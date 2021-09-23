Как кола побеждает масляные пятна, или Трюки, которые должен знать каждый автовладелец

Владение автомобилем – это большая ответственность и множество хлопот. /Фото: borocredit.com
Владение автомобилем связано со многими обязанностями. Нужно заплатить налог, заботиться о хорошем техническом состоянии машины. Нужна регулярная замена масла и свечей зажигания, проверка давления в шинах, балансировка, и другие манипуляции, которые чаще всего требуют посещения автосервиса. Да, быть хозяином автомобиля это не только веселье, но и ответственность. Есть еще и масса мелких вещей, которые нужно делать, а именно поддерживать чистоту автомобиля снаружи и внутри. Несколько изящных трюков упростят жизнь автовладельца и сделают его автомобиль сияющим и уютным.
1. Царапина - не беда
С мелкими царапинами можно справиться самостоятельно. /Фото: di-uploads-pod6.dealerinspire.com
Если на покрытии автомобиля есть небольшие царапины, их можно удалить самостоятельно. Речь идет только о поверхностных дефектах. Для избавления от глубоких царапин придётся обращаться в автосервис.
Итак, чтобы убрать небольшие «царапки», надо взять салфетку из микрофибры, нанести на нее немного жидкости для снятия лака и потереть проблемные места. Очень просто и экономно. Есть один нюанс, на который следует обратить внимание: жидкость для снятия лака должна быть обязательно без ацетона, иначе можно сильно испортить покрытие машины, и тогда уж в любом случае придется лететь в автосервис и нести существенные финансовые потери.
2. Приводим в порядок обивку автомобиля
Химчистку можно сделать самостоятельно. /Фото: uploadarticle.com
Чтобы почистить обивку автомобиля, не обязательно обращаться к профессионалам. Это можно легко сделать своими руками. Есть простой рецепт домашней химчистки. Потребуется распылитель и обычная воронка. Нужно смешать примерно 120 мл уксуса, 240 мл газировки и 60 мл лимонного сока. Эту смесь надо вылить в распылитель, как следует встряхнуть и разбрызгать на поверхность, которой требуется очистка. Особенно хорошо такой состав работает на тканевой обивке. Кроме того, в автомобиле будет очень приятно пахнуть. После распыления обивку нужно протереть щеткой с жёсткой плотной щетиной, а остатки грязи собрать влажной тканевой салфеткой.
3. Чистые яркие фары
Фары отлично полируются зубной пастой. /Фото: carhungry.com
Фары автомобиля - это очень важный элемент четырехколесного друга. Но при езде из-под колес на них летит все подряд, песок, вода, пыль, даже земля. Через некоторое время фары становятся грязными, тусклыми, особенно если речь идет о регионах с неустойчивым климатом. Это не только некрасиво, но и мешает качественному рассеиванию света. Не беда. Можно даже не ездить из-за этого на автомойку, а легко справиться самостоятельно.
Нужно взять тюбик обычной зубной пасты и нанести массу на фары сплошным слоем. Это можно сделать просто кончиками пальцев. Затем надо подождать 15 минут, пока паста засохнет, а когда время пройдет, с помощью старой зубной щетки аккуратно почистить фары. Зубная паста поменяет свой цвет и станет коричневой, поскольку она впитает всю грязь со стекла. После того как фары очищены, их нужно протереть влажной салфеткой. Вот и всё, чистота и яркий свет гарантированы.
4. Чтобы в автомобиле всегда было уютно
Органайзер поможет избежать беспорядка. /Фото: i.ebayimg.com
Многие возят в своём автомобиле целую кучу всякой всячины. Это тросы, веревки, инструменты, скребки для льда, бутылки с водой, старая обувь, одежда и так далее. Если не следить за порядком в машине, то через полгода она может превратиться просто в захламленный склад. Чтобы этого не допустить, нужно обязательно проводить ревизию и выбрасывать всё, что не нужно.
Чтобы организоваться, есть замечательный трюк. Нужно купить обычный подвесной органайзер для обуви или мелких предметов и повесить его на спинку заднего сиденья таким образом, чтобы рабочая часть находилась в багажнике. Можно использовать крючок и веревочку для крепления. В органайзер можно сложить все мелочи или даже предметы побольше, всё зависит от размера ячеек. Таким образом, в машине будет уютно, а в багажнике сэкономится место для остальных предметов.
5. Долой дурацкие крошки
После перекусов за рулем в салоне появляются раздражающие крошки. /Фото: garciaweightloss.com
Люди, часто совершающие длительные поездки, обязательно перекусывают в своём автомобиле. Обычно водители берут в салон чашку кофе, какой-нибудь пирожок или кекс. В результате появляются крошки, которые могут неимоверно раздражать.
Есть небольшая хитрость. Чаще всего сдоба продаётся в бумажных пакетах или розетках. Их можно поместить в держатели для чашек. Теперь, даже если есть в автомобиле, периодически кладя еду около чашки, крошки будут попадать на бумажную подкладку, которую легко можно выбросить или заменить. Значит, пылесосить слишком часто не придётся.
Кстати, пылесос не всегда обязателен. С крошками, которые все-таки решили остаться в салоне, можно запросто справиться с помощью роллера-липучки. Он проникнет даже в самые труднодоступные места и легко соберет даже мелкие крошечки.
6. Удаляем масляные пятна
Отчистить пол поможет Кола. /Фото: sbly-web-prod-shareably.netdna-ssl.com
Если автомобильное масло по каким-то причинам попало на пол в гараже, его можно легко убрать. Поможет обычная кола. Надо взять бутылку с этой жидкостью и вылить на пятно так, чтобы полностью его покрыть. Пятнадцать минут ожидания - и можно при помощи щетки с жесткой щетиной аккуратно стереть масло с пола. После этого поверхность нужно ополоснуть водой. Почему так происходит? Это удивительно, но содержащаяся в коле углекислая кислота прекрасно удаляет масляные пятна с камня, бетона и иных поверхностей.
7. Парковаться без страха
Теннисный мяч выполнит роль парктроника. /Фото: sbly-web-prod-shareably.netdna-ssl.com
У многих водителей возникают проблемы с парковкой, особенно если они пересели на новый автомобиль и ещё плохо чувствует габариты. А если гараж маленький, то присутствует страх наехать на стену. Можно своими руками сделать очень недорогие и простые парктроники. Не придется покупать модную и не слишком дешевую электронику.
Итак, нужно поставить машину в гараж именно так, как она должна стоять. Затем взять теннисный мяч и сделать на нём крестообразный надрез при помощи ножа, после этого взять верёвку, привязать к ней гайку, а гайку вставить в теннисный мячик. Верёвку с мячом на конце нужно подвесить к потолку таким образом, чтобы теннисный мяч касался ветрового стекла именно тогда, когда автомобиль правильно припаркован. Вот такие вот чудеса. Следующий раз при парковке мячик слегка стукнет по ветровому стеклу, указав тем самым, что пора остановиться.
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