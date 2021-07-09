8 популярных советов домохозяек, которые, вопреки всеобщему мнению, не работают

1. Лимон дарит сияние всем поверхностям, помогает избавиться от засора

Лимоном принято натирать посуду и поверхности для блеска. / Фото: webinfo.kz

2. Газировка очищает сантехнику

Газировка не успевает действовать, так как не задерживается на стенках унитаза. / Фото: teplo.guru

3. Зубная паста лечит акне

Зубная паста может вызвать покраснения и аллергию. / Фото: autogear.ru

4. Лак для волос устраняет пятна с ткани

Лак для волос закрепляет пятно, а не удаляет его. / Фото: sovet.website

5. Мицеллярная вода отбеливает подошву кроссовок

Не любая мицеллярная вода может отбелить подошву. / Фото: buzzaar.eu

6. Пищевая сода + уксус для очистки поверхностей

Соду и уксус нельзя использовать вместе, они нейтрализуют друг друга. / Фото: mblx.ru

7. Тостер может приготовить бутерброды

Сыр с бутербродов может попасть на нагревательные элементы тостера, и испортить его. / Фото: milayaya.ru

8. Ложка против убегающего молока

Ложка может помочь только при соблюдении нескольких нюансов. / Фото: povarenok.ru