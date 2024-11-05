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20 удивительных фотографий домов, затерянных в огромных лесах


Места, где можно побыть в одиночестве.

Места, где можно побыть в одиночестве.

В жизни бывают такие ситуации, когда нужно сделать «перезагрузку» - остаться одному, подумать над происходящим, отдохнуть от окружающих. Лучшим местом, где можно это сделать, будет, пожалуй, небольшой домик в лесу. Достаточно только представить себе – чистый воздух, огонь, потрескивающий в камине, лес и никого. Мы собрали фотографии домов, которые могли бы стать идеальным убежищем из суетного мира.

1. Домик в осеннем лесу


Маленький уютный домик спрятанный далеко в лесу.

Маленький уютный домик спрятанный далеко в лесу.

 

2. Место для отдыха


Очень часто человеку необходимо место, где он может отдохнуть от благ цивилизации.

Очень часто человеку необходимо место, где он может отдохнуть от благ цивилизации.

 

3. В зимнее время


 

 
Фотография избушки и зимнего леса переносит нас в сказку.

Фотография избушки и зимнего леса переносит нас в сказку.

 

4. Опасная красота


Одиночество для человека может влечь за собой огромную опасность.

Одиночество для человека может влечь за собой огромную опасность.

 

5. Где-то в лесу


Небольшая землянка в чаще леса.

Небольшая землянка в чаще леса.

 

6. Труднодоступное строение на берегу озера


 

 
Только ты, твой домик, лес, огромное озеро и никто тебя не найдет.

Только ты, твой домик, лес, огромное озеро и никто тебя не найдет.

 

7. Среди природы


Небольшой особняк среди матушки природы.

Небольшой особняк среди матушки природы.

 

8. Одиночество


Насладитесь одиночеством .

Насладитесь одиночеством .

 

9. В окружении лесного массива


Каждодневные прогулки в осеннем лесу положительно влияют на здоровье человека.

Каждодневные прогулки в осеннем лесу положительно влияют на здоровье человека.

 

10. Свежий воздух


Одинокий дом на вершине холма.

Одинокий дом на вершине холма.

 

11. Туманы Альбиона


Невероятной красоты фотография с одиноким домиком и туманными горами.

Невероятной красоты фотография с одиноким домиком и туманными горами.

 

12. Избушка на современный лад


 

 
Стоит избушка на полянке леса.

Стоит избушка на полянке леса.

 

13. Зимняя сказка


Белоснежные шапки на деревьях и доме сверкают при лучах вечернего солнца.

Белоснежные шапки на деревьях и доме сверкают при лучах вечернего солнца.

 

14. Среди горных вершин


И пусть весь мир подождет.

И пусть весь мир подождет.

 

15. Заброшенный уголок


Средневековый дом стоит в полном одиночестве и унынии.

Средневековый дом стоит в полном одиночестве и унынии.

 

16. Вид здания сверху


Оригинальная фотография открывает нам необычный вид сверху.

Оригинальная фотография открывает нам необычный вид сверху.

 

17. Зеркальное отображение


Дом-это душа человека, которая видна со всех сторон.

Дом-это душа человека, которая видна со всех сторон.

 

18. Домики в тумане


Создается иллюзия какого то заклинания, наложенного на эту равнину и дома.

Создается иллюзия какого то заклинания, наложенного на эту равнину и дома.

 

19. Современный стиль


 

 
Дизайн дома превосходит все ожидания.

Дизайн дома превосходит все ожидания.

 

20. С высоты птичьего полета


Глазами пернатых друзей на логово человека.

Глазами пернатых друзей на логово человека.

 

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