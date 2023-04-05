Реальные места съёмок культовых ужастиков

Именно здесь снимались наши самые любимые фильмы ужасов. Многие из этих мест и сейчас выглядят жутковато.
Остров Эмити
Действие всем известного фильма «Челюсти» развивается у побережья острова Эмити. На самом деле на экране мы видим остров Мартас-Винъярд. Это местечко прекрасно подходит для отдыха и смотрится сегодня также живописно и привлекательно, как и в 1974 году.
Жутковатый дом на Манхэттене
В фильме «Ребёнок Розмари» супружеская пара снимает квартиру в жутковатом доме готического стиля в Нью-Йорке. Здание по праву является одним из главных героев картины, ведь оно действительно существует. Здание носит имя «Дакота» и относится к самым эксклюзивным постройкам города. В этом доме в 1980 году жил Джон Леннон и возле него же он был застрелен. Съёмки фильма «Ребёнок Розмари» проходили там в 1968 году.
Город живых мертвецов
Они приходят, чтобы забрать тебя…
Ни один поиск мест для съёмок фильма ужасов не обходится без посещения городка Эванс-Сити в штате Пенсильвания. Особенно привлекает киношников городское кладбище. Именно здесь снимались самые жуткие сцены культового фильма ужасов «Ночь живых мертвецов».
Лес ведьмы из Блэр
Парк Сенека Крик может показаться вам очень милым, пока вы не узнаете, что именно там снимался фильм «Ведьма из Блэр». На экране это место фигурирует, как лес Чёрных холмов, в котором ведьма проворачивает все свои злобные дела. Ночью здесь вовсе не так мило…
Дом ужаса
Фильм «Ужасы Амитивилля» окружает множество мистических баек, несомненно одно: дом, который мы видим в картине, существует на самом деле. В нём пять спален, три с половиной ванных комнаты и построен он был в 1927 году. В 2010 году он был приобретён новыми хозяевами и до сих пор служит частным жильём.
Отель Стивена Кинга
Исторический отель «Стенли» – прекрасное место, в котором можно остановиться на ночь-другую в штате Колорадо. Многие известные персоны останавливались здесь, среди них император и императрица Японии и Тедди Рузвельт. Останавливался здесь и ещё один небезызвестный человек, на которого отель произвёл большое впечатление: Стивен Кинг. Именно здесь королю ужасов пришла идея книги «Сияние». Сегодня, остановившись в любом из ста шестидесяти номеров, можно посмотреть по 42-му каналу одноимённый фильм. Говорят, в отеле действительно водятся призраки, поэтому неизвестно, что можно увидеть, остановившись там на ночь…
Озеро, в котором утонул Джейсон Вурхиз
Собрались провести отпуск в американском штате Нью-Джерси? Возможно, вы передумаете останавливаться в лагере NoBeBoSco, ведь именно там снимали известный фильм ужасов «Пятница, 13-е», в киноленте лагерь носит название «Кристальное озеро». На самом деле это очень симпатичное место, домики выглядят точно, как в фильме, а Кристальное Озеро в действительности называется Песчаным. Всё вокруг ни капли не изменилось со времён выхода фильма на экраны в 1979 году, а работает лагерь ещё с 1927 года.
Кафе страха
Если вы не фанат фильмов ужасов, вы никогда не подумаете, что в этом прекрасном историческом здании было столько крови и страха в 1973. Именно этот дом был выбран для съёмок фильма «Кровавая резня бензопилой в Техасе». Сегодня в доме находится закусочная.
Дом с привидениями
Хотя интерьерные сцены для фильма «Полтергейст» снимали в павильоне, снаружи показывали реально существующий в Калифорнии дом. Этот дом и сейчас стоит на улице Роксбари в Сими Вэлей. Внешне он ничуть не изменился, и, несмотря на финал фильма, в действительности дом никогда не разрушался.
Дом кошмаров на улице Вязов
Именно этот дом снимался в фильме «Кошмар на улице Вязов», но на самом деле он расположен на Дженеси авеню в Лос-Анджелесе. Это не декорация для фильма, а реальный жилой дом. В 2013 году дом был продан за 2,1 миллиона долларов после комплексной реставрации, превратившей его в ультрасовременное жильё.
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