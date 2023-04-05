Реальные места съёмок культовых ужастиков

С нами не соскучишься!

Именно здесь снимались наши самые любимые фильмы ужасов. Многие из этих мест и сейчас выглядят жутковато.



Остров Эмити

Жутковатый дом на Манхэттене

Город живых мертвецов

Лес ведьмы из Блэр

Дом ужаса

Отель Стивена Кинга

Озеро, в котором утонул Джейсон Вурхиз

Кафе страха

Дом с привидениями

Дом кошмаров на улице Вязов