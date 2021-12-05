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Новогодняя загадка, решить которую могут только люди в хорошем настроении


Новогодняя фото-загадка, которая не каждому по зубам.

Новогодняя фото-загадка, которая не каждому по зубам.

 

Ну как, уже начали праздновать или всё ещё на низком старте? А как настроение? Чтобы проверить свою готовность к новогодней вечеринке, решите эту фото-головоломку. Внимание: найти ответ могут только люди в хорошем настроении!

Праздники и хорошее настроение не всегда идут рука об руку.

Праздники и хорошее настроение не всегда идут рука об руку.

 

Праздники – это не только радость, конфетти и оливье на год вперёд, но и большой стресс. Да и праздничную суматоху любят далеко не всё. Чтобы проверить, в каком расположении духа вы собираетесь вступить в Новый год, решите эту фото-головоломку: найдите среди хаотично разбросанных новогодних игрушек одну единственную куклу. Смотрите в оба!
Можете найти куклу среди других игрушек?

Можете найти куклу среди других игрушек?

 

Подсказка: возможно, вам будет проще искать, зная, что у куклы видна всего лишь одна половинка. Вторая спрятана под другой игрушкой.

Ответ:


Хорошо замаскировалась!

Хорошо замаскировалась!

 

Кукла спряталась между телефоном и мячом. А по цвету замаскировалась под машинки.

Как говорят психологи, пройти подобный тест могут только люди в хорошем расположении духа. Дело в том, что стресс снижает внимательность к мелким деталям, а потому найти спрятанную фигурку среди моря подобных становится почти невозможным.


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Новогодняя загадка, решить которую могут только люди в хорошем настроении

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Новогодняя загадка, решить которую могут только люди в хорошем настроенииПодписаться на мой Instagram
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