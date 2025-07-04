Отдых за гранью: 10 захватывающих дух бассейнов мира

1. Бассейн в отеле Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao (Шанхай, Китай)

Роскошная зона отдыха у бассейна не предвещает ничего экстремального (Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao, Шанхай).

Наслаждаться красотой городского пейзажа можно и так, главное не впасть в ступор от испуга (Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao, Шанхай). | Фото: poolmagazine.com.

2. Бассейн в эко-отеле The Cambrianа (Адельбоден, Швейцария)

Нависая на склоне покрытой ледяной коркой горы, бассейн одновременно вызывает и страх переохлаждения, и страх высоты (The Cambrianа, Адельбоден).

Посетители эко-отеля The Cambrianа, находясь в подогреваемом бассейне, могут наслаждаться живописным пейзажем даже зимой (Адельбоден, Швейцария). | Фото: journal.homemania.ru.

3. Бассейн на вершине курортного комплекса Marina Bay Sands (Сингапур)

150-метровый видовой бассейн на самой высокой консольной террасе в мире – экстремальный аттракцион для любителей пощекотать себе нервы (Marina Bay Sands, Сингапур. | Фото: tonkosti.ru

Просто глядя на купальщиков, наслаждающихся водными развлечениями и восхитительными видами за не огражденным бортом бассейна, становится не по себе (Marina Bay Sands, Сингапур). | Фото: bangkokbook.ru.

4. Бассейн в отеле Swala Luxury Lodge (Танзания)

Отдых и купание в бассейне сафари-лоджа подойдет тем, кто любит максимально тесное общение с представителями дикой природы (Swala Luxury Lodge, Танзания). | Фото: premierpoolsandspas.com.

Сразу и не поймешь, кто за кем наблюдает (Swala Luxury Lodge, Танзания).

5. Бассейн отеля Hilton Auckland в Окленде (Новая Зеландия)

В отеле Hilton Auckland имеется единственный в мире бассейн-смотровая площадка, откуда открывается увлекающий морской пейзаж (Окленд, Новая Зеландия).

Бассейн отеля Hilton Auckland – идеальное место показать свою превосходную физическую форму и бесстрашие (Окленд, Новая Зеландия). | Фото: desktopbackground.org.

6. Пейзажный бассейн-инфинити в отеле Alilia Uluwatu (Бали)

Alila Uluwatu - это впечатляющий пейзажный бассейн на вершине утеса, который «парит» в облаках (Бали).

Главное не увлекаться манящей красотой бескрайнего океана (Alilia Uluwatu, Бали). | Фото: darwin.cnn-travel.io.

7. Бассейн в бутике-отеле The Library на острове Самуи (Таиланд)

Устроители отеля The Library решили сыграть на контрасте с голубым горизонтом, создав бассейн с кроваво-красной отделкой (о-в Самуи , Таиланд). | Фото: dailymail.co.uk.

Яркий оттенок позволил создать абсолютно неординарный бассейн (The Library, о-в Самуи). | Фото: travel.amerikanki.com.

8. Видовой бассейн на крыше Grand Hotel Central Barcelona (Барселона, Испания)

Мало найдется исторических городов, которыми можно любоваться у кромки бассейна (Grand Hotel Central Barcelona, Испания). | Фото: trendland.com.

Бассейн идеально подойдет для любителей острых ощущений и культурного развития, те кто не испугается или не постесняется раздеться до бикини в центре города , пусть и на крыше (Grand Hotel Central Barcelona, Испания). | Фото: travel.amerikanki.com.

9. Бассейн Дьявола в Южной Африке

На вершине самого высокого водопада в мире имеется множество природных бассейнов. (Виктория, Южная Африка). | Фото: roamingaroundtheworld.com.

Самый экстремальный природный бассейн с умопомрачительными видами могут увидеть лишь здоровые и выносливые путешественники (The Devil's Pool, Южная Африка ). | Фото: thetravelersbuddy.com.

Бассейн дьявола – рай для адреналинщиков (водопад Виктория, Южная Африка). | Фото: thetravelersbuddy.com.

10. Sky Pool в Лондоне (Великобритания)

Небесный бассейн соединил две высотки многофункционального комплекса Embassy Gardens (Лондон, Великобритания). | Фото: embassygardens.com.

Sky Pool – захватывающее дух место отдыха в центре мегаполиса (Лондон, Великобритания). | Фото: elpais.com.