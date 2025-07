Отдых за гранью: 10 захватывающих дух бассейнов мира

1. Бассейн в отеле Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao (Шанхай, Китай)

Роскошная зона отдыха у бассейна не предвещает ничего экстремального (Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao, Шанхай).

Наслаждаться красотой городского пейзажа можно и так, главное не впасть в ступор от испуга (Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao, Шанхай). | Фото: poolmagazine.com.

2. Бассейн в эко-отеле The Cambrianа (Адельбоден, Швейцария)

Нависая на склоне покрытой ледяной коркой горы, бассейн одновременно вызывает и страх переохлаждения, и страх высоты (The Cambrianа, Адельбоден).

Посетители эко-отеля The Cambrianа, находясь в подогреваемом бассейне, могут наслаждаться живописным пейзажем даже зимой (Адельбоден, Швейцария). | Фото: journal.homemania.ru.

3. Бассейн на вершине курортного комплекса Marina Bay Sands (Сингапур)

150-метровый видовой бассейн на самой высокой консольной террасе в мире – экстремальный аттракцион для любителей пощекотать себе нервы (Marina Bay Sands, Сингапур. | Фото: tonkosti.ru

Просто глядя на купальщиков, наслаждающихся водными развлечениями и восхитительными видами за не огражденным бортом бассейна, становится не по себе (Marina Bay Sands, Сингапур). | Фото: bangkokbook.ru.

4. Бассейн в отеле Swala Luxury Lodge (Танзания)

Отдых и купание в бассейне сафари-лоджа подойдет тем, кто любит максимально тесное общение с представителями дикой природы (Swala Luxury Lodge, Танзания). | Фото: premierpoolsandspas.com.

Сразу и не поймешь, кто за кем наблюдает (Swala Luxury Lodge, Танзания).

5. Бассейн отеля Hilton Auckland в Окленде (Новая Зеландия)

В отеле Hilton Auckland имеется единственный в мире бассейн-смотровая площадка, откуда открывается увлекающий морской пейзаж (Окленд, Новая Зеландия).

Бассейн отеля Hilton Auckland – идеальное место показать свою превосходную физическую форму и бесстрашие (Окленд, Новая Зеландия). | Фото: desktopbackground.org.

6. Пейзажный бассейн-инфинити в отеле Alilia Uluwatu (Бали)

Alila Uluwatu - это впечатляющий пейзажный бассейн на вершине утеса, который «парит» в облаках (Бали).

Главное не увлекаться манящей красотой бескрайнего океана (Alilia Uluwatu, Бали). | Фото: darwin.cnn-travel.io.

7. Бассейн в бутике-отеле The Library на острове Самуи (Таиланд)

Устроители отеля The Library решили сыграть на контрасте с голубым горизонтом, создав бассейн с кроваво-красной отделкой (о-в Самуи , Таиланд). | Фото: dailymail.co.uk.

Яркий оттенок позволил создать абсолютно неординарный бассейн (The Library, о-в Самуи). | Фото: travel.amerikanki.com.

8. Видовой бассейн на крыше Grand Hotel Central Barcelona (Барселона, Испания)

Мало найдется исторических городов, которыми можно любоваться у кромки бассейна (Grand Hotel Central Barcelona, Испания). | Фото: trendland.com.

Бассейн идеально подойдет для любителей острых ощущений и культурного развития, те кто не испугается или не постесняется раздеться до бикини в центре города , пусть и на крыше (Grand Hotel Central Barcelona, Испания). | Фото: travel.amerikanki.com.

9. Бассейн Дьявола в Южной Африке

На вершине самого высокого водопада в мире имеется множество природных бассейнов. (Виктория, Южная Африка). | Фото: roamingaroundtheworld.com.

Самый экстремальный природный бассейн с умопомрачительными видами могут увидеть лишь здоровые и выносливые путешественники (The Devil's Pool, Южная Африка ). | Фото: thetravelersbuddy.com.

Бассейн дьявола – рай для адреналинщиков (водопад Виктория, Южная Африка). | Фото: thetravelersbuddy.com.

10. Sky Pool в Лондоне (Великобритания)

Небесный бассейн соединил две высотки многофункционального комплекса Embassy Gardens (Лондон, Великобритания). | Фото: embassygardens.com.

Sky Pool – захватывающее дух место отдыха в центре мегаполиса (Лондон, Великобритания). | Фото: elpais.com.

Бесспорно, бассейны – это впечатляющие особенности большинства отелей, курортов и даже развлекательных центров в небоскребах, которые предлагают захватывающую эстетику и расширенные возможности для организации незабываемого отдыха и развлечений. Хотя случается и вовсе провокационные объекты, рассчитанные на то, чтобы водные процедуры запомнились навсегда . Чтобы ориентироваться, где они находятся, авторы Novate.ru подобрали 10 самых ужасающий бассейнов, от вида которых может остановиться не только дыхание.Казалось бы, нет ничего удивительно, когда при планировании фешенебельных отелей в проект включают зоны развлечений с захватывающими водными объектами , которые находятся в самом здании. Но китайские разработчики на этом не остановились. В отеле Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao на 24 этаже на уровне 100 метров над землей обустроили роскошный бассейн длиной в 30 метров, часть которого в прямом смысле слова свисает над городским кварталом. Пока посетители наслаждаются красотой эффектного интерьера, ведь этот водный объект является крытым, рассматривая красочную мозаику и вершины небоскребов, на уровне которых предстоит поплавать, они могут расслабиться и получать удовольствие от водички и увиденного.Но сложно даже представить чувства несведущего человека, который окажется у дальнего борта водного объекта, когда под ногами откроется захватывающая городская панорама, а он в бикини «парит» над всем этим великолепием.Двойной удар могут получить посетители эко-отеля The Cambrianа, расположенного в швейцарских Альпах, неподалеку Адельбодена. Устроители фантастической зоны отдыха под открытым небом позаботились о том, чтобы их гости могли не просто наслаждаться живописнейшими пейзажами, но и получить самые неожиданные впечатления, которые точно не забудут никогда. Мало найдется мест на земле, где в зимнюю пору, в окружении заснеженных вершин можно подплыть к бортику видового бассейна не думая о том, что на улице минусовая температура.Единственное, авторы Novate.ru хотели бы сразу предупредить, что ехать отдыхать в The Cambrian Hotel и посещать открытый бассейн в любую пору года и при экстремально низких температурах могут лишь те, кто предоставит справку от врача о состоянии здоровья.В остальном же ограничений не существуют и самые отчаянные действительно могут получить массу удовольствия от увлекательного действа и фантастического окружения, хотя позаботиться о наличии теплой одежды тоже не помешает, ведь выход из тепленькой водички осуществляется на открытой террасе.Одним из самых страшных мест в мире является бассейн, расположенный на вершине самой большой в мире консольной платформы, которая нависает над северной башней курортного комплекса Marina Bay Sands (Сингапур). В этом бассейне нет ни ограждений, ни как-либо ограничителей, которые смогут вовремя просигнализировать, что приближаешься к бортику видового бассейна на высоте 66,5 м над землей. Даже находясь на безопасном расстоянии, многим кажется, что самые отчаянные, подплывшие к краю пропасти вот-вот окажутся за гранью и полетят вместе с потоками воды вниз. К счастью, прецедентов не случалось и те, кто решился насладиться открывающейся панорамой одного из самых красивых городов мира получают массу нереальных впечатлений.Казалось бы, что может испугать посетителей отеля, если бассейн находится не на вершине горы или свивающей террасы небоскреба, а просто в окружении живой природы . Но случаются исключения, роскошный бассейн появившийся в лодже Swala Luxury в уединенном районе национального парка Тарангире, одного из самых захватывающих и наименее посещаемых парков Танзании (Африка) дает уникальную возможность плавать среди прогуливающихся зебр, слонов, газелей и других диких животных. Этот бассейн идеально подходит для всех, кто любит максимально близкое общение с природой и не боится диких животных.