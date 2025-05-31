5 мест на отечественных просторах, объятых мистическим ореолом

Людям всегда было непросто объяснить определённые вещи и локации, хоть во многом это было связано с недостаточным уровнем эволюции науки и техники. Вот только и сегодня находится что-то, что остаётся за пределами понимания при всех сегодняшних достижениях прогресса. Но самое интересное в том, что если раньше такие места пугали, то сейчас стали, скорее, популярными туристическими достопримечательностями.
1. Гора Воттоваара (Карелия)
Гора, считавшаяся сакральным местом. /Фото: pikabu.ru
Карелия всегда позиционировалась местом-сосредоточением мистицизма, и среди подобных достопримечательностей особенно выделяется гора Воттоваара. С точки зрения геологии этот загадочный объект представляет собой небольшую горную кряду, длина которой составляет примерно семь километров. А вот археологи утверждают, что в древние времена гора считалась представителями народа саамов сакральной, поэтому они регулярно проводили там ритуальные обряды.
Сегодня ореол таинственности вокруг Воттоваара сохраняется. Оно и неудивительно, ведь даже современные люди там постоянно сталкиваются с различными аномальными, и даже паранормальными феноменами - то электроника сбоит, то часы показывают неправильное время, то туристы на вершине горы подвергаются странным ощущениям. Самое интересное, что несмотря на весь этот мистицизм, на сегодняшний день полноценные исследования горы Воттоваара ни разу не проводили.
2. Остров Ольхон (озеро Байкал)
Место силы шаманов, живущих у Байкала. /Фото: vpoxod.ru
Байкал сам по себе притягивает внимание своими красотами, однако и таинственного в нём много.проводят на острове Ольхон, считая его своим местом силы - не просто же так его величают не иначе как «остров шаманов». Тем более, что он находится буквально в сердце озера Байкал - само место придаёт ему определённую загадочность.
Справедливости ради, стоит уточнить, что Ольхон может похвастаться не только присущим ему духом мистицизма. Так, будучи не единственным байкальским островом, он при этом является самым крупным из всех. Кроме того, природа там тоже прекрасна, ведь Ольхон формально относится к Прибайкальскому национальному парку. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот остров так полюбился не только отечественным туристам, но и иностранцам.
3. Дольмены (Краснодарский край)
Каменные сооружения, о которых учёные спорят уже полвека. /Фото: vpoxod.ru
Дольмены, расположенные в Краснодарском крае, являются ярким примером исторической и археологической памятки, которая годами будоражит умы учёных и обывателей. А всё потому, что о них попросту ничего не известно, несмотря на долгие исследования. Столь необыкновенные каменные объекты в количестве более двух с половиной тысяч экземпляров, разбросанных по территории России, датируются 4-2 тыс. до нашей эры.
Вот только это, по сути, единственная информация, которая достоверно известна историкам и археологам - всё остальное является лишь версиями, которые ни подтвердить, ни опровергнуть не могут. Среди наиболее распространенных предположений о дольменах можно назвать их вероятное сакральное назначение сооружений, или мнение, что дольмены были местами для погребения. Загадкой покрыта и технология их создания: такие объекты и сейчас-то непросто возвести, а как это не одну тысячу раз удавалось людям в древности, непонятно до сих пор.
4. Соловецкие лабиринты (Большой Заяцкий остров)
Мистические жемчужины на Соловках. /Фото: sozvezdie-tour.ru
Соловки - один из самых излюбленных регионов среди любителей мистики. Оно и понятно, ведь неизведанного и таинственного там хватает даже сегодня, как бы ни старался научно-технический прогресс. Особенно сильно привлекают Соловецкие лабиринты, которые в действительности как раз «лабиринтами» и не являются, будучи выложенными из камней и валунов узорами на земле. Однако традиционно именно «лабиринтами» величают все 14 выкладок, расположенных на Большом Заяцком острове.
Информации о них у научного сообщества, которая не вызывала бы сомнений, всё ещё очень мало. По сути, единственное, на чём сходятся учёные, это предположение об их связи с погребальными обрядами. А всё остальное можно узнать разве что из местных легенд. Те, к слову, рассказывают, что Соловецкие «лабиринты» нужны для того, чтобы удерживать души ушедших людей подальше от мира живых. Поэтому ранее ступать в границы «лабиринтов» получали право исключительно шаманы, но сегодня этого правила никто не придерживается - уж больно популярное место у туристов.
5. Маньпупунёр (Республика Коми)
Чудо геологии, которое человек наделил сакральным смыслом. /Фото: flashnord.com
В истории человечества найдётся немало эпизодов, когда объект природного происхождения настолько впечатлил древних людей, что они наделили его сакральным смыслом. На отечественных просторах такой объект также найдётся. Вернее, в данном случае речь идёт о группе геологических феноменов, объединённых под общим названием - Маньпупунёр. С точки зрения науки они представляют собой «столбы выветривания», то есть выглядят так потому, что на них в течение долгого времени воздействовали ветра.
Внушительные тридцатиметровые столбы и современного человека впечатляют, который привык к громадным объектам, но на представителей народа манси они явно произвели неизгладимое впечатление: они назвали их «малая гора идолов», и придумали легенду, что шесть столбов когда-то были великанами, которые охотились за манси, но их остановил, превратив в камень таинственный шаман. Само собой, что столь сакральное место также было под запретом посещения для большинства - плато, где они находятся, было доступным только для шаманов.
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