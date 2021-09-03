Средство, которое быстро очистит духовку

Сегодня магазины предлагают целый ассортимент всевозможных чистящих средств от нагара и жира. Однако все ли они одинаково хороши и стоят ли своих денег? Это можно проверить, проведя небольшой тест бюджетных средств, которые можно найти в ближайшем магазине, и выбрать самое эффективное!



Визуально разделив сковороду, решётку и духовку внутри на 4 части, нанести на каждую чистящее средство. В эксперименте участвовали: LIBERHAUS, Mr. Muscle, CILLIT BANG и SANITA (от самого дорогого до самого дешёвого). Все средства находятся в ценовой категории от 90 до 150 руб. за бутылку.



Интересно, что средства из более дорогой линейки (Mr. Muscle, CILLIT BANG) справились хуже, чем более дешёвые.



Самое дешёвое средство SANITA (90 руб.) удалило нагар на сковороде в несколько раз лучше своих более дорогостоящих оппонентов.



С духовкой дела обстоят похоже: все средства очистили её, но оставили небольшие пригоревшие участки.



Однако, если дешёвая SANITA и более дорогие Mr. Muscle и CILLIT BANG справились одинаково, стоит ли переплачивать?





Подробнее о сравнении бюджетных средств для очищения духовки от нагара смотрите в видео ниже:

