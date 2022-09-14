Знаменитости без макияжа

Они часто появляются на экранах телевизоров, в фильмах, на обложках глянцевых журналов, но почти никогда – без мейкапа или вмешательства Фотошопа. Но на фотографиях, которые вы увидите ниже, известные всему миру знаменитости предстают такими, какими просыпаются утром у себя дома – не как небожители, а как обычные люди, такие, как мы с вами:



Лив Тайлер







Леди Гага





Эмилия Кларк





Эмма Стоун



Риз Уизерспун





Дженнифер Энистон



Шакира



Камерон Диаз





Софи Тёрнер



Блейк Лайвли



Энн Хэтэуэй



Гвинет Пэлтроу



Дрю Бэрримор





Ева Лонгория



Милла Йовович





Бьорк



Оливия Уайлд



Сальма Хайек





Эмма Уотсон



Кара Делевинь



Адель



Аманда Сейфрид



Дженнифер Лопес





Холли Берри



Пенелопа Круз



Хелен Миррен



Серена Уильямс





Ума Турман





Джессика Альба





Шейлин Вудли







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