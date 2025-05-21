Советские «американки», или как граждане СССР пользовались услугами химчисток

Советские люди зачастую всё делали сами, и очистка одежды не была исключением. Впрочем, это не означает, что государство не предоставляло помощь в этом вопросе. На самом деле, в СССР работали химчистки и общественные прачечные, которые пользовались определённой популярностью среди населения. Ещё и народное название имели, причём весьма необычное - «американки», ведь их концепция мало чем отличалась от таких же заведений на Западе.
У Советского Союза была своя история общественной стирки. /Фото: shkolazhizni.ru
Идея общественных мест, где можно заботиться о чистоте своих вещей, в принципе логично вписывается в коллективный характер жизни советского общества. Тем более странно, что о существовании таких заведений сегодня известно не так уж и много. Более того, есть немало историй, когда советские граждане, привыкшие всё делать своими руками, в том числе и стирать, могли даже не заметить, что рядышком появлялась такая услуга - особенно часто так происходило в небольших городках.
Люди в регионах привыкали стирать вещи самим, и поэтому могли даже не знать о существовании химчисток. /Фото: ru.rbth.com
А вот в крупных советских мегаполисах, и в первую очередь, Москве, химчистки были очень популярными. Особенно длинные очереди наблюдались в выходные дни, когда люди могли потратить время на сдачу и сбор своих вещей. Носили в химчистки преимущественно те предметы одежды, стирка которых в машинках была нежелательной, а ручная не давала результата. Само собой, что и просто трудновыводимые пятна на любых вещах доверяли для ликвидации именно таким заведениям.
Сцена из химчистки в знаменитом советском фильме вполне точно отобразила реальность.
Посетители советских химчисток вспоминают, что они зачастую работали в стандартном режиме, то есть, когда вещь отдавали на несколько дней. А были ещё и так называемые срочные химчистки, куда обращались, если одежду требовалось привести в нормальное состояние, что называется на «вчера». Интересно, что качество работы у заведений одного типа также могло отличаться: по информации редакции novate.ru, их возможности по очистке одежды зависели от того, какие химические средства они использовали.
Один из цехов советской химчистки в конце пятидесятых годов прошлого века. /Фото: cleanprice.ru
Но был ещё один вид общественных мест, где можно было почистить свои вещи. Речь идёт о так называемых химчистках самообслуживания, хотя фактически они являлись общественными прачечными. Именно их в народе именовали «американки», так как их схема работы была создана аналогично той, которую применяли в Соединённых Штатах. Так что клиенты носили туда вещи десятками, а стоимость работы вычислялась по килограммам, поэтому такая массовая стирка на мощностях государственных машинок была довольно выгодной.
Так выглядела общественная прачечная в Москве в семидесятых годах. /Фото: ru.rbth.com
Общественные прачечные могли быть общедоступными, то есть ими пользовались все, кто имел на это средства, а также отдельные заведения существовали для работников конкретных предприятий. К слову, химчистки самообслуживания предлагали не только, собственно, стирку - например, среди их услуг можно было найти глажку какой-либо вещи. А ещё оттуда, если возникала необходимость, можно было отдать одежду в профессиональную химчистку. Правда, перед этим порой советовали срезать пуговицы, потому что иначе это сделают сами сотрудники.
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