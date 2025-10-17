Маленький секрет шеф-поваров, который делает вкус мяса и рыбы насыщенным

Запекая, жаря мясо, мы выполняем стандартные действия: солим, перчим, маринуем / Фото: fiteria.ru

Все получается очень вкусно, но чего-то не хватает / Фото: ladyle.ru

Дело в том, что кроме соли нужно добавить еще и сахар (не более чайной ложки) / Фото: vesit-skolko.ru

Самую дешевую рыбу или мясо можно приготовить очень вкусно, добавив немного сахара / Фото: arrivalguides.com