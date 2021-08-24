С нами не соскучишься!

7 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Норм., но дол на клинке не для облегчения клинка, а для жесткости (чтоб не гнулся).Символ доблести и...
  • Нина
    Растрогали до слёз. У меня был старший брат, а теперь его нет. Тоска и боль...20 фотографий о т...
  • Анна Эржибова
    Вспомнили про Чингисхана вспомним и про Тараса Бульбу?Что хорошего для ...

Три важные вещи, которые должен знать каждый, кто забивает гвозди


Три важные вещи, которые должен знать каждый, кто забивает гвозди

Что может быть проще, чем забить гвоздь? На самом деле даже в такой нехитрой процедуре есть свои тонкости и особенности. Куда сложнее потом извлечь гвоздь из дерева, особенно, если у него уже сломалась шляпка. Благо, на каждую проблему существует свое решение, иногда еще и не одно к тому же.

1. Как забить гнутый гвоздь


Лучше сначала выпрямить. |Фото: cccp3d.ru.

Лучше сначала выпрямить. |Фото: cccp3d.ru.

 

Гнутый гвоздь вовсе не обязательно выбрасывать. На самом деле в умелых руках он еще послужит верой и правдой в хозяйстве. Самое очевидное и простое, что можно (и нужно) сделать с гнутым гвоздем – это выпрямить его при помощи молотка. Для этого придется повозиться, однако в большинстве случаев операция заканчивается успехом. Стоит также помнить о том, что забивать только что выпрямленный гвоздь всегда сложнее, а потому стоит проявить повышенную аккуратность.
Забиваем аккуратно. |Фото: fotosky.ru.

Забиваем аккуратно. |Фото: fotosky.ru.

 

Альтернативным методом забивания гнутого гвоздя считается способ без выпрямления. Для этого, проблемный гвоздь крепко берется в плоскогубцы, после чего медленно и осторожно забивается короткими ударами молотка. Для того, чтобы упростить операцию, можно подложить небольшую дощечку и сначала забить гвоздь в нее так, чтобы она стала играть роль «держалки».

2. Как вытащить гвоздь без шляпки


Главное - сделать захват. |Фото: rmnt.ru.

Главное - сделать захват. |Фото: rmnt.ru.

 

Иногда может появиться необходимость вытащить из материала гвоздь, у которого нет шляпки. Самое главное здесь сделать так, чтобы было, за что ухватиться плоскогубцами или кусачками. Первый и самый простой способ – это взять гвоздь поменьше, поставить его на тот, который сидит в дереве и попытаться выбить его насквозь (полностью или частично).

Если данный способ не работает, то можно нагреть сидящий внутри гвоздь при помощи второго гвоздя и газовой горелки. После остывания, метиз станет более податливым. Наконец, можно попытаться насадить на проблемный гвоздик небольшую металлическую трубку и затем вытащить их вместе.

3. Как забить гвоздь и не расколоть дерево


Не бьем слишком близко. ¦ Фото: lenkinsite.wordpress.com.

Не бьем слишком близко. ¦ Фото: lenkinsite.wordpress.com.

 

Для того, чтобы избежать эксцессов с расколотым деревом, следует помнить несколько простых правил. Во-первых, диаметр гвоздя не должен превышать четверти доски, в которую он вбивается. Во-вторых, не рекомендуется забивать гвозди близко друг к другу. В-третьих, не стоит забивать гвозди слишком близко к краю материала. Кроме того, для того, чтобы гвоздь шел в дерево как можно проще, следует смазать его кончик воском или мылом. Это сильно упростит дальнейшую операцию.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Три важные вещи, которые должен знать каждый, кто забивает гвозди

И не забудьте:
Три важные вещи, которые должен знать каждый, кто забивает гвоздиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх