Три важные вещи, которые должен знать каждый, кто забивает гвозди

Что может быть проще, чем забить гвоздь? На самом деле даже в такой нехитрой процедуре есть свои тонкости и особенности. Куда сложнее потом извлечь гвоздь из дерева, особенно, если у него уже сломалась шляпка. Благо, на каждую проблему существует свое решение, иногда еще и не одно к тому же.
1. Как забить гнутый гвоздь
Лучше сначала выпрямить. |Фото: cccp3d.ru.
Гнутый гвоздь вовсе не обязательно выбрасывать. На самом деле в умелых руках он еще послужит верой и правдой в хозяйстве. Самое очевидное и простое, что можно (и нужно) сделать с гнутым гвоздем – это выпрямить его при помощи молотка. Для этого придется повозиться, однако в большинстве случаев операция заканчивается успехом. Стоит также помнить о том, что забивать только что выпрямленный гвоздь всегда сложнее, а потому стоит проявить повышенную аккуратность.
Забиваем аккуратно. |Фото: fotosky.ru.
Альтернативным методом забивания гнутого гвоздя считается способ без выпрямления. Для этого, проблемный гвоздь крепко берется в плоскогубцы, после чего медленно и осторожно забивается короткими ударами молотка. Для того, чтобы упростить операцию, можно подложить небольшую дощечку и сначала забить гвоздь в нее так, чтобы она стала играть роль «держалки».
2. Как вытащить гвоздь без шляпки
Главное - сделать захват. |Фото: rmnt.ru.
Иногда может появиться необходимость вытащить из материала гвоздь, у которого нет шляпки. Самое главное здесь сделать так, чтобы было, за что ухватиться плоскогубцами или кусачками. Первый и самый простой способ – это взять гвоздь поменьше, поставить его на тот, который сидит в дереве и попытаться выбить его насквозь (полностью или частично).
Если данный способ не работает, то можно нагреть сидящий внутри гвоздь при помощи второго гвоздя и газовой горелки. После остывания, метиз станет более податливым. Наконец, можно попытаться насадить на проблемный гвоздик небольшую металлическую трубку и затем вытащить их вместе.
3. Как забить гвоздь и не расколоть дерево
Не бьем слишком близко. ¦ Фото: lenkinsite.wordpress.com.
Для того, чтобы избежать эксцессов с расколотым деревом, следует помнить несколько простых правил. Во-первых, диаметр гвоздя не должен превышать четверти доски, в которую он вбивается. Во-вторых, не рекомендуется забивать гвозди близко друг к другу. В-третьих, не стоит забивать гвозди слишком близко к краю материала. Кроме того, для того, чтобы гвоздь шел в дерево как можно проще, следует смазать его кончик воском или мылом. Это сильно упростит дальнейшую операцию.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии