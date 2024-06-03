10 самых «прожорливых» автомобилей, которые потребляют немеряно топлива

Одной из ключевых характеристик, на которые обращают внимание покупатели автомобилей, является экономичность. Но с одной стороны этот параметр важен, если машина служит «рабочей лошадкой» каждый день. С другой стороны им пренебрегают, если приобретают раритетную модель или дорогой суперкар, на котором планируют выезжать не реже пары раз в год, чтобы продемонстрировать свою респектабельность.
Именно такие авто и являются самыми «прожорливыми».
1. Ferrari 612 Scaglietti
Расход топлива Ferrari 612 Scaglietti составляет 1 литр бензина на 3,2 км пути/ Фото: a777aa77.ru
Ferrari 621 Scaglietti является двухдверным купе класса Gran Turismo, производившимся итальянской компанией Ferrari с 2004 по 2011 годы и названным в честь знаменитого дизайнера и инженера Серджио Скальетти.
Спорткар Ferrari 612 Scaglietti, собственно, изначально не претендовал на экономичность. В первую очередь это красивый, мощный автомобиль, дающий потрясающие ощущения от управления им. Именно эти характеристики на первом месте и для производителя, и для покупателей. А расход скромно прописан между ними, и он составляет 30 л на 100 км.
И это неудивительно, ведь мощный мотор объемом 5,7 л выдает целых 533 л.с., а их нужно как-то «кормить». Поэтому в городе «прожорливость» Ferrari 612 Scaglietti составляет 1 л бензина на 3,2 км пути, а на трассе через 5,3 км уменьшается на 1 л.
2. Rolls-Royce Wraith
Rolls-Royce Wraith обладает мотором мощностью 624 л. с./ Фото: rolls-roycecars.ru
Rolls-Royce Wraith является двухдверным купе класса люкс, производившимся британской компанией Rolls-Royce Motor Cars с 2013 по 2020 год, и названным в честь знаменитого призрака из шотландского фольклора.
Представительский четырехместный купеобразный Rolls-Royce Wraith доступен в единственной комплектации, но зато она включает самые впечатляющие опции, достойные высокопоставленных автолюбителей.
Бензиновый 12-цилиндровый мотор мощностью 624 л.с., работающий в паре с 8-скоростной автоматической коробкой, разгоняет этого «монстра» до 100 км/ч всего за 4,6 сек. В смешанном цикле авто потребляет 14 л бензина АИ-95 на 100 км пути. При езде по городу этот показатель увеличивается до 21,2 л.
3. Rolls-Royce Phantom
Rolls-Royce Phantom разгоняется до 100 км/ч за 5,9 сек./ Фото: auto.ru
Rolls-Royce Phantom является роскошным седаном класса люкс. Он производится британской компанией Rolls-Royce Motor Cars с 2003 года. Как и предыдущая модель, от тоже назван в честь знаменитого призрака из фольклора Шотландии.
У люксового британского автомобиля под капотом стоит 12-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель объемом 6,7 л, мощностью 460 л.с., агрерированный с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. До 100 км/ч авто разгоняется за 5,9 сек. и в городе потребляет 22,8 л горючего на 100 км пути. Правда в смешанном цикле и на трассе этот показатель гораздо меньше: 14,8 л.
4. Maserati Ghibli
Maserati Ghibli назвали в честь ветра, дующего в пустыне Сахара/ Фото: drom.ru
Maserati Ghibli является роскошным седаном класса люкс. Он выпускается итальянской компанией Maserati и назван в честь знаменитого ветра, дующего в пустыне Сахара. Maserati Ghibli – это яркий представитель 60-70 годов прошлого столетия.
Сочетание весьма скромных аэродинамических характеристик и специфики карбюраторной топливной системы обеспечивает прожорливость этого автомобиля. Но разве это важно, когда транспортное средство имеет такой роскошный внешний вид? Дизайн Maserati Ghibli первого поколения разработал Джорджетто Джуджаро. Маэстро в то время трудился в ателье Ghia.
Что касается мощностных и скоростных характеристик машины, то под капотом у нее стоит V-образный 8-цилиндровый мотор объемом 4,7 л, который выдает мощность 310 л.с. До 100 км/ч этот монстр разгоняется меньше, чем за 7 сек., и может развивать максимальную скорость 250 км/ч. Модификация Ghibli SS с 4,9-литровым двигателем имеет мощность целых 335 л.с.
