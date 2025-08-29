Что приготовить из брынзы: 6 простых блюд на скорую руку

Преимущество брынзы заключается в том, что этот продукт можно подать как самостоятельное блюдо в качестве закуски на перекус или же приготовить из него несколько оригинальных блюд для всей семьи. В любом случае, приведённые ниже рецепты – отличный повод для того, чтобы убедиться в сказанном.
1. Суп
Суп, приготовленный с добавлением брынзы, отличается своей простотой, но при этом выделяется среди множества других первых блюд ярким, изысканным вкусом.
Ингредиенты:
• Брынза – 300 г;
• Помидоры с плотной мякотью – 3 шт;
• Лук-шалот – 3 шт;
• Вода – 1 л;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Масло сливочное – опционально;
• Мука – 4 ч.л;
• Кинза – 1 пучок;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу.
Лёгкий, нежный и очень вкусный суп с брынзой. \ Фото: tyzden.sk.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Приправить солью и перцем;
• Добавить муку;
• Перемешать;
• Готовить до загустения;
• Кинзу вымыть;
• Просушить;
• Нарезать как можно мельче;
• Добавить к луку;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить около пяти минут;
• После получившуюся зажарку выложить в кастрюлю;
• Залить литром кипятка;
• Довести до кипения;
• Варить около пяти минут;
• Помидоры вымыть;
• Снять шкурку;
• Мякоть нарезать кубиком средней величины;
• Брынзу нарезать таким же кубиком, как и помидоры;
• Выложить все ингредиенты в кастрюлю;
• Попробовать на соль и перец, и при необходимости досолить и доперчить;
• Варить на среднем огне около десяти-пятнадцати минут (за пять минут до готовности добавить сливочное масло);
• Готовый суп разлить по тарелкам;
• Подавать с сухариками или гренками.
2. Лаваш
Лаваш с брынзой. \ Фото: mandru.org.
Быстрая и простая в приготовления закуска из лаваша с брынзой и овощами станет отличной альтернативой салату и бутерброду.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий – 1 большой лист;
• Брынза – 150 г;
• Перец болгарский крупный красный – 1 шт;
• Помидоры коктейльные – 4-6 шт;
• Лимонный сок – для заправки;
• Нежирная сметана или йогурт – для заправки;
• Кинза – 3-4 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Рулетики из лаваша с брынзой и овощами. \ Фото: cdn.kookfans.nl.
Способ приготовления:
• Лаваш разрезать порционно на несколько равномерных частей;
• В миске смешать лимонный сок со сметаной;
• Кинзу вымыть;
• Измельчить;
• Смешать с заправкой;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Получившейся смесью аккуратно смазать пластинки лаваша;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать длинной тонкой соломкой;
• Томаты вымыть и нарезать на четвертинки;
• Брынзу нарезать соломкой;
• Выложить на каждый кусочек лаваша несколько полосок сыра, перца, помидоров;
• Тонким слоем смазать овощи лимонно-сметанным соусом;
• Сформировать конвертики или трубочки;
• Отправить в холодильник на десять-пятнадцать минут;
• И подать к столу.
3. Запечённая в духовке
Брынза, запечённая в духовке. \ Фото: bing.com.
Пряная, запечённая в духовке брынза – ещё один оригинальный рецепт, который разлетится на ура, стоит его только попробовать приготовить.
Ингредиенты:
• Брынза – 0,5 кг;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Кинза свежая – 1 маленький пучок;
• Смесь сушёных трав – 1 пакетик;
• Лимонный сок – опционально;
• Оливковое масло – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Хлопья паприки – по вкусу;
• Хлопья вяленых томатов – по вкусу.
Очень вкусная пряная запечённая брынза. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать мелко нарезанную кинзу, сушёные травы, пропущенный через пресс чеснок, хлопья паприки и хлопья томатов, лимонный сок с оливковым маслом, а также соль и смесь молотых перцев;
• Брынзу нарезать крупным кубиком;
• Хорошенько обвалять в пряной смеси;
• После аккуратно выложить кусочки на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на семь-десять минут (или до тех пор, пока брынза не подрумянится и слегка оплавится);
• Готовое блюдо слегка остудить и подать к столу.
4. Пицца
Пицца с брынзой. \ Фото: bing.com.
