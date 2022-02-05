Что нельзя делать после еды? 7 «вредных» привычек

Исследования Университета Дьюка (англ. Duke University) показали, что примерно 45 процентов ежедневных дел мы совершаем «на автопилоте». Привычки настолько прочно вошли в нашу жизнь, что их смело можно назвать основными «хранителями» психической энергии. Нам не нужно тратить умственные ресурсы, чтобы почистить зубы или завязать шнурки — все произойдет благодаря привычке!

Но помимо полезных навыков существуют потенциально опасные. И хуже всего то, что они ловко маскируются под «невинные шалости» и безобидные действия. Рассказываем, какие привычки после еды стоит навсегда оставить в прошлом, если вы хотите быть здоровы.

Что нельзя делать после еды?

Работа органов пищеварения ведется постоянно, а не только тогда, когда мы балуем организм новой порцией еды. Стоит почувствовать приятный аромат свежезаваренного кофе, испеченных булочек с корицей, или просто увидеть что-то вкусное, во рту начинает вырабатываться слюна, а в желудке — желудочный сок. Это один из этапов пищеварения, такой же важный, как и все остальные.

Основная функция пищеварительного тракта — расщепление сложных компонентов питания на простые. Некоторые привычки после еды препятствуют этому процессу, другие — вызывают дискомфорт, а третьи — блокируют усвоение важных элементов.

Чистить зубы

Кроме того, некоторые действия представляют угрозу не только для органов пищеварения, но и для здоровья в целом. С какими делами лучше повременить после еды — узнайте далее!

Чистить зубы после еды призывают многие трактаты по здоровому образу жизни. Но есть в этом привычном действии «ложка дегтя». Если вы употребляете кислые продукты, любите фрукты, вино и соки, следует выждать не менее получаса. Это надо, чтобы выделилось достаточное количество слюны для нейтрализации кислотности пищи.

«Чистка зубов сразу после трапезы проталкивает кислоту в структуру зубного покрытия, тем самым, ускоряя процесс разложения эмали и порчи зубов», — говорит доктор Говард Гэмбл, президент американской Академии общей стоматологии. Если вам важно освежить дыхание, лучше воспользуйтесь ополаскивателем. От здоровья зубов во многом зависит здоровье органов пищеварения.

Пить слишком много воды

Для отличного самочувствия и профилактики обезвоживания человек должен выпивать около восьми стаканов воды в сутки. Делать это можно в любое время, кроме непосредственно момента поглощения пищи и в течение часа после этого.

Любая жидкость, поступающая в организм вместе с едой, снижает эффективность желудочной секреции. А питье холодной воды и вовсе замедляет пищеварение и может вызвать спазмы у чувствительных людей.

На заметку!

Чашка чая или кофе после еды — тоже не безобидная привычка! Ученые обнаружили в этих напитках полифенолы и дубильные вещества, которые препятствуют усвоению железа из пищи.

Подавать фрукты на десерт

Свежие фрукты необходимы для здоровья, молодости и красоты человека — ведь это богатый источник антиоксидантов, минеральных веществ, витаминов и клетчатки. Но если употреблять их в завершение «банкета», это может привести к расстройству желудка.

Фруктовые кислоты вызывают повышенное газообразование и брожение в желудке, следовательно, пища будет перевариваться дольше, а вы можете испытывать дискомфорт.

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