5. Mercedes Geländewagen
Mercedes Geländewagen выпускается с 1979 года/ Фото: mercedes-benz.at
Mercedes-Benz G-Class, также известный как Mercedes Geländewagen, является внедорожником класса люкс. Он выпускается немецкой компанией Mercedes-Benz с 1979 года и отличается выдающейся проходимостью и надежностью.
Создателей этого джипа не сильно волновала его топливная экономичность. В смешанном цикле автомобиль расходует 22 л бензина на 100 км пути, причем с двигателем как V8, так и V12. Но это касается только тюнингованных модификаций AMG. Обычные дизельные «Гелендвагены» потребляют гораздо меньше топлива: около 10 л на 100 км пути.
6. Mercedes-Benz G 65 AMG
Mercedes-Benz G 65 AMG обладает V-образным мотором мощностью 630 л. с./ Фото: carpixel.net
Mercedes-Benz G 65 AMG является роскошным внедорожником класса люкс. Производится немецкой компанией Mercedes-AMG с 2012 года и отличается своей мощью, скоростью и надежностью.
Этот автомобиль создавался как армейское транспортное средство. У него 12-цилиндровый V-образный двигатель мощностью 630 л.с., что недостаточно для 3,2 т полной массы, но с избытком для внедорожника. На трассе этот монстр расходует 17 л горючего на 100 км, но в условиях города этот показатель заметно увеличивается.
7. Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet W100
Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet W100 со складной крышей/ Фото: scalecar.ru
Говоря о «шестисотом», обычно подразумевают модель Mercedes-Benz S600 W140. Он был особенно популярен в 1990-х годах. Но с индексом 600 в 1963-1981 годах выпускался роскошный седан W100. Это удлиненная модификация Pullman Landaulet, расстояние у которой между бамперами составляет 6,24 м. Также отличительной чертой этого автомобиля является складная крыша.
Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet W100 является роскошным лимузином класса люкс, производившимся немецкой компанией Mercedes-Benz с 1963 по 1981 год и отличающимся элегантным дизайном, мощным двигателем и высоким уровнем комфорта, что делало его одним из самых знаковых и востребованных автомобилей в своем классе.
То, что авто, оснащенное двигателем V8 объемом 6,3 л, мощностью 250 л.с. потребляло много топлива, вообще не беспокоило производителей. Они отдали предпочтение прогрессивным для того времени технологиям. В частности, речь идет о гидравлической системе, управляющей сервоприводами.
8. Aston Martin DB9
Предельная скорость Aston Martin DB9 составляет 295 км в час/ Фото: auto.ru
Для культовой марки автомобиля, на котором ездил легендарный Джеймс Бонд, показатель потребления бензина, естественно, далеко не на первом месте. И хотя в фильме «Голдфингер» 1964 года появляется авто DB5, здесь мы все же говорим о DB9.
Это роскошное 1,8-тонное купе, оборудованное V-образным мотором объемом 6 л, мощностью 517 л.с., работающим в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. На 100 км пути авто расходует около 16,4 л бензина АИ-95. Скорость 100 км/ч этот спорткар набирает за 4,6 сек, а его предельная скорость составляет 295 км/ч.
9. Aston Martin Lagonda Series 2
Aston Martin Lagonda Series 2 произвели в количестве 645 экземпляров/ Фото: collectingcars.com
Что касается Aston Martin Lagonda Series 2, то его выпускали с 1976 по 1990 годы и за это время произвели 645 экземпляров. Автомобиль оснащен двигателем V8 объемом 5,3 л, мощностью 284 л.с. До 100 км/ч он разгоняется за 9 сек. Максимальная развиваемая скорость – 240 км/ч.
У Series 2, выпускаемой с 1976 по 1985 годы, особое внимание привлекает интерьер в футуристическом стиле с цифровой приборной панелью.
10. Lamborghini Murcielago
Lamborghini Murcielago производили с 2001 по 2010 годы/ Фото: auto.ru
Lamborghini Murcielago является роскошным суперкаром класса люкс, производившимся итальянской компанией Lamborghini с 2001 по 2010 год и отличающимся своим мощным двигателем, скоростью, динамикой и уникальным дизайном, что делает его одним из самых знаковых и востребованных автомобилей в своем классе.
При создании этого автомобиля производители вообще сосредоточились на больших цифрах. Вот и расход горючего сделали 30 л. Этот прожорливый «итальянский жеребец» при движении по городу сжигает 1 л на 2,8 км пути, а на трассе этот показатель уменьшается до 1 л на 4,6 км.
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