10 продуктов, которые позволят побороть забывчивость и продуктивнее работать

Наверняка многие хотя бы пару раз в своей жизни сталкивались с тем, что в тот или иной момент забывали о самом главном и важном. Согласитесь, что подобное плачевно сказывается на душевном состоянии, вызывая негодование. О том, что же лучше всего употреблять в пищу (и это вовсе не капуста, как могло показаться на первый взгляд), дабы побороть забывчивость и продуктивнее работать - далее в статье.
1. Авокадо
Авокадо. \ Фото: bing.com.
Несмотря на то, что в авокадо содержится большое количество жиров, данный плод считается диетическим и отлично подходит для правильного питания. Он также служит мощнейшим антиоксидантом и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и, разумеется, благоприятно влияет на состояние памяти, улучшая мыслительный процесс.
2. Пряные специи и травы
Пряные травы и специи. \ Фото: google.com.
Как бы забавно это не звучало, но пряные специи и травы, такие как розмарин, тимьян, орегано, чёрный тмин, куркума, гвоздика, базилик, чёрный перец горошком, зира, имбирь и мускатный орех, также благоприятно влияют на работу головного мозга, предотвращая рассеянный склероз и забывчивость.
3. Рыбка
Рыба жирных сортов. \ Фото: twitter.com.
Не стоит сбрасывать со счетов и рыбу жирных сортов. Богатая на Омега-3, она отлично снижает уровень холестерина в крови, который пагубно влияет на сосуды головного мозга, приводя к их закупорке. А это в свою очередь сказывается на памяти. Поэтому, дабы избавиться от забывчивости и рассеянности, ешьте хотя бы пару раз в неделю по небольшому кусочку скумбрии, лосося или любой другой рыбы, содержащей достаточное количество жиров.
4. Томаты
Помидоры. \ Фото: organicauthority.com.
Томаты – ещё один действенный способ в борьбе с забывчивостью. Они обладают мощнейшими антиоксидантами, которые за считанные минуты снимают стресс и усталость, поднимают настроение и благоприятно влияют на продуктивность, улучшая память.
5. Брокколи
Брокколи. \ Фото: belezadicas.com.br.
Капуста зелёных сортов всегда благоприятно сказывалась на здоровье всего организма. Исключением не стали и брокколи. Они не только выводят токсины из организма и приводят в норму ЖКТ, а и улучшают память. Так что, если вас внезапно одолела усталость, рассеянность или забывчивость (а не дай бог всё вместе), поспешите включить в свой рацион блюда с добавлением брокколи. Это поможет снизить риск и предрасположенность к неправильной работе головного мозга, что в свою очередь предотвратит развитие склероза.
6. Бобовые
Бобовые. \ Фото: bing.com.
Ни для кого не секрет, что бобовые не только помогают насытить организм полезными аминокислотами, а и благоприятно влияют на сосуды головного мозга, ускоряя биохимический процесс в клетках. Ко всему прочему, они выводят токсины из организма, понижают уровень сахара в крови, а также укрепляют сердце. Поэтому, дабы всегда быть в норме и помнить всё, добавьте в свой рацион горох, фасоль, нут, чечевицу или другие бобовые (лучше всего есть не менее двух раз в неделю небольшими порциями).
7. Семечки и орешки
Орешки и семечки. \ Фото: dbstatic.no.
Семечки и орешки замедляют процессы старения клеток головного мозга, а также способствуют укреплению сосудов. Богатые аминокислотами и макроэлементами, они стимулируют работу мозга, улучшая память, да и в целом оказывают благоприятное воздействие на весь организм, в том числе и на сердце.
8. Ягодки и фрукты
Бананы и ягоды. \ Фото: bing.com.
Чёрные ягоды (такие как черника, смородина, голубика и другие) помогают бороться с проблемами зрения. Но на этом их волшебные свойства не заканчиваются, так как всего лишь горсть ягод, съеденная в течение дня во время перекуса, снимает стресс, улучшает кровообращение, снимает нагрузку с сердца и, конечно же, улучшает память. Впрочем, бананы и цитрусовые также могут всем этим похвастаться.
9. Какао и чёрный шоколад
Какао и чёрный шоколад. \ Фото: i.pinimg.com.
Содержание какао-бобов в чёрном шоколаде и напитке служит ценным источником энергии, которая за считанные секунды способна перезагрузить весь организм, в том числе и головной мозг, сняв с него нагрузку во время чрезмерной работы. Ко всему прочему, пара кусочков шоколада или чашка какао запросто снимают спазм сосудов, устраняя головную боль и неприятные ощущения, а также избавляет от плохого настроения, усталости и апатичного состояния.
10. Напитки
Вода и зелёный чай.
И напоследок, самое главное – вода, без которой не может обойтись ни одно живое существо на планете Земля. Она не только служит источником утоления жажды, а и улучшает работу мозга. Впрочем, зелёный чай также способствует улучшению памяти, снимает стресс и напряжение, дарит бодрость и ясный ум.
