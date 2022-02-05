Что нельзя делать после еды? 7 «вредных» привычек

Исследования Университета Дьюка (англ. Duke University) показали, что примерно 45 процентов ежедневных дел мы совершаем «на автопилоте». Привычки настолько прочно вошли в нашу жизнь, что их смело можно назвать основными «хранителями» психической энергии. Нам не нужно тратить умственные ресурсы, чтобы почистить зубы или завязать шнурки — все произойдет благодаря привычке!
Но помимо полезных навыков существуют потенциально опасные. И хуже всего то, что они ловко маскируются под «невинные шалости» и безобидные действия. Рассказываем, какие привычки после еды стоит навсегда оставить в прошлом, если вы хотите быть здоровы.
Что нельзя делать после еды?
Работа органов пищеварения ведется постоянно, а не только тогда, когда мы балуем организм новой порцией еды. Стоит почувствовать приятный аромат свежезаваренного кофе, испеченных булочек с корицей, или просто увидеть что-то вкусное, во рту начинает вырабатываться слюна, а в желудке — желудочный сок. Это один из этапов пищеварения, такой же важный, как и все остальные.
Основная функция пищеварительного тракта — расщепление сложных компонентов питания на простые. Некоторые привычки после еды препятствуют этому процессу, другие — вызывают дискомфорт, а третьи — блокируют усвоение важных элементов.Кроме того, некоторые действия представляют угрозу не только для органов пищеварения, но и для здоровья в целом. С какими делами лучше повременить после еды — узнайте далее!
Чистить зубы
Чистить зубы после еды призывают многие трактаты по здоровому образу жизни. Но есть в этом привычном действии «ложка дегтя». Если вы употребляете кислые продукты, любите фрукты, вино и соки, следует выждать не менее получаса. Это надо, чтобы выделилось достаточное количество слюны для нейтрализации кислотности пищи.
«Чистка зубов сразу после трапезы проталкивает кислоту в структуру зубного покрытия, тем самым, ускоряя процесс разложения эмали и порчи зубов», — говорит доктор Говард Гэмбл, президент американской Академии общей стоматологии. Если вам важно освежить дыхание, лучше воспользуйтесь ополаскивателем. От здоровья зубов во многом зависит здоровье органов пищеварения.
Пить слишком много воды
Для отличного самочувствия и профилактики обезвоживания человек должен выпивать около восьми стаканов воды в сутки. Делать это можно в любое время, кроме непосредственно момента поглощения пищи и в течение часа после этого.
Любая жидкость, поступающая в организм вместе с едой, снижает эффективность желудочной секреции. А питье холодной воды и вовсе замедляет пищеварение и может вызвать спазмы у чувствительных людей.
На заметку!
Чашка чая или кофе после еды — тоже не безобидная привычка! Ученые обнаружили в этих напитках полифенолы и дубильные вещества, которые препятствуют усвоению железа из пищи.
Подавать фрукты на десерт
Свежие фрукты необходимы для здоровья, молодости и красоты человека — ведь это богатый источник антиоксидантов, минеральных веществ, витаминов и клетчатки. Но если употреблять их в завершение «банкета», это может привести к расстройству желудка.
Фруктовые кислоты вызывают повышенное газообразование и брожение в желудке, следовательно, пища будет перевариваться дольше, а вы можете испытывать дискомфорт.
Садиться за руль
После плотного обеда к пищеварительному тракту приливает больше крови, ведь все съеденное нужно усвоить. Организм испытывает преобладающее влияние парасимпатической нервной системы. Чтобы оградить организм от возможного стресса и тем самым предупредить активизацию симпатической нервной системы (которая пищеварению не способствует) мозг нам дарит чувство расслабления, а вместе с ним и сонливость. Садиться в таком состоянии за руль опасно. Но это еще не все!
Если на дороге возникнет стрессовая ситуация, нормальный процесс пищеварения будет нарушен.
Принимать горячую ванну
Пенная ванна после обильной трапезы — может, и желанное продолжение «праздника живота», но потенциально опасное для общего самочувствия и здоровья в целом. Горячая вода увеличивает температуру тела, что в свою очередь, оказывает влияние на кровоток. Благодаря тому, что кровь активно приливает к поверхности тела, она уменьшается в районе желудка, а это, как было сказано выше, препятствует нормальному усвоению пищи.
Курить
Ученые выяснили, что страсть к никотину чревата нарушениями нормальной гуморальной и нервной регуляции желудка и кишечника. Но на этом пагубное влияние привычки не заканчивается!
За счет того, что после еды усиливается кровообращение, химические компоненты дыма от сигарет активнее поглощаются организмом и повреждают жизненно важные органы — печень, мозг и кровеносные сосуды.
На заметку!
Человек, который ежедневно выкуривает пачку сигарет, за год получает дозу облучения, равную 500 рентген.
Заниматься фитнесом
Активные физические нагрузки сразу после еды всегда даются сложнее, но это ничто в сравнении с тем воздействием, которое они оказывают на организм! Тошнота, икота, появление кислотного рефлюкса и чувства тяжести, и прочие «капризы» пищеварительной системы, способны испортить тренировку и свести на нет пользу от занятия.
А если регулярно тренироваться, не выжидая хотя бы час после обильной трапезы, можно замедлить обмен веществ и тем самым запустить процесс накопления лишних килограммов.
На заметку!
Отправляться в спортзал сжигать калории лучше всего через 2-3 часа после обеда, а вот выходить гулять можно уже спустя 30-40 минут. В этом случае прогулка будет способствовать нормальному пищеварению и усвоению ценных веществ из пищи.
— Какие привычки мешают усвоению пищи и могут усложнить работу пищеварительного тракта?
- Привычка заглушать голод водой
Чтобы уменьшить количество потребляемой пищи во время трапезы, многие выпивают за 15-20 минут до еды воду. По сути это довольно бесполезное занятие: вода, попадая в пустой желудок, полностью просачивается в кишечник через 5-15 минут и он вновь становится пустым. А вот чувство голода, если оно было, от приема воды не проходит. Соответственно, организм не получает нужных ему питательных веществ, и есть вам захочется снова.
- Привычка выпивать более 500 мл жидкости за один раз
Если вы хотите запить еду во время или после приема пищи, то помните, что не рекомендуется заполнять желудок более чем на 2/3 объема, чтобы не растягивать стенки желудка. Объем желудка составляет 500 мл.
- Привычка поспать после еды
Когда вы принимаете горизонтальное положение, часть еды может попадать обратно в пищевод, обжигая содержимым желудка и кишечника стенки глотки и портя зубную эмаль. Также вызывая изжогу и отрыжку.
- Привычка поесть перед тренировкой или сразу после нее
Старайтесь есть за 1,5 часа до и через 40 минут после тренировки, чтобы избежать тяжести в желудке и колик. Во время тренировки кровь отходит к мышцам, и пища перестает перевариваться, пока снова не начнется приток крови к ЖКТ.
Важно! Ориентируйтесь на состояние своего организма. Сделайте акцент на том, чтобы есть в первую очередь во время чувства голода и до момента насыщения. А уже во вторую — подстраивайте остальные дела под эту систему. Прислушиваясь к потребностям организма, давайте ему жидкость независимо от времени приема пищи. Употребляйте пищу не на бегу, а в спокойной обстановке.
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