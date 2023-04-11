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Как экономно использовать кондиционер для белья

Многие хозяйки при стирке используют кондиционер для белья, желая сделать белье более мягким и ароматным.
Однако порой даже дорогие кондиционеры для белья не дают желаемого результата. Если вы не довольны тем, как работает кондиционер для белья, то этот бюджетный совет придется вам по душе.

Как экономно использовать кондиционер для белья

В следующий раз, вместо того чтобы использовать целый колпачок кондиционера для белья, налейте лишь половину. Вторую половину колпачка заполните уксусом.

Как экономно использовать кондиционер для белья

Уксус, как и кондиционер для белья, помогает смягчить белье. Более того, добавление уксуса будет полезным и для стиральной машины. Во время стирки уксус будет очищать и обеззараживать стиральную машину, что продлит срок ее службы. Не маловажным является и то, что благодаря дешевому уксусу расход дорогого кондиционера для белья снизится в 2 раза.

Как экономно использовать кондиционер для белья

Запах уксуса после стирки будет совсем не ощутим, а качество белья будет лучше, чем при использовании только кондиционера.
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Кондиционербельё

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