Совсем необязательно бежать и заказывать магазинную пиццу, когда внезапно захотелось чего-то вкусного и сытного. Ведь её запросто можно приготовить дома.
Ингредиенты:
• Заготовка для пиццы круглая – 1 большая (или две средние);
• Брынза – 200 г;
• Помидоры коктейльные – 8-10 шт;
• Ветчина – 100 г;
• Кинза – 3 веточки;
• Майонез – опционально;
• Соус – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Молотый чёрный перец – по вкусу;
• Мята свежая – 2 веточки.
Очень вкусная сырная пицца. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Майонез смешать с соусом;
• Получившейся смесью тонким слоем смазать заготовку для пиццы;
• Брынзу нарезать тонкими пластинами;
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими кружками;
• Мяту вымыть;
• Просушить;
• Обобрать листочки;
• Крупно нарезать;
• Выложить на смазанные заготовки пластинки брынзы и кружочки помидоров;
• Сверху посыпать кинзой и мятой, дополнительно раскрошенной брынзой;
• При необходимости добавить соль и молотый чёрный перец;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на десять-пятнадцать минут (или до тех пор, пока не расплавится сыр).
5. Мясные орешки
Мясные орешки. \ Фото: i.pinimg.com.
Мясные орешки – блюдо, которое одинаково хорошо как в холодном, так и в горячем виде. Оно прекрасно сочетается с любым гарниром и не менее хорошо звучит в качестве закуски, подать которую можно со свежими овощами или листьями салата.
Ингредиенты:
• Фарш куриный – 350 г;
• Брынза – 100 г;
• Лук зелёный – 2-3 пера;
• Кефир – 5 ч.л;
• Мука – 2,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для смазывания;
• Кинза свежая – для подачи.
Орешки из фарша с брынзой. \ Фото: kitchenbook.jp.
Способ приготовления:
• Зелёный лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Смешать с фаршем;
• Брынзу раскрошить как можно мельче;
• Смешать с фаршем;
• Добавить муку и кефир;
• Приправить смесью молотых перцев;
• При необходимости слегка посолить;
• Хорошенько перемешать и вымесить фарш;
• Сформировать небольшие шарики размером с грецкий орех;
• Выложить в форму для запекания, смазанную оливковым маслом;
• Мясные орешки сбрызнуть оливковым маслом;
• Отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку на тридцать пять-сорок минут;
• Готовые орешки подавать с мелко нарезанной свежей кинзой.
6. В маринаде
Маринованная брынза. \ Фото: pinterest.com.
А вот брынза, приготовленная в маринаде со специями, станет отличным поводом для посиделок в кругу семьи и друзей под бутылочку хорошего вина или пива.
Ингредиенты:
• Брынза – 0,5 кг;
• Красный острый перец – 1 стручок (лучше всего сушёный);
• Чеснок – 1 крупная головка;
• Уксус бальзамический – 4 ч.л;
• Масло оливковое – 1 стакан;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Зёрна горчицы – по вкусу
• Хлопья паприки – по вкусу;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Базилик сушёный – по вкусу;
• Майоран сушёный – по вкусу;
• Тимьян – по вкусу;
• Сушёный укроп – по вкусу;
• Сушёная петрушка – по вкусу;
• Розмарин – 1 веточка;
• Мята сушёная – 2 веточки.
Брынза в маринаде. \ Фото: static.wixstatic.com.
Способ приготовления:
• Брынзу нарезать кубиком среднего размера;
• В миске смешать оливковое масло с бальзамическим уксусом, пропущенным через пресс чесноком, хлопьями паприки, хлопьями чили, зёрнами горчицы, базиликом, майораном, тимьяном, укропом, петрушкой, мятой;
• Перемешать до однородной консистенции;
• На дно банки выложить стручок острого перца и веточку розмарина;
• Затем немного брынзы;
• Залить маринадом;
• После выложить ещё слой брынзы и ещё раз залить маринадом (повторить слои);
• Банку хорошенько закрыть крышкой и несколько раз как следует потрясти, чтобы все кусочки сыра пропитались пряной заправкой;
• После отправить банку в холодильник на два-три дня (ежедневно встряхивать банку с сыром два-три раза);
• Через пару дней брынза будет готова к употреблению.
