не так просто. Novate.ru рассказывает, какие популярные «интернет-методы» точно не работают.
1. Лимон дарит сияние всем поверхностям, помогает избавиться от засора
Лимоном принято натирать посуду и поверхности для блеска. / Фото: webinfo.kz
Утверждение о том, что лимон заставляет сиять любые поверхности, достаточно спорные. Сок цитрусовых не настолько агрессивен как, например, сода или концентрированная лимонная кислота, поэтому отбеливающие свойства у него не настолько сильные. Убедиться в этом можно на обычном примере: попробуйте вскипятить чайник с раствором лимонной кислоты и накипи не останется. Через некоторое время повторите процедуру, но уже с использованием лимона, и результат будет не таким заметным. То же самое касается жира и остатков пищи в раковине – лимонный сок не сможет их растворить и тем самым очистить сифон, а сода сможет. А чтобы ваша посуда сияла после мытья, совсем не обязательно наливать лимонный сок в посудомоечную машину или натирать им тарелки. Гораздо эффективнее будет высушить посуду естественным способом либо вытереть ее одноразовым полотенцем. В этом случае она будет выглядеть гораздо привлекательнее.
2. Газировка очищает сантехнику
Газировка не успевает действовать, так как не задерживается на стенках унитаза. / Фото: teplo.guru
Несколько лет назад в Ютьюбе все чаще стали появляться видеоролики о том, насколько у газировки едкий состав. И если поначалу эти видео носили лишь информационный, а точнее, обличительный характер, то потом люди стали снимать различные лайфхаки. В роликах показывали, как при помощи Coca-cola можно очистить сантехнику и детали автомобиля. Но и это еще не все: под каждым видео люди оставляли множество комментариев, в которых говорилось, что они часто используют газированные напитки вместо традиционных моющих средств, и результат действительно ошеломляющий.
Если попытаться рассмотреть этот вопрос с научной точки зрения, то получится следующее: в состав газировки на самом деле входят ортофосфорная и лимонная кислоты, которые в сочетании с большим количеством сахара могут существенно повредить зубы (но явно не за один месяц).
А вот использовать подобные напитки для мытья унитаза не слишком эффективно и целесообразно. Во-первых, та же Coca-cola, за счет своей жидкой консистенции, не сможет задержаться на стенках сантехники и просто стечет вниз, не успев подействовать. Соответственно, возникает закономерный вопрос: сколько потребуется литров газировки, чтобы очистить унитаз? Выйдет явно намного дороже обычного моющего средства.
3. Зубная паста лечит акне
Зубная паста может вызвать покраснения и аллергию. / Фото: autogear.ru
Учитывая, сколько стоит традиционные средства от прыщей, совсем не удивительно, что девушки ищут другие, более дешевые и доступные аналоги. Согласно распространенному мнению, наиболее эффективным из них является зубная паста. Девушки часто наносят ее на прыщи и пораженные участки кожи, чтобы ускорить их заживление. Однако такая процедура имеет свои побочные явления. Например, если в составе пасты есть агрессивные средства, то есть риск получить покраснение или сильный ожог. Еще одно неприятное последствие может выражаться в проявлении аллергической реакции. Ну и напоследок хоти сказать, что такое лечение выглядит не совсем эстетично.
4. Лак для волос устраняет пятна с ткани
Лак для волос закрепляет пятно, а не удаляет его. / Фото: sovet.website
Этот лайфхак даже звучит нелогично, ведь, по всем правилам жанра, лак фиксирует краску на ткани, а не удаляет ее. Кстати, некоторые модницы наносят лак на лицо, чтобы закрепить макияж. Согласны, звучит дико, но если учитывать отзывы девушек, которые пользуются таким методом, то способ является весьма эффективным. А теперь возвращаемся к нашим пятнам. Как мы уже сказали, лак никак не поможет вывести его с одежды. Лучше всего применить обычный пятновыводитель. Самое главное – нанести его на ткань до того, как пятно от ягод или чернил въестся в материал. Для этого нанесите средство на одежду, потрите, подождите несколько минут, чтобы оно начало действовать, и промойте вещь под сильным напором воды. Если эта процедура не помогла, попробуйте замочить ткань.
5. Мицеллярная вода отбеливает подошву кроссовок
Не любая мицеллярная вода может отбелить подошву. / Фото: buzzaar.eu
После того, как этот лайфхак был опробован многими хозяйками, люди сделали вывод, что такой способ очистки является весьма действенным. Однако возникает несколько вопросов: любая ли мецеллярка способна справиться с загрязнениями, и, учитывая ее стоимость, не дешевле ли будет купить обычный шампунь для кроссовок, который наверняка подействует?
6. Пищевая сода + уксус для очистки поверхностей
Соду и уксус нельзя использовать вместе, они нейтрализуют друг друга. / Фото: mblx.ru
Оказывается, сода с уксусом более эффективны, если их использовать по отдельности, а не в комплекте. Все дело в том, что щелочь, которая содержится в соде и кислота, входящая в состав уксуса, нейтрализуют друг друга. Именно поэтому поверхность остается такой же грязной, как и до применения этих средств. Хотите результат? Тогда пользуйтесь одним из этих продуктов.
7. Тостер может приготовить бутерброды
Сыр с бутербродов может попасть на нагревательные элементы тостера, и испортить его. / Фото: milayaya.ru
Людям показалось, что тостер выполняет слишком мало функций, и его можно использовать для еще одной важной миссии – приготовления бутербродов. По отзывам интернет-пользователей, все, что вам нужно – это положить устройство на бок и таким образом готовить в нем бутерброды с сыром. Но практика показывает, что в таком кулинарном лайфхаке слишком много нюансов. Во-первых, сыр может попасть на стенки тостера и его нагревательные компоненты, что может привести к поломке устройства. А, во-вторых, как вы собираетесь ловить такие бутерброды? Поверьте, исход может быть весьма печальным.
8. Ложка против убегающего молока
Ложка может помочь только при соблюдении нескольких нюансов. / Фото: povarenok.ru
Чаще всего хозяйки должны брать пример с Цезаря и выполнять несколько дел одновременно. Например, нужно поставить бульон на плиту, и пока он закипает постирать одежду, убрать в квартире и так далее. Чтобы будущий суп не сбежал, повара рекомендуют класть поперек бортиков кастрюли деревянную ложку. Этот лайфхак действительно эффективен, но лишь в том случае, если соблюдается ряд нюансов: кастрюля не должна быть полной, ложка обязана быть широкой, а огонь – не быть включенным на максимум.
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