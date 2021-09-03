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Средство, которое быстро очистит духовку

Сегодня магазины предлагают целый ассортимент всевозможных чистящих средств от нагара и жира. Однако все ли они одинаково хороши и стоят ли своих денег? Это можно проверить, проведя небольшой тест бюджетных средств, которые можно найти в ближайшем магазине, и выбрать самое эффективное!
Средство, которое быстро очистит духовку
Визуально разделив сковороду, решётку и духовку внутри на 4 части, нанести на каждую чистящее средство. В эксперименте участвовали: LIBERHAUS, Mr. Muscle, CILLIT BANG и SANITA (от самого дорогого до самого дешёвого). Все средства находятся в ценовой категории от 90 до 150 руб. за бутылку.
Средство, которое быстро очистит духовку
Интересно, что средства из более дорогой линейки (Mr. Muscle, CILLIT BANG) справились хуже, чем более дешёвые.
Средство, которое быстро очистит духовку
Самое дешёвое средство SANITA (90 руб.) удалило нагар на сковороде в несколько раз лучше своих более дорогостоящих оппонентов.
Средство, которое быстро очистит духовку
С духовкой дела обстоят похоже: все средства очистили её, но оставили небольшие пригоревшие участки.
Средство, которое быстро очистит духовку
Однако, если дешёвая SANITA и более дорогие Mr. Muscle и CILLIT BANG справились одинаково, стоит ли переплачивать?

Средство, которое быстро очистит духовку
Подробнее о сравнении бюджетных средств для очищения духовки от нагара смотрите в видео ниже:


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