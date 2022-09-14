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Знаменитости без макияжа

Они часто появляются на экранах телевизоров, в фильмах, на обложках глянцевых журналов, но почти никогда – без мейкапа или вмешательства Фотошопа. Но на фотографиях, которые вы увидите ниже, известные всему миру знаменитости предстают такими, какими просыпаются утром у себя дома – не как небожители, а как обычные люди, такие, как мы с вами:

Лив Тайлер

Знаменитости без макияжа

Леди Гага

Знаменитости без макияжа
Эмилия Кларк

Знаменитости без макияжа
Эмма Стоун
Знаменитости без макияжа
Риз Уизерспун

Знаменитости без макияжа
Дженнифер Энистон
Знаменитости без макияжа
Шакира
Знаменитости без макияжа
Камерон Диаз

Знаменитости без макияжа
Софи Тёрнер
Знаменитости без макияжа
Блейк Лайвли
Знаменитости без макияжа
Энн Хэтэуэй
Знаменитости без макияжа
Гвинет Пэлтроу
Знаменитости без макияжа
Дрю Бэрримор

Знаменитости без макияжа
Ева Лонгория
Знаменитости без макияжа
Милла Йовович

Знаменитости без макияжа
Бьорк
Знаменитости без макияжа
Оливия Уайлд
Знаменитости без макияжа
Сальма Хайек

Знаменитости без макияжа
Эмма Уотсон
Знаменитости без макияжа
Кара Делевинь
Знаменитости без макияжа
Адель
Знаменитости без макияжа
Аманда Сейфрид
Знаменитости без макияжа
Дженнифер Лопес

Знаменитости без макияжа
Холли Берри
Знаменитости без макияжа
Пенелопа Круз
Знаменитости без макияжа
Хелен Миррен
Знаменитости без макияжа
Серена Уильямс

Знаменитости без макияжа
Ума Турман

Знаменитости без макияжа
Джессика Альба

Знаменитости без макияжа
Шейлин Вудли

Знаменитости без макияжа

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