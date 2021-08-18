Лабиринты древности, которые могли привести в отчаяние любого

В древности считалось, что человек, вошедший в лабиринт, теряет волю, ориентацию и вообще может забрести в иной мир. Раньше в лабиринты часто отправляли провинившихся или неугодных людей. Из-за запутанных ходов человек тут же подвергался панике, которая нередко приводила его к безумию. Для более действенного устрашения, в лабиринтах разбрасывались кости, а на стенах рисовались изображения демонов.











Египетский лабиринт, построенный в 2300 году до н. э.



Считается, что самый древний египетский лабиринт, построенный в 2300 году до н. э., располагался у озера Биркет-Карун в окрестностях Каира. Это было огромное здание площадью 70 тысяч квадратных метров, обнесенное стеной. Внутри него располагалось 1,5 тысячи наземных помещений и такое же количество – под землей (там были гробницы фараонов и крокодилов). Перед входом в лабиринт висела табличка с надписью: «Безумие или смерть — вот что находит здесь слабый или порочный, одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие».



Стоит ли говорить, что просто так перемещаться по сложной системе запутанных коридоров без риска остаться в них навсегда, было очень опасно. Только вовремя праздника прославления Себека (бога с головой крокодила) в лабиринт входили жрецы, приносившие ему жертвы.

Развалины Кносского дворца.Самым известным считается лабиринт на острове Крит. Его еще называют лабиринтом Минотавра. Легендарный скульптор Дедал стал автором этого творения. В 1380 году до н. э. лабиринт был разрушен . В 1900 году английский археолог Артур Эванс, среди прочих находок, обнаружил в Оксфордском музее иероглифическое письмо, в котором говорилось о лабиринте. Археолог отправился на остров Крит и принялся за раскопки. Артуру Эвансу понадобилось 30 лет, чтобы справится с лабиринтом. Площадь Кносского лабиринта составила 22 тысячи квадратных метров. Высота над землей этого сооружения составляла не менее 5-6 этажей.Макет лабиринта Минотавра.Согласно мифам, внутри лабиринта жил Минотавр – существо с телом человека и головой быка . Единственным косвенным подтверждением этой легенды стала фреска с изображением Минотавра в одном из залов. Там же археолог отыскал множество человеческих костей.Лабиринт в Китае в Huanghuazhen.В Древнем Китае лабиринты можно было обнаружить при входе чуть ли не в каждый город и дом. Жители Поднебесной верили, что нечистая сила могла летать только по прямой, поэтому извилистый вход будет ей не по зубам.Каменный лабиринт на берегу моря.На побережье Балтийского моря в Скандинавии можно отыскать более 600 лабиринтов, выложенных из камней. Они не такие запутанные, как лабиринты в Греции или Египте, но проходя по ним, местные рыбаки верили в удачный улов в предстоящей рыбалке.Лабиринт на Соловецких островах.На территории России также можно отыскать лабиринты. На Соловецких островах находятся так называемые «места силы». Внутри них не растет ничего, кроме мхов, а все высаженные деревья тут же погибают. Животные никогда не забредают на территорию лабиринтов.Шартрский собор.Европейцы, начиная примерно c XV века, «переместили» лабиринты в христианскую плоскость. Они стали изображаться на напольной плитке католических храмов, символизируя собой извилистый путь наказания, которое должен был пройти на коленях раскаявшийся грешник.Лабиринт в Хэмптон-Корте, устроенный в 1690 году для Вильгельма Оранского.К XVII веку запутанность лабиринта частично теряет свою сакральность и приобретает более развлекательный характер. В королевских парках начинают сажать растения таким образом , чтобы живая изгородь превращалась в лабиринт. Монархи забавлялись, наблюдая за тем, как их придворные бегают туда-сюда в поисках выхода.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)