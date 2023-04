6 знаменитостей, которые сумели сделать успешную карьеру в бизнесе

Риз Уизерспун

Джессика Альба

Сандра Буллок

Тиль Швайгер

Элизабет Херли

Джаред Лето

Стинг

В детстве они мечтали когда-нибудь прославиться, сделав успешную карьеру актеров и музыкантов. А вот когда слава и уважение были достигнуты, эти люди смогли реализовать свой бизнес-потенциал. Свою невероятную энергию эти знаменитости потратили на создание производственных и торговых компаний , благо, находить инвесторов не пришлось – заработанные гонорары позволяли это сделать. И сейчас многие из них могут похвастаться прибыльным делом, которое приносит удовольствие. В этой статье мы расскажем о таких звездах, а также о том, как им удается совмещать творческую и предпринимательскую деятельность.«Блондинка в законе» в реальной жизни тоже оказалась довольно не глупой дамой. Уже в 24 года она основала продюсерскую компанию Type A Films. Деятельность фирмы была довольна успешно – именно она занималась производством и съемками таких заметных картин, как «Четыре рождества» и «Пенелопа». В 2012 году произошло ее слияние с компанией Бруны Папандреи, и фирма сменила название на Pacific Standard.Именно под этим брендом вышли номинанты на кинопремию «Оскар» драма «Дикая» и детективный триллер «Исчезнувшая». Также компания спродюсировала сериал «Большая маленькая ложь». К 2016 году Риз Уизерспун полностью сосредоточила в своих руках управление бизнесом, включив этот бренд в мультимедийную компанию Hello Sunshine. Это позволило бизнесу охватить больший рынок и попасть в список Time.Девушка активно участвует в различных благотворительных акциях, поэтому не мудрено, что предложение вложиться в бизнес по производству и распространению экологически чистых товаров вызвало у нее восторг. Джессика стала соучредительницей компании The Honest Company, по некоторым данным ей принадлежит от 15 до 20% акций бренда. В 2012 году знаменитость открыла завод по производству экологичных подгузников, затем стала выпускать детскую косметику и бытовую химию.Общительность и бизнес-хватка позволили звезде активно заниматься поиском инвесторов, а также продвигать товары в крупных торговых сетях. Сейчас товары этого бренда можно купить не только в интернет-магазине, но и в супермаркетах Nordstrom, Buy Buy Baby, Costco, Target и Whole Foods. По итогам IPO на 2021 год компанию Джессики Альбы специалисты оценили в 1,45 млрд долларов.Заскучать актрисе не дают идеи по улучшению ее бизнеса. Обладательница кинопремии «Оскар» призналась в интервью таблоиду Vanity Fair в том, что именно проблемы ее заведений помогают развивать её таланты в области дизайна и маркетинга. Напомним, что знаменитость стала хозяйкой двух ресторанов в Техасе. Через некоторое время один из них закрылся, зато второй расширился, объединив под своей крышей пекарню и магазин цветов. В бизнес-проекте участвуют также ее родные. Например, сестра знаменитости Гезина занималась составлением меню.Если вы не знаете, куда девать альбом с семейными фотографиями, то поступайте подобно актеру Тилю Швайгеру. В 2016 году знаменитость приобрел большое помещение в Гамбурге, где обустроил ресторан на 200 столов. Для интерьера заведения Тиль выбрал брутальный сельский стиль: деревянные столы, уютный текстиль, свечи с ароматом лесных трав и конечно же множество портретов семейства Швайгер. Также немецкая звезда обзавелся отелем, который получил название Barefoot в честь фильма, в котором Тиль снимался – «Босиком по мостовой». Ее можно отыскать на живописном побережье Балтийского моря в немецкой общине Тиммендорфер-Штранд. Это небольшой отель всего на 57 номеров, да и цены здесь по европейским меркам не сильно «кусаются» - стоимость колеблется от 90 до 300 евро в сутки.Не удивительно, что британская актриса любит все дорогое, изысканное и наполненное стариной. Звезда сериала «Члены королевской семьи» инвестировала в отель , располагающийся в старинных домах Челси – района Лондона. Гостиница «No.11 Cadogan Garden» навевает воспоминания о годах правления королевы Виктории – тяжелые бархатные портьеры, портреты и зеркала в золоченых рамах, узкие лестницы и тайные комнаты. Гостям пятизвездочный отель предлагает все самое-самое, начиная от тончайшего постельного белья до изысканных вин. Но на этом бизнес-идеи звезды не ограничиваются. Обладательница идеальной фигуры неровно дышит к одежде для купания и пляжного отдыха. Она возглавляет бренд Elizabeth Hurley Beach и занимается разработкой дизайна купальников и парео.Пример знаменитого актера еще раз доказывает, что талантливый человек талантлив во всем. Актер уделяет большое внимание рынку стартапов и поддерживает их своими инвестициями. Так, его бизнес-чутье не подвело, когда он помог стать на ноги таким проектам, как Uber, Slack и Snapchat. Во время своего визита в Россию актер посетил Санкт-Петербург и встречался с представителями социальной сети «ВКонтакте». Он предпочитает обходиться без помощников и самостоятельно отвечать на комментарии фанатов в Инстаграм. Впрочем, звезде интересно все, что так или иначе касается его персоны.Он сотрудничает с креативным директором Дома мод Gucci Алессандро Микеле. Костюмы дизайна «от Джареда Лето» постоянно получают одобрение от знаменитого кутюрье. Помимо этого актер – владелец компании Adventures in Wonderland, которая специализируется на организации выступлений и концертов. Звезда также рассказал журналистам, что его также интересует разработка мобильного приложения, которое станет стилист-помощником для пользователей.Однажды знаменитый музыкант признался, что не может сочинять и петь свои шедевры на голодный желудок. Разумеется, предпочтение он отдает экологически чистой пище и вкуснейшему приготовлению. В 1996 году по настоянию своей жены Труди певец обзавелся еще и недвижимостью в одном из живописнейших мест Европы – итальянской Тоскане. Он стал владельцем виллы 16 века, а еще 300 га виноградников, оливковых рощ и живописных лугов. Для семьи это стало одним из любимых мест обитания – Труди, которая в детстве жила на ферме, получила возможность наслаждаться свежим воздухом и занятиями йогой, шестеро детей певца – свободой сельской жизни, ну а сам музыкант стал познавать правила настоящего винодела.Этот бизнес оказался удачным: в 2007 году впервые «органические» вина производства Стинга поступили в продажу в магазины США и Великобритании, а профессиональные сомелье оценили их как великолепные. Также при вилле певца действует магазинчик, в котором можно не только продегустировать вина, но и купить продукты местного производства – оливковое масло, мед и колбасы сорта салями.