Применение уксуса на огороде

Обычный столовый уксус, который есть в каждом доме, — незаменимая вещь для огорода. Правильно используя уксус, можно повысить урожайность томатов и огурцов.

Результат от использования уксуса проявится очень быстро. Спелые и сочные томаты и крупные хрустящие огурчики после этой обработки вырастут на зависть соседям.







Столовый уксус оказывает на растения комплексное воздействие. Во-первых, он защищает овощные культуры от болезней и вредителей. Во-вторых, при попадании в землю, уксус помогает растениям лучше усваивать питательные вещества. Благодаря уксусу томаты и огурцы лучше усваивают калий, кальций, фосфор. В-третьих, уксус помогает растениям справиться с нехваткой влаги.







Для приготовления подкормки разведите 200 мл 9% уксуса в 10 литрах воды.







Используйте полученный раствор для полива огурцов под корень после основного полива. На один кустик необходимо 0,5-1 литр раствора.

Чтобы использовать уксус еще более эффективно, приготовьте с его помощью подкормку с яичной скорлупой. Залейте скорлупу от пяти яиц стаканом 9% уксуса и оставьте настаиваться на сутки.







Разведите получившийся концентрат в 10 литрах воды и используйте его для подкормки кустиков. Такая обработка подарит растениям дополнительные питательные вещества, в особенности кальций, необходимый для активного роста и развития овощных культур.

Вносить подкормки с уксусом необходимо каждые 10-14 дней.Подробно о том, как использовать уксус для богатого урожая помидоров и огурцов смотрите в видео: