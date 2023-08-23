Модные тренды нулевых, которые снова с нами: Что такое «эстетика Y2K»

Казалось бы, только многие из тех, кто пережил моду нулевых, вздохнули спокойно, только привыкли к обилию брюк с высокой талией в магазинах и даже начали ворчать на вездесущий андрогинный оверсайз, они вернулись – да-да, розовый велюр, стразы, облегающая синтетика и блузы с воланами психоделических оттенков. Еще недавно будучи в списках «антитрендов», место которым на свалке истории, забытые (с облегчением) тренды 2000-х восстали из пепла и превратились в так называемую «эстетику Y2K», которую обожают именно те модницы, которые в двухтысячные покоряли своими нарядами песочницы, а не социальные сети. Однако стоит признать: Y2K предлагает нам гораздо более удобную, смелую и бодипозитивную модную стратегию.
Джинсы с заниженной талией и декоративными элементами
Джинсы - низкая талия, клеш, декор.
Конечно, главная вещь тех лет – это джинсы с заниженной талией, вызывающие ровно две реакции: проклятия и ностальгию в зависимости от предпочтений и телосложения тех, кому довелось испытать в юности безальтернативность этой модели. Джинсовые вещи в эстетике Y2K почти всегда предполагают модификации, кастомизацию и обработку – фигурные вырезы, нашивки, пэчворк, неровную покраску и все, что пожелает душа. Джинсы-трубы, горячо любимые поклонниками рэпа и хип-хопа, тоже в строю, и им снова полагается сползать с бедер. Правда, современные дизайнеры предлагают ироничное решение – модель, как таковая, комфортно сидит на талии, но ее верхняя часть имитирует белье, виднеющееся из-под пояса брюк.
Гетры
Объемные гетры.
Объемные гетры промелькнули на модном небосклоне и быстро исчезли, оставшись разве что в рисунках поклонниц аниме-культуры, потому что напоминали аксессуары героинь популярных мультфильмов. Однако именно оттуда – из Японии, из субкультуры когяру, которые изображают избалованных и хулиганистых школьниц – они и вернулись к нам. Теперь объемные, приспущенные и чаще всего белые гетры можно увидеть в социальных сетях признанных «икон стиля» и все чаще – в онлайн и оффлайн-магазинах. Их, как и принято у когяру, носят с мини-юбками в духе школьной формы, ботинками на грубой подошве и лакированными туфлями (предупреждая вопросы - у автора текста так действительно ходят студентки).
Короткие юбки с низкой посадкой
Короткие юбки. В складку - тоже в тренде.
Триумфальное возвращение мини-юбок началось со скандальной модели всемирно известного бренда MiuMiu, очень короткой, в складку, которую полагалось носить с укороченной рубашкой – соответственно, обнажать живот. Вариант, при котором юбка короче заправленной в нее рубашки, тоже вполне отвечает новым веяниям. Моментально идею подхватил зарубежный и российский масс-маркет. Узкие джинсовые юбки, вызывающие в памяти всех героинь американских романтических комедий тех времен одновременно, тоже переживают второе рождение.
Джинсовые юбки длины макси и юбки сложной формы
Юбки длины макси.
Юбки сложных форм.
Для тех, кто не любит мини – современная мода хороша тем, что предлагает множество вариантов на любой вкус – актуальны джинсовые макси, расширяющиеся или с разрезом. Как и весь модный деним, они обязательно должны быть потертыми, неровно окрашенными или декорированными. Пестрые синтетические юбки с воланами, напоминающее парео, юбки с кулисками и юбки-баллоны – в общем, все, что уводит нас далеко в сторону от классической юбки-карандаш – тоже соответствует ностальгии по нулевым.
Заколка-крабик
Заколки должны быть странными.
Базовый вариант – пластмассовый, с черепаховым или леопардовым принтом, однако влияние киберпанка, биоморфизма, эстетики аниме и странной графики, генерируемой нейросетями, порождает заколки текучих, странных, иногда подсознательно неприятных форм. Они же прослеживаются в украшениях современных авангардных дизайнеров, часто из переработанного металла или пластика.
Короткие топы и корсеты
Короткие инфантильные топы.
Или прозрачные, корсажные, буквально корсетные - для роковых женщин.
Y2K легализует все короткое, облегающее и «вызывающее» (в основном вызывающее воспоминания), а 2000-е были тем самым периодом, когда сформировалось представление о молодежной моде как стремящейся к максимальному обнажению (в противовес современному нормкору с круглогодичным ношением просторных длинных футболок и толстовок). Поэтому облегающие топы, очень открытые, а часто имитирующие атласный корсет на косточках – обязательный элемент «эстетики нулевых».
Блузы на завязках
Яркие блузы с завязками.
В комплект к юбкам с воланами – те самые блузы и тонкие узкие кардиганы с завязками на груди, которые, пожалуй, были у большинства женщин и даже еще могут обнаружиться в шкафу. Теперь их носят на голое тело или поверх укороченного топа, хотя использование второго слоя – водолазки, платья, даже свитера, - никоим образом не отдаляет их от тренда.
Карго – теперь с вариантами
Фабрики - рабочим, карманы - женщинам!
Как жилет Анатолия Вассермана, только штаны – так можно описать модный вариант брюк карго. Они возвращались в магазины и гардеробы постепенно, становясь все более объемными, с затяжками, кулисками, стропами, подчас с избыточными декоративными элементами… Y2K как стиль в целом смещает обильное декорирование на джинсы и брюки, сохраняя при этом удобство. Также бренды предлагают и юбки карго – хлопковые, обычно цвета хаки, с объемными вместительными карманами, драпировками и затяжками. Женская одежда часто «бедна» на карманы, поэтому подобные модели, пусть и не самые «феминные» (хотя их носят с изящными туфлями и полупрозрачными топами, и выглядит это впечатляюще), вызывают симпатию.
Платье-комбинации с акварельным или психоделическим принтом
Облегающие платья с принтом.
Платье-комбинация сохраняет модное лидерство уже лет пять, однако сегодня привычные модели, сшитые уже всеми брендами от интернациональных гигантов до локальных марок, сдают позиции. Черный или любой другой нейтральный цвет, гладкая ткань, возможность носить с пиджаком, свитером, футболкой – это отличный повседневный вариант, но не «горячий тренд». На сцену выходят откровенно синтетические пестрые варианты, возможно, полупрозрачные или с рюшами, откровенно облегающие фигуру – и нет, размер больше не имеет значения. То, что в нулевые было доступно только девушкам с фигурой Виктории Бэкхем (а остальным предлагалось носить серый мешок или изнурять себя голодом), теперь «принадлежит народу». И в этом прелесть эстетики Y2K, пусть шокирующей, пусть – для кого-то – лишенной вкуса, пусть странной и перегруженной. Y2K приносит нам не эстетический идеал тех лет, а истинный дух двухтысячных – дух безграничной свободы, надежд и экспериментов.
Текст: Софья Егорова.
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