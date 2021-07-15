Заморозка еды в холодильнике: 7 критичных ошибок, которые совершают хозяйки

Морозильные камеры — это невероятно полезное изобретение человечества. С их помощью можно максимально продлить срок хранения продуктов, сделать запасы еды впрок, всегда иметь под рукой порцию вкусного мороженого и спасти от порчи продукты, которых было куплено или приготовлено слишком много. Хотя морозилка помогает облегчить жизнь, и многие пользуются ею регулярно, существует ряд распространенных ошибок, которые допускают практически все. Сохранить все полезные элементы и красоту продуктов помогут несложные советы.
1. Этим продуктам в морозилку нельзя
При заморозке продуктов в первую очередь важно учитывать их полезность и состояние после разморозки. /Фото: natpress.net
Некоторые продукты теряют не только свой внешний вид, но и основные качественные характеристики, поэтому замораживать их нет смысла. Например, не стоит замораживать еду, в состав которой входят сливки: йогурт, сметана, молочные коктейли. После разморозки можно обнаружить, что жир и жидкость разделились, поэтому употреблять продукты будет, по меньшей мере, неприятно. Зелень после заморозки теряет свой вид и вкус. Фрукты и овощи с высоким содержанием воды после оттаивания приобретают мягкую текстуру. Категорически не рекомендуется замораживать сырые яйца и консервы. Когда сырые яйца помещаются в морозильник, жидкость в них расширяется, затвердевает и трескается в скорлупе. А консервы могут и вовсе стать вредными для вашего здоровья в замороженном виде.
2. Слишком много продуктов
Во всем важна мера. /Фото: bt-women.com.ua
Полностью заполненная морозильная камера не позволяет воздуху циркулировать по всему холодильнику, сокращая срок его службы. А еще в плотно утрамбованных полках с едой сложно найти что-то необходимое. Когда поиски затягиваются, морозилка более длительное время остается открытой, поэтому быстро нагревается, из-за чего тратится больше энергии и холодильник работает интенсивнее.
3. Важный нюанс
Перед заморозкой нужно сделать один очень важный шаг — правильно охладить пищу. /Фото: retete-usoare.info
Если положить в морозильник горячую или теплую еду, это может привести к частичному оттаиванию других продуктов, что повлияет на их качество. Сначала нужно остудить контейнеры или пакеты с едой для заморозки в холодной воде, потом поставив в холодильник, а уж после этого отправив в морозильную камеру.
Важная информация от Novate.ru: При заморозке приготовленной еды или свежих продуктов важно обратить внимание на период, в который нужно выполнить заморозку. Охлаждать скоропортящиеся продукты нужно в течение двух часов. Если сделать это позже, то высок риск, что в них появятся и распространятся бактерии, которые впоследствии приведут к неприятным заболеваниям.
4. Правильная упаковка
Не во всех контейнерах можно замораживать продукты. /Фото: i.ytimg.com
Существует большое количество разнообразных контейнеров, каждый вид служит своей определенной цели. Прежде чем отправить еду на хранение в контейнере, нужно убедиться, что он подходит для замораживания. Необходимо использовать посуду, способную удерживать влагу в пище. Прочная пластиковая упаковка идеально подходит для твердых продуктов, таких как мясные нарезки, хлеб и тому подобное. Тонкие пластиковые контейнеры хорошо подходят для кратковременного хранения. Для более длительного - стеклянные банки. Однако, чтобы они не треснули, их надо предварительно охлаждать в холодильнике.
5. Порционная заморозка
Большая порция замороженного продукта приводит к неправильной разморозке. /Фото: rossfinclub.com
Чаще всего нам хочется быстрее заморозить продукты и не тратить время на их разделение. Однако еда, которая заморожена в большом количестве, будет долго размораживаться и скорее всего потеряет добрую часть своих полезных свойств. Лучше всего будет разбить продукты на порции, которые будут использоваться сразу. Мясо должно быть упаковано в отдельные пакеты, чтобы оно не слипалось. Фрукты и овощи рекомендуется сначала заморозить на противне в один слой, а затем уже расфасовать по герметичным пакетам.
6. Срок годности замороженных продуктов
Морозилка хорошо сохраняет полезные свойства еды, но не на бесконечный срок. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Важно не только правильно заморозить продукты, но и записать дату этой операции. Это необходимо затем, чтобы проследить срок годности еды и есть только свежие, безопасные продукты. Замороженные овощи остаются полезными около года, за исключением зеленой фасоли, которую следует съесть в течение восьми месяцев. Масло также может без проблем храниться в течение года, но молоко следует выпить в течение трех месяцев. Фрукты — это еще один продукт, который может храниться в течение года, если герметичная упаковка не будет нарушена, в противном случае их стоит съесть не позднее, чем через восемь месяцев.
Бекон, колбаса, ветчина и хот-доги могут храниться в морозильной камере около 1-2 месяцев. Готовое мясо после заморозки сохраняет свои полезные свойства от 4 до 12 месяцев. Сырая курица и другая птица хранится 8-12 месяцев, приготовленная — всего пару месяцев. Нежирная рыба может находиться в морозилке до 6 месяцев, более питательные ее разновидности — всего пару месяцев.
7. Перезаморозка: можно или нет?
Двойная заморозка до добра не доведет. /Фото: image3.jdomni.in
До сих пор ведутся отчаянные споры о том, можно ли повторно замораживать размороженные продукты. Согласно научным исследованиям допускается повторная заморозка, если перед этим продукты были правильно разморожены в холодильнике. Однако большинства шеф-поваров и диетологов считают, что это не только плохо сказывается на вкусовых качествах еды, но и на ее безопасности для здоровья: когда еда размораживается и нагревается, в ней появляются бактерии, которые после этого холодом уже не уничтожаются. Замороженные продукты также теряют свой привлекательный внешний вид, поскольку становятся более мягкими и водянистыми. А если повторять процедуру заморозки дважды, то красоты точно не добиться.
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