Бассейн отеля Hilton Auckland, расположенного в морском районе с видом на прекрасный ландшафт, относительно небольшой, но это единственный бассейн в мире с подводной смотровой площадкой, из которой открывается прекраснейший вид на гавань Вайтемата. Тот факт, что его стеклянная часть выходит за пределы здания и нависает прямо над открытым для взглядов пространством Окленда, делает его захватывающим объектом. Учитывая, что люди, находящиеся внизу, могут видеть плавающих, нужно проанализировать свою готовность предстать перед публикой в купальнике. Для тех, кто любит покрасоваться – это обстоятельство не станет препятствием, а вот интровертам такое развлечение вряд ли понравится.Хотя пейзажный бассейн на вершине 50-метрового утеса в балийском отеле Alilia Uluwatu предлагает исключительную эстетику, плавать в этом бассейне может быть и страшновато. Может показаться, что он сливается и горизонтом океана и одно неверное движение и пловец окажется на его дне. Несмотря на пугающие картинки бассейн расположен в абсолютном раю, и гости могут полюбоваться бескрайним побережьем и тропическими лесами, не вставая с шезлонга или не выходя из теплой водички.Этот тот случай, когда испугаться бассейна могут неподготовленные посетители бутика-отеля The Library на острове Самуи. Попадая на территорию райского местечка в предвкушении расслабляющего отдыха среди живописной природы и роскошных условий проживания, последнее, что они ожидают увидеть, так это кроваво-красные воды бассейна. Но когда ужас развеется и гостям объяснят, что это экстравагантное дизайнерское видение, страх тотчас же проходит и появляется любопытство, ведь не каждый день имеется возможность порезвиться в «кровавой» воде, хотя на самом деле она таковой не является. Красный оттенок придает керамическая плитка, которой облицован бассейн.Любители культурного отдыха в незабываемых условиях по достоинству оценят внедрение владельцев Grand Hotel Central Barcelona, организовавших на крыше террасу с пейзажным бассейном, откуда открывается ошеломляющий вид на Готический квартал и Кафедральный собор Барселоны. Находясь в историческом центре Барселоны в купальнике, главное не тушеваться и не пытаться шагнуть за бортик бассейна, чтобы не омрачать ни отдых соседям, ни прогулку туристам.Сама матушка природа не раз творила чудеса, и многие их них действительно представляют большую опасность для людей. Взять, к примеру, водопад Виктория, высота которого достигает 128 метров. Безбашенные экстремалы даже в неприступном месте смогли обнаружить природные образования, напоминающие структуру бассейна.Среди множества углублений у кромки водопада, с которой ежесекундно срываются тонны воды, отличается Бассейн Дьявола (The Devil's Pool), расположенный на расстоянии всего 1 метра от крутого обрыва. Купание в настолько экстремальных условиях под силу немногим безбашенным путешествующим, да и добраться до него – совсем нелегкая задача. Мало того, что имеется доступ лишь по воде, так еще и последние 100 метров подъема на вершину возможно преодолеть лишь с опытным гидом. При этом он доступен лишь для 60 человек в день, которые имеют недюжинное здоровье и стальные нервы.Плавание сравнимое с полетом можно испытать лишь, находясь в самом ужасающем бассейне мира – в Sky Pool, установленном между двумя высотками многофункционального комплекса Embassy Gardens в районе Найн-Элмс в Уондсворте , районе на юго-западе Лондона. По сути он является воздушным полупрозрачным мостом, проходящем на высоте 35 метров над уровнем тротуара. 25-метровый бассейн обеспечивает не робких посетителей волнующими видами на Лондон и умопомрачительными впечатлениями, которые точно запомнятся на всю оставшуюся жизнь. Кстати, она не укоротиться от такого рода развлечений, ведь устроители сделали все возможное, чтобы цельная акриловая конструкция была максимально безопасной.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: