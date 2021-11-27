18 причин иметь под рукой кусок мыла

Даже если кто-то является поклонником жидкого мыла, не стоит забывать об обычном «старомодном» кусковом мыле, поскольку его можно использовать, чтобы делать некоторые довольно удивительные «трюки» у себя дома.

А если захочется, то из кускового мыла можно даже сделать жидкое. Поэтому нужно просто выбрать свой любимый бренд и аромат и внимательно прочесть 18 причин, почему под рукой всегда должен быть кусок мыла.

1. «Чинить» плохо открывающиеся ящики и раздвижные двери

Починка плохо открывающихся ящиков и дверей.

Когда выдвижные ящики или раздвижные двери перестанут плавно открываться, мыло может решить эту проблему. Нужно протереть мылом края ящиков или дверных проемов, после чего они станут открываться легче.

2. Освежать комоды, шкафы, чемоданы и автомобили

Всегда свежий запах.

Прежде чем использовать кусковое мыло для всех приведенных ниже лайфхаков, можно извлечь из него двойную выгоду, подержав несколько дней ароматные бруски мыла в комодах, шкафах, чемоданах и автомобиле, чтобы добавить свежести. Нужно обернуть куски мыла небольшим количеством ткани (неплохо подойдет и старая мочалка). Данный совет прекрасно работает и в случае дурно пахнущей обуви.

3. Упростить сборку мебели

Мыло - идеальный инструмент для разметки.

Независимо от того, являетесь ли кто-то профессиональным столяром или просто пытается собрать книжный шкаф IKEA, иногда бывает довольно трудно закручивать винты в дерево. Чтобы сделать это проще, можно покрыть резьбу винта небольшим количеством мыла. В мастерской можно использовать кусочек мыла, чтобы делать отметки для резки, которые затем будет легко стереть.

4. Скрывать огрехи стен

И стена будет идеальной.

Если дома в стене после перевешивания на другое место картин остались небольшие дырочки, их можно замазать кусочком мыла, соответствующим цвету стены. Нужно потереть куском над отверстием, чтобы мыло заполнило его.

5. Предотвращение разбрызгивания краски

Мыло против краски.

Когда нужно окрасить, к примеру, раму зеркала или раму окна, стоит протереть стекло рядом с рамой. Если на стекло попадет немного краски, мыло упростит ее удаление, и это будет намного проще, чем потом отксребать краску от стекла.

6. Ослабить тугой замок

Мыло поможет!

Если дверной замок слишком тугой, можно обработать ключ от него сухим кусочком мыла, чтобы покрыть поверхность замка изнутри. Нужно вставить намыленный ключ в замок и провернуть его несколько раз. Дверь после этого станет проще открывать.

7. Предотвращение запотевания зеркал и очков

Мыло против запотевания.

Мало кому нравится запотевшее после горячего душа зеркало, и мыло может решить эту проблему. Когда зеркало полностью высохнет, нужно протереть его мылом. Мочить водой стекло не нужно, требуется использовать сухое мыло. Это хорошо работает и в случае очков.

8. Убрать скрип

Мыло для тишины в доме.

Кусок мыла поможет устранить проблему со скрипучими дверными петлями и половицами. Просто нужно протереть бруском сухого мыла края скрипящих областей. Если он не исчезнет, нужно все повторить.

9. Определить утечку

Мыло поможет определить любую утечку.

Если никак не получается определить, где просачивается воздух из шины или вода из бассейна для детей, можно смочить водой кусок мыла и протереть им подозрительные участки. Мыльная пленка создаст пузырь, там где сочится воздух. Точно так же можно точно определить опасные утечки газа.

10. Защитить свою мебель от домашних животных

Мыло против кошек.

Как несложно догадаться, домашним животным не нравится вкус мыла. Если дома есть непоседливый жующий все подряд щенок, кролик или хорек, можно натереть края и ножки деревянной мебели мылом, чтобы предотвратить повреждения.

11. Упростить мытье грязных рук

И побольше мыла под ногти.

Перед тем, как копаться в земле в саду или ремонтировать грязный автомобиль, нужно поскрести ногтями мыло. Мыло предотвратит попадание почвы или солидола под ногти, и облегчит затем мытье грязных рук.

12. Защитить свои растения

Только органическая защита.

Если подвесить кусок мыла на кустах, то это поможет избавиться от жуков. Для этого можно использовать сетчатый мешочек или старую пару колготок. Также можно натереть увлажненным куском мыла нижнюю часть комнатных растений, чтобы избавиться от тлей и других вредителей.

13. Упростить уборку посуды при пикнике или кемпинге

И не забудьте натереть чугунок мылом.

Прежде чем вы поставить чугунок или алюминиевую сковородку на открытый костер, можно натереть ее дно увлажненным куском мыла. Это сделает очистку сажи намного проще.

14. Расстегнуть молнию

Мыло решит проблему даже самой тугой молнии.

Если заела молния, можно протереть ее зубчики сухим куском мыла. Это облегчит скольжение молнии.

15. Мыло для кроя

Мыло - удобный дополнительный инструмент для рукоделия.

Для облегчения шитья можно использовать сухое мыло для маркировки швов. Также можно сделать из куска мыла, завернутого в ткань, подушечку для иголок. Если иглы будут слегка намылены, они будут легче прокалывать ткань.

16. Удалять въевшиеся пятна

Выбирайте мыло без скраба и кондиционера.

Хотя есть специальные мыла, такие как Zote и Fels Naptha, которые способствуют удалению пятен, на самом деле можно использовать почти любое мыло для обработки жирных и грязных пятен. Нужно выбрать марку без дополнительных кондиционера и скраба.

17. Сделайте собственное жидкое мыло

Жидкое мыло своими руками.

Можно сэкономить немного денег, сделав собственное жидкое мыло. Для этого нужно использовать ручную терку, на которой натереть 100 — 120 граммов мыла, после чего смешать их с четырьмя чашками кипятка, перемешать до растворения мыла, дать полностью остыть и залить сметь в диспенсер. Хранить такое самодельное мыло нужно в прохладном месте и хорошо встряхивать диспенсер перед использованием.

18. Сделать домашний порошок для стирки

Весьма эффективное средство.

Мыло является неотъемлемым компонентом домашнего дезинфицирующего средства для стирки. Просто нужно добавить немного стиральной соды, буры и пищевой соды к мылу.

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