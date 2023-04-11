Как экономно использовать кондиционер для белья

Многие хозяйки при стирке используют кондиционер для белья, желая сделать белье более мягким и ароматным.

Однако порой даже дорогие кондиционеры для белья не дают желаемого результата. Если вы не довольны тем, как работает кондиционер для белья, то этот бюджетный совет придется вам по душе.







В следующий раз, вместо того чтобы использовать целый колпачок кондиционера для белья, налейте лишь половину. Вторую половину колпачка заполните уксусом.







Уксус, как и кондиционер для белья, помогает смягчить белье. Более того, добавление уксуса будет полезным и для стиральной машины. Во время стирки уксус будет очищать и обеззараживать стиральную машину, что продлит срок ее службы. Не маловажным является и то, что благодаря дешевому уксусу расход дорогого кондиционера для белья снизится в 2 раза.







Запах уксуса после стирки будет совсем не ощутим, а качество белья будет лучше, чем при использовании только кондиционера.

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