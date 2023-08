Неожиданные способы использования косметических средств

Думаете, сейчас вас ждёт скучный контент о том, что кремом для рук можно смазывать кожаную обувь? Нет! Материал собрал семь действительно неожиданных способов использовать косметические средства с огромной пользой.







Сделаем спойлер, чтобы вам захотелось прочесть материал: кроме шуток бесполезный для депиляции крем для депиляции всё же может стать очень полезным, но для другого. Ещё один спойлер: стик для губ может спасти здоровье. В общем, жмите «Читать далее»...



1. Лак для ногтей = средство для нивелирования механических повреждений

2. Бальзам для губ в стике = скорая помощь при порезах

3. Подводка для глаз = кисть для нейл-арта

4. Не подошедший вам тональник = супербронзер для ножек

5. Лак для волос = мастхэв для художников (и профи, и любителей)

6. Гигиеническая помада = средство для очистки кутикулы

7. Крем для депиляции = СУПЕРскраб для ступней (!)

Это правда работает! Лак для ногтей идеально подойдёт для того, чтобы «законсервировать» глубокую царапину!А вот и не угадали! И вовсе не про стрелки на колготках пойдёт речь (всё ж не в 1980-х живём, капрон со стрелками выбрасываем). Лак для ногтей в силу своих свойств – «текучих» и «застывающих» — оказывается полезен в быту. Во-первых, если у вас в качестве напольного покрытия линолеум, наверняка сталкивались с проблемой повреждений, оставленных «колюще-режущими орудиями». Упал нож или ножницы, кот сделал полицейский разворот, резво удержавшись когтями за линолеум, гламурная гостья решила потанцевать, не снимая туфель на шпильках… Не менять же покрытие в гостиной или кухне! Лак для ногтей идеально подойдёт для того, чтобы «законсервировать» глубокую царапину или прокол. Он заполнит повреждение, а затем застынет, причём держаться на линолеуме (в отличие от ногтевой пластины) будет годами. И никаких лишних трат. Разумеется, следует выбирать бесцветные лаки или пастельные оттенки.Вторая перспективная сфера применения — это автомобиль. Дело в том, что спустя несколько лет даже на купленном в салоне новеньком авто могут появиться маленькие коррозийные «жучки», особенно если вы эксплуатируете автомобиль в слякотные зимние месяцы, когда дороги к тому же посыпают ядрёной смесью соли и песка. Итак, начинающуюся коррозию кузова вполне можно замедлить и даже остановить, если после тщательного мытья автомобиля нанести на пятнышки ржавчины (в идеале ещё и обезжирить участки) лак для ногтей подходящего оттенка.I kissed a girl and I liked it, the taste of her cherry chapstick...Вообще универсальное средство! Сфера, правда, не слишком далека от косметологии — это быстрая и эффективная помощь при порезах. Вероятно, многие слышали, что «пластырь — вчерашний день» и что «медицинский клей — тренд 21 века»… Пластырь и правда не всегда удобен: мы часто моем руки, посуду, и даже водостойких пластырьков хватает ненадолго. Только вот клей медицинский в аптеках что-то не очень часто встретишь… А бальзам для губ почти у каждой леди в сумочке найдётся.Итак, вы порезали палец/ладонь (ножом/острым краем бумаги для принтера/ваш вариант). Крови почти нет, но ранка саднит, её края, став сухими, могут спровоцировать увеличение трещинки воспаление… Да и ворота для микробов распахнуты. Ещё неприятнее — вы получили небольшой бытовой ожог (противный чайник, коварный противень...) Поскольку главная задача не допустить трещин и защитить травмированный фрагмент кожи от пыли и грязи, бальзам для губ, поскольку он на жировой основе, является едва ли не идеальным заменителем пластыря. (Внимание! Речь о мелких травмах!) Проверено на себе: неглубокие порезы и несерьёзные бытовые ожоги могут вообще исчезнуть к концу дня.Да, это так просто!Попробуйте салонный нейл-арт дома, проявив творческий подход с помощью водостойкой жидкой подводки для глаз. Создавайте дизайны с помощью крошечных насадок-кистей и подводки, а когда закончите, не забудьте закрепить их слоем прозрачного лака для ногтей.Простой тональник в этим справится!Если купленный вами тональный крем слишком тёмный для вашей кожи, не беспокойтесь! Смешайте его с жирным нейтральным кремом, типа детского, и нанесите на ноги, чтобы мгновенно получить бронзовый блеск. Щеголяйте днём, просто смойте мочалкой перед сном. И нет геморроя, как от автозагара, дарящего пятна а-ля витилиго.Мастхэв для художников.Художники могут использовать лак для волос в качестве спрея для фиксации своих шедевров. Это может предотвратить размазывание мела, масла, акрила, пастели.Вот это да!Гель для смягчения кутикулы легко заменить самой простой гигиенической помадой. Если для губ вы выбираете более дорогую продукцию, то для маникюра можно приобрести самое дешевое «средство гигиены» — оно увлажнит и смягчит кутикулу не хуже специального масла или геля. «А если нет разницы, зачем платить больше?» ©Крем для депиляции, который вообще не депилирует, но стоит стопицот денег, станет отличным скрабом для ступней.Многие из нас покупали крем для депиляции, но потом, разочаровавшись в его действии (бритье всё равно дешевле, а результат практически тот же), убрали его на дальнюю полку до лучших времён. Итак, эти времена наступили – крем способен без особых усилий сделать ваши пяточки идеально гладкими! Просто нанесите его на ступни и пятки на 10 минут, а затем аккуратно потрите ноги мягкой щеткой или пемзой – кожа очень легко отслоится. Не верите? Ха, проверьте прямо сейчас!!!