6 вкуснющих рецептов из творога для всей семьи

Творог является не только полезным продуктом, но и очень вкусным. С ним можно приготовить множество различных десертов, которые не повредят фигуре и понравятся всей семье.
Мы подобрали рецепты самых аппетитных блюд и десертов из творога, которые не отнимут много времени.
Творожный кекс к чаю
Вам понадобятся:
200 г творога
2 ст. л. сметаны
2 яйца
2 ст. л. сливочного масла
1 стакан муки
1 стакан сахара
0,5 ч. л. соды
щепотка соли
Приготовление:
Смешиваем творог с яйцами, сметаной и растопленным сливочным маслом.
Перемешиваем сухие ингредиенты с жидкими.
Выливаем тесто в подготовленную форму для кекса.
Выпекаем при 180 градусах 35–45 минут.
Творожные конфеты
Вам понадобятся:
350 г творога 9%-й жирности
50 г орехов
150 г крошки печенья
сахар, шоколад, ваниль по вкусу
Приготовление:
Творог взбиваем блендером. Смешиваем с сахаром, ванилью, крошкой печенья и дроблеными орешками до получения однородной массы.
Скатываем из творожной смеси небольшие шарики и обваливаем их в тертой шоколадной крошке.
Перед подачей конфетки охлаждаем в холодильнике в течение часа.
Панна-котта
Вам понадобятся:
400 г творожной массы
300 г сметаны
200 г молока
15 г желатина
сахарная пудра
Приготовление:
Заливаем желатин небольшим количеством кипятка и оставляем набухать. Блендером взбиваем творожную массу с молоком и творогом, стараясь запускать как можно больше воздуха в смесь.
Ложкой размешиваем желатин до однородной консистенции, а затем вливаем в творожную смесь. Перемешиваем еще раз в блендере. Затем добавляем сахарную пудру и еще раз взбиваем.
Разливаем по креманкам и отправляем в холодильник. Десерт будет готов к употреблению через 25–40 минут.
Быстрые вареники
Вам понадобятся:
400 г сухого творога
1 ст. л. сахара
2 яйца
1 стакан муки
щепотка соли
Приготовление:
Кипятим кастрюлю воды. В миске смешиваем творог, яйца и сахар. Добавляем половину порции муки — получится творожное тесто.
Насыпаем на стол оставшуюся муку, выкладываем тесто и аккуратно скатываем из него небольшие колбаски.
Нарезаем тесто кружочками и слегка обваливаем их в муке.
Опускаем вареники в кипящую подсоленную воду и варим в течение 3–5 минут после всплытия. Подаем горячими со сладкой сметаной или вареньем.
Творожные сырники
Вам понадобятся:
200 г творога
2 ст. л. сахара
1 яйцо
1/2 ч. л. молотой корицы
2 ст. л. муки
щепотка соли
масло растительное по вкусу
Приготовление:
Разминаем творог вилкой и смешиваем его с сахаром и корицей.
Добавляем яйцо и перемешиваем.
Формируем из полученной массы сырники и обваливаем их с двух сторон в муке.
На предварительно разогретой и политой растительным масло сковородке жарим сырники на среднем или слабом огне до готовности (румяной корочки).
Творожный десерт без выпечки
Вам понадобятся:
500 г мягкого творога
300 г сметаны 10%-й жирности
30 г желатина
сахар и фрукты или ягоды по вкусу
Приготовление:
Смешиваем творог и сметану до однородной массы. Добавляем сахар по вкусу.
Желатин заливаем стаканом воды на 10 минут. Затем ставим на медленный огонь и, не доводя до кипения и постоянно помешивая, ждем, пока желатин полностью не растворится в воде.
Тонкой струйкой вливаем желатин в творожно-сметанную массу и тщательно перемешиваем. Масса должна получиться жидкой.
Любимые фрукты или ягоды выкладываем на дно формы. Заливаем получившейся смесью и убираем в холодильник на 2 часа.
Перед подачей украшаем сиропом, веточкой мяты и любимыми ягодами.
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