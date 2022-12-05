Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Благодаря незаурядному таланту, отличнейшей проработке мельчайших деталей и безупречной анатомической фактуре, работы Филиппа Фараута (Philippe Faraut) с первых же секунд поражают своей реалистичностью, мало кого, оставляя равнодушным. И каждый раз, глядя на эти скульптурные портреты, складывается впечатление, будто все они, заглядывая в самую душу, ведут безмолвный диалог со зрителем, делятся с ним своими искренними эмоциями и переживаниями…













Кения.







Мир.







Дочь рыбака.







Застывшее мгновение.



Филипп один из немногих скульпторов, кто работает не только с привычной глиной, бронзой или камнем, но и с фарфором, деревом, а так же воском. Он создал бесчисленное количество различных скульптур от миниатюрных статуэток до внушительных памятников, глядя на которые затаиваешь дыхание, восхищаясь мастерством автора.







Эйнштейн.







Спутанные волосы.







Девочка из племени.







Бедуин.







Тёмные века.



И совсем неудивительно, что его творчеством можно любоваться бесконечно долго. Потому что, каждая из его скульптур выглядит гораздо живее и эмоциональнее любого человека. Глаза, волосы, губы, каждая морщинка, каждая складочка – всё настолько реалистично, что порой очень трудно поверить в то, что это всего лишь умелых рук застывшее творение из глины, а не живой человек.







Аватар.







Каменный цветок.







Воскресным утром.







Стелла.







Пэтти.



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