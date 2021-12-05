12 интересных фактов о мамонтах
А много ли мы знаем о мамонтах? Мы готовы поспорить, что последний раз читатель задумывался о шерстистых предках слонов ещё в детстве. Рады предложить вниманию читателя подборку интересных фактов о мамонтах.
1.
Шерстистые мамонты начали вымирать 10 тыс лет до н. э., однако популяция на Острове Врангеля исчезла лишь 4000 лет назад. В это время строился Кносский дворец на Крите, Шумеры доживали свои последние дни и прошло 400–500 лет как был сооружен Большой Сфинкс и пирамида Хеопса.
2.
Самые последние, живущие 4000 лет назад, мамонты были и самими маленькими, так как имел место феномен т.н. островной карликовости, когда размеры животных, изолированных на малой территории, со временем радикально уменьшаются ввиду недостатка пищи. Высота в холке мамонтов с острова Врангеля не превышал 1,8 м.
3.
Эволюционные ветви индийского слона и мамонтов разошлись 4 млн лет назад, а с африканским слоном — 6 млн., таким образом индийский слон генетически ближе к мамонту.
4.
Горб на спине мамонта — не результат позвонковых отростков. В нем животные накапливали мощные запасы жира, подобно современным верблюдам.
5.
Предок шерстистого мамонта — степной мамонт превосходил своего потомка в размерах: он имел высоту в холке 4,7 м, когда высота шерстистого мамонта не превышала 4-х. Проживал степной мамонт на территории Южного Урала, современного Казахстана, Ставрополья и Краснодарского Края; вымер с наступлением ледникового периода.
6.
Русское слово «Мамонт» происходит от мансийского «Манг Онт» (земляной рог) — название, логично предположить, ископаемого бивня. А когда животное классифицировали, название из русского языка попало во все другие (например латинское «Mammuthus» и английское «Mammoth).
7.
Изделия из бивней мамонта стоят значительно дешевле изделий из бивня современных слонов, ввиду нелегальности промысла последней и относительно больших ископаемых запасов в Западной Сибири. Таким образом, сейчас под «слоновой костью» подразумевается именно кость мамонта (за исключением предметов, которые были изготовлены, когда охота на слонов не была еще под запретом).
8.
Промыслом мамонтовой кости часто занимаются нелегально черные копатели. Метод извлечения костей из грунта заключается в вымывании почвы мощной струей воды с помощью пожарного насоса. Добыча бивней нелегальна по двум параметрам:
Во-первых, с точки зрения законодательства РФ, бивни представляют собой полезные ископаемые, которые являются собственностью государства, а копатели реализуют их в личных целях.
Во-вторых, вместе с грунтом потоком воды уничтожаются сохранившееся в вечной мерзлоте ткани животных, которые представляют огромную ценность для науки.
9.
Цены на бивень мамонта на черном рынке различаются и главным образом зависят от качества и сохранности. К примеру тот, что на фотографии был продан за 2,2 млн руб.
10.
В виду приспособленности к суровым условиям, мамонту требовалось 180 кг пищи ежедневно для поддержания здоровья, а африканскому слону для этой цели нужно 300 кг.
11.
Считается, что ископаемые черепа мамонтов послужили прообразом для создания циклопов — большой размер, ноздри, напоминающие огромный глаз, и немного древнегреческого воображения…
12.
В Валенсии коренной зуб мамонта почитали как часть мощей св. Христофора, а в 1789 году (всего за 10 лет до официальной научной классификации) каноники св. Винцента носили бедренную кость мамонта в своих процессиях, выдавая её за остаток руки названного святого.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии