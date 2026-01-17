Смысл песен, которые у нас на слуху

Hey Ya группы Outkast — песня о сердцеедке. Кто знал?
Как выяснилось, одна из самых слащавых любовных баллад середины нулевых — You’re Beautiful — гораздо мрачнее, чем мы могли себе представить. Автор песни Джеймс Блант на этой неделе заявил Huffington Post: «На меня повесили ярлык: „О, Джеймс Блант! Разве это не просто влюбленный романтик?
Откровения Бланта заставили нас задуматься: под какие еще песни мы пританцовывали, совершенно не обращая внимания на их смысл? Ниже вы найдете список. Будьте готовы сильно (или не очень) удивиться.
Вы когда-нибудь прислушивались к тесту песни Hey Ya группы Outkast? Действительно прислушивались?
Вот-вот.
1. The Beatles — Lucy in the Sky with Diamonds
Песня была написана в период расцвета психоделики в музыке и лирике The Beatles, поэтому многие считают, что Lucy in the Sky with Diamonds — это ода ЛСД и силе галлюцинаций. Иначе как можно придумать песню о девушке в небе…с бриллиантами? Однако Джонн Леннон утверждает, что в основе песни лежит картина его сына Джулиана, которую тот нарисовал на уроке в школе: на ней изображена его подруга Люси…в небе с брилиантами.
Ну да, конечно.
2. Madonna — Like A Virgin
Выпущенный в 1984 году гимн совершеннолетию от Мадонны стал предметом дискуссий — спасибо неоднозначному названию и пикантной подаче.
Слова к песне сочинил Билли Стейнберг, и писал он о собственных проблемах в отношениях. Ситуацию он разъяснил в интервью Los Angeles Times: «Я говорил о том, что… Да, я не могу по-настоящему быть девственником, — как у многих, в моей жизни были эмоциональные потрясения, — но у меня начинаются новые отношения, и мне так хорошо, что исцеляются все раны. Мне кажется, будто со мной ничего подобного раньше не происходило. Потому что это новое чувство гораздо глубже и сильнее, чем все, что было до этого».
3. Kendrick Lamar — Swimming Pools (Drank)
Песня, которая представила Кендрика Ламара широкой аудитории, на первый взгляд, кажется очередным танцевальным треком о том, каково это — быть в постоянном в тупике и убиваться. Но копните чуть глубже, и вы увидите, что это песня о меланхолии, давлении общественности и злоупотреблении алкоголем. В тексте автор говорит, что «рос с людьми, которые не отрывались от бутылки»; некоторые из них пили, просто потому что им нравится, другие — потому что хотели убить свое горе. «Некоторые хотели вписаться в тусовку — в этом моя проблема», — говорится в тексте.
4. Johnny Cash — You Are My Sunshine
Эту песню ошибочно относят к детским, вероятно, цепляясь за ее «солнечную» часть. Но на самом деле это сентиментальная баллада Джонни Кэша об утрате и тоске. Она довольно печальная, если вы вслушаетесь.
«Как-то ночью, дорогая, когда я спал,
Мне приснилось, что я держу тебя в своих объятьях.
Но когда я проснулся, дорогая, я понял, что это был сон,
Я cклонил свою голову и заплакал».
Пока родители во всем мире опускают мрачные моменты песни, полная версия песни Кэша — это отчаянная мольба ко второй половинке, которая больше не испытывает тех же чувств.
«Ты сказала мне однажды, милая, что действительно любишь меня.
И никто не мог встать между нами.
Но сейчас ты ушла и полюбила другого.
Ты разрушила все мои мечты».
Ого, Джон…
5. Outkast — Hey Ya
Хит группы Outkast, который взорвал чарты, должен быть одной из самых оптимистичных песен всех времен, верно?
Нет.
Стоит только вслушаться, и становится ясно, что Andre 3000 на самом деле написал трогательную песню о неудачных взаимоотношениях: «Если они говорят: „Ничто не вечно“, — почему любовь должна быть исключением?». Или: «Почему же мы так не хотим признавать, что мы несчастливы здесь?»
Из-за шумного припева и веселого видео мы пропустили все страдания в тексте. И это факт, на который Andre обращает внимание в песне: «Ты не хочешь слышать меня, ты хочешь только танцевать».
Сильно.
6. The Rolling Stones — Brown Sugar
Brown Sugar — одна из тех песен, где мелодия настолько хороша, а голос Мика Джаггера настолько завораживает, что упустить смысл довольно легко (как минимум при первом прослушивании). Вы можете испытать смешанные чувства, когда вслушаетесь:
«Старый корабль везет рабов в хлопковые поля,
Их продадут на рынке в Новом Орлеане.
Старый и страшный рабовладелец знает, что у него все в порядке,
Вы можете услышать, как он развлекается с женщинами по ночам.
Коричневый сахар, почему у тебя такой сладкий вкус?»
Посвятив песню теме рабства и изнасилования, Джаггер рассказал о ней в 1995 году: «Бог знает, о чем я говорю в этой песне. Это такая путаница. Все отвратительные вещи за один раз. [...] Я никогда не написал бы такую песню сейчас. Я бы, вероятно, подверг себя цензуре и подумал: «О, Боже, я не могу. Мне нужно остановиться. Я не могу писать настолько грубо».
7. Foster The People — Pumped Up Kicks
Еще одна популярная песня с быстрым темпом и темной подноготной. Всего несколько лет назад вы бы не прожили и дня, не услышав Pumped Up Kicks, но оказалось, что с этим веселым (на первый взгляд) треком все не так просто.
Вокалист группы Марк Фостер объяснил, что Pumped Up Kicks на самом деле о нем самом. Он пытался проникнуть в сознание «изолированного, психически больного ребенка» и разыграть стрельбу в школе.
«Все остальные детишки в навороченных кроссовках,
Вам бы лучше убежать, убежать, обогнать мой пистолет».
8. F**k Tha Police — N.W.A
Просто шутим.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии