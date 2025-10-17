С нами не соску...
Маленький секрет шеф-поваров, который делает вкус мяса и рыбы насыщенным




То, что мясо, приготовленное в ресторане, гораздо вкуснее, чем домашнее, знают многие. И дело не в качестве самого мяса или рецепте приготовления и даже не в мастерстве повара, хотя все эти моменты тоже имеют огромное значение. Просто повара знают один секрет. Ничего сложного, но в обычной жизни мало кто пользуется таким приемом, а зря.


Запекая, жаря мясо, мы выполняем стандартные действия: солим, перчим, маринуем / Фото: fiteria.ru

Запекая, жаря мясо, мы выполняем стандартные действия: солим, перчим, маринуем / Фото: fiteria.ru


Все получается очень вкусно, но чего-то не хватает / Фото: ladyle.ru

Все получается очень вкусно, но чего-то не хватает / Фото: ladyle.ru


В большинстве своем, запекая, жаря мясо, мы выполняем стандартные действия: солим, перчим, маринуем и дальше по списку. Все получается очень вкусно, но чего-то не хватает. Вот тут о открывается маленький секрет.
Дело в том, что кроме соли нужно добавить еще и сахар (не более чайной ложки) / Фото: vesit-skolko.ru

Дело в том, что кроме соли нужно добавить еще и сахар (не более чайной ложки) / Фото: vesit-skolko.ru

 

Дело в том, что кроме соли нужно добавить еще и сахар (не более чайной ложки) – немного, но результат абсолютно другой. Благодаря этому ингредиенту даже вкус птицы совершенно отличается. То же самое касается и рыбы. Самую дешевую рыбу можно приготовить очень вкусно, добавив немного сахара.
Самую дешевую рыбу или мясо можно приготовить очень вкусно, добавив немного сахара / Фото: arrivalguides.com

Самую дешевую рыбу или мясо можно приготовить очень вкусно, добавив немного сахара / Фото: arrivalguides.com


 

Кстати, тем, кто сахар не употребляет вообще, тоже применять данный прием можно. Его количество в этом случае минимальное и никаких негативных последствий на организм человека не окажет. Просто улучшит вкус мясного или рыбного блюда.

