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Как вырастить новую орхидею-детку из срезанного цветоноса

Обычно детки появляются на орхидее-маме сами по себе, и достаточно дать им вырасти примерно 8-12 месяцев, чтобы они превратились в полноценное цветущее растение. Но можно провести и другой эксперимент: попробовать вырастить детку на цветоносе, причём срезанном с основного цветка.

И хотя это процесс небыстрый и сложный, некоторым и правда удаётся вырастить детку.



Как вырастить новую орхидею-детку из срезанного цветоноса

Прежде всего, нужно правильно выбрать цветонос. Он должен быть живой. Если цветонос подсох и пожелтел, его нельзя использовать для укоренения.

Как вырастить новую орхидею-детку из срезанного цветоноса

Срезать живой цветонос нужно острым и обеззараженным секатором. Срез на самом растении следует обработать перекисью водорода.

Как вырастить новую орхидею-детку из срезанного цветоноса

Далее, понадобится длинная и узкая колба (ваза) по размеру срезанного цветоноса. С обратной стороны цветонос нужно подрезать острым обеззараженным ножом, сделав длинный косой срез.

Как вырастить новую орхидею-детку из срезанного цветоноса

На дно колбы положить обязательно живой мох, который смочить из пульверизатора. Острым срезом установить цветоносы во влажный мох. Лучше срезать побольше цветоносов, так как вероятность укоренения и рождения детки невысокая.

Как вырастить новую орхидею-детку из срезанного цветоноса

После проведённых манипуляций колбу нужно загерметизировать плёнкой. Когда образуется конденсат, на следующий день в плёнке сделать 5-6 отверстий зубочисткой, чтобы туда поступал воздух. Ставить колбу лучше туда же, где стоят все остальные орхидеи, но не под прямые солнечные лучи. Процесс укоренения очень долгий. Первая почка может ожить примерно через 2-4 месяца, а может и вовсе не ожить. Если вы увидите, что эта почка — новый цветонос, то удалите его, так как у цветоноса нет сил вырастить цветы. Вероятность того, что следующая ожившая почка будет деткой, довольно высока!


Как вырастить новую орхидею-детку из срезанного цветоноса

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