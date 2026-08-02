Почему в Англии парусники служили по 150 лет, а такие же Петра I сгнили за 10 лет



Почему в Англии корабли служили по 150 лет, а в России по 10? /Фото: um.mos.ru. Почему в Англии корабли служили по 150 лет, а в России по 10? /Фото: um.mos.ru.

Когда речь заходит о военно-морском флоте России времён Петра I, то рано или поздно неизбежно сплывает следующий тезис. Мол, петровские линкоры сгнили за 10-13 лет, в то время как аналогичные британские красавцы служили тамошнему королю все 100-150! Когда речь заходит о военно-морском флоте России времён Петра I, то рано или поздно неизбежно сплывает следующий тезис. Мол, петровские линкоры сгнили за 10-13 лет, в то время как аналогичные британские красавцы служили тамошнему королю все 100-150!Подобная разница в сроках эксплуатации парусников производит впечатление и нередко толкает к неправильным выводам в духе. Вот могут же «нормальные» люди делать вещи, не то что наши!

- император Пётр I

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Строили везде плюс-минус одинаково. /Фото: flot.projects.mintrans.ru. Строили везде плюс-минус одинаково. /Фото: flot.projects.mintrans.ru.

Это сегодня за Великобританией остаётся клише «великой морской державы». Нюанс в том, что этот титул англичане вырвали для себя только в XVIII веке. Конечно, королевский флот у страны имелся и раньше. Но он был откровенно скромный и ни чета французском, испанскому или голландскому. В случаях войны англичане хоть как-то вывозили за счёт сезонной комплектации флота кораблями частников. Однако, в XVII веке стало понятно, что эта система себя изжила и стране нужен полнокровный королевский флот на постоянном боевом дежурстве. Казалось бы, в чём проблема? Ведь флот – вопрос государственной важности.



На самом деле подвох не в плоскости строительства. /Фото: wikimedia.org. На самом деле подвох не в плоскости строительства. /Фото: wikimedia.org.

Проблема, как всегда, оказалась в деньгах. А ещё в политической системе Англии. На тот момент Англия – это уже парламентская монархия. В отличие от Франции или России, где сидели абсолютные монархи со всей полнотой власти, в Англии любой значительный вопрос неизбежно упирался в парламентскую аристократическую демократию.



Английский парламент очень неоохотно давал деньги. /Фото: en.wikipedia.org. Английский парламент очень неоохотно давал деньги. /Фото: en.wikipedia.org.

И здесь на сцену вышел наш сегодняшний герой – Сэмюэл Пипс. Человек, которого впору считать родоначальником современного британского флота, потому что именно этот мужичок ничем не примечательной внешности сделал Королевский флот Англии – великим. В молодые годы Пипс сделал неплохую карьеру морского чиновника, в том числе благодаря патронажу влиятельного родственника – адмирала сэра Эдварда Монтегю. Впрочем, не нужно думать, что успех Самюэля зиждился исключительно на кумовстве. Голова у Пипса варила как надо, что он в дальнейшем неоднократно доказывал. В общем, постепенно наш герой дослужился до того, что возглавил адмиралтейство Англии.



Собственно, сэр Сэмюель Пипс. /Фото: express.co.uk. Собственно, сэр Сэмюель Пипс. /Фото: express.co.uk.

Сэмюель Пипс твердо решил преобразить флот своей островной родины. Однако, парламент житья не давал, так же как и денег. В какой-то момент Пипс просто устал торговаться за каждый новый корабельный проект. И тогда он пошёл на хитрость. Пипс рассудил: раз строительство каждого нового корабля должно согласовываться с парламентом, почему бы нам просто не перестать строить новые корабли? Идея была гениальной в своей простоте и коварстве. Сэмюель пришел в парламент и «капитулировал», заявив, что теперь они будут строить как можно меньше новых кораблей и будут чинить как можно больше старых! Конечно, ремонт тоже стоит денег, но формально – меньше, чем новое строительство. А значит денег в бюджет адмиралтейства всё-таки подкинуть придётся. Нефлотские чиновники, которые не сильно владели вопросами корабельного строительства, страшно обрадовались! Да, Пипс всё ещё запрашивал большие суммы на ремонт, но они были заметно меньше прежних… пока.



Англия получила свой флот. /Фото: en.wikipedia.org. Англия получила свой флот. /Фото: en.wikipedia.org.

Что же сделал Пипс? Он обвёл парламент вокруг пальца. Корабли действительно ремонтировались. Но по большей части формально. Когда подходил срок, какой-нибудь 8-10-летний линкор загоняли в сухой док, где подвергали тимберовке – полной разборке с целью капитального ремонта. Вот только за редчайшим исключением Пипс не собирал корабли обратно. В лучшем случае сохранялись отдельные детали старых кораблей, которые можно было использовать повторно. Тем временем под видимостью тимберовки строились новые суда, на что шли деньги из бюджета адмиралтейства. Соль ситуации была в том, что выбить деньги в бюджет адмиралтейства под разными предлогами было намного проще, чем выбить деньги на строительство новых кораблей! Формально парламент получал «старые» корабли, которые были точно такими же по классу, как те, что отправили на тимберовку. И как несложно догадаться, названия у них, для отвода глаз были те же самые.



Без тимберовки ни один парусник не прослужит и 15 лет. /Фото: ru.wikipedia.org. Без тимберовки ни один парусник не прослужит и 15 лет. /Фото: ru.wikipedia.org.

Собственно, так и родился миф о 50-, 60- и даже 150-летних парусных кораблях британского флота. Конечно, со временем в парламенте поняли, что хитрый Пипс их обманул. Но было уже поздно, ибо Англия получила новый могучий флот и успела его распробовать. Тем временем под документами английского адмиралтейства той поры срок службы среднего парусника до «тимберовки» составлял те же 8-10, реже до 13 лет, как и везде. Возвращаясь к родным пенатам, у того же Петра I таких проблем не было. Царь и император мог сам выделить любые ресурсы на строительство флота. В Англии же, не только Сэмюэл Пипс, но и король такой властью не обладали. А потому приходилось интриговать, всячески упражняясь в выворачивании дважды наизнанку местного законодательства.

И кстати, ненужно иллюзий, воровал Пипс (и его люди) на флотском строительстве так, что хруст пилы английского бюджета заглушал собой не только лесопилки Голландии, но и стук топоров в дубравах далёкой России. Но при этом сделал и много хорошего для своего отечества. Этим увы, похвастаться может не каждый чиновник.