Заморозка еды в холодильнике: 7 критичных ошибок, которые совершают хозяйки

1. Этим продуктам в морозилку нельзя

При заморозке продуктов в первую очередь важно учитывать их полезность и состояние после разморозки. /Фото: natpress.net

2. Слишком много продуктов

Во всем важна мера. /Фото: bt-women.com.ua

3. Важный нюанс

Перед заморозкой нужно сделать один очень важный шаг — правильно охладить пищу. /Фото: retete-usoare.info

4. Правильная упаковка

Не во всех контейнерах можно замораживать продукты. /Фото: i.ytimg.com

5. Порционная заморозка

Большая порция замороженного продукта приводит к неправильной разморозке. /Фото: rossfinclub.com

6. Срок годности замороженных продуктов

Морозилка хорошо сохраняет полезные свойства еды, но не на бесконечный срок. /Фото: ic.pics.livejournal.com

7. Перезаморозка: можно или нет?

Двойная заморозка до добра не доведет. /Фото: image3.jdomni.in