Советские «американки», или как граждане СССР пользовались услугами химчисток

У Советского Союза была своя история общественной стирки. /Фото: shkolazhizni.ru

Люди в регионах привыкали стирать вещи самим, и поэтому могли даже не знать о существовании химчисток. /Фото: ru.rbth.com

Новости СМИ2 Сцена из химчистки в знаменитом советском фильме вполне точно отобразила реальность./Фото: mam4.ru

Один из цехов советской химчистки в конце пятидесятых годов прошлого века. /Фото: cleanprice.ru

Так выглядела общественная прачечная в Москве в семидесятых годах. /Фото: ru.rbth.com