Прогулка по Филадельфии – городу в двух часах езды от Нью-Йорка

Филадельфия, или как ее называют местные — Фили. Город, который находится всего в двух часах езды от Нью-Йорка и который совсем на этот Нью-Йорк не похож.



Не могу сказать, что прям очень часто, но стараюсь по возможности туда выбираться. Я очень люблю Филадельфию именно за ее самобытность. За совершенно другую атмосферу и то, что она не похожа ни на один другой крупный город в США.

Город дает абсолютно новые эмоции , пробуждает во мне уже немножко дремлющий дух исследователя, и постоянно подкидывает новые вопросы, на которые хочется найти ответ. Филадельфийская эклектика.Уличный музыкант. И надпись на картонке у него очень филадельфийская:Застройка северной части города. Там есть районы, где боишься выйти из машины, и где впервые за все время жизни в Америке мне стало по-настоящему страшно. И это тоже Филадельфия:Вид с моста Уолта Уитмена на промышленные кварталы южной части города и на трубы пассажирского трансатлантического лайнера Юнайтед Стейтс, который я обязательно навещаю во время каждого визита в Филу: Зацеперы :) Улица в самом центре: Бывшее здание компании Cunningham, которая производила пианино и рояли:Улицы здесь бывают даже более тесными, чем в центре Махэттена: Площадь с фонтанами перед Сити-холлом: Джентльмен у здания Сити-холла: Мерседес после прокачки :)Филадельфия — это вечные 80-е и 90-е в рекламе и вывесках: За углом от Военно-морской верфи:Промышленные кварталы северной части Филадельфии. Будучи когда-то крупным индустриальным центром и портом с большим товарооборотом, город прошел через эпоху деиндустриализации, что не лучшим образом сказалось как на экономике, так и на состоянии его некоторых районов. Зато здесь очень легко стать концептуальным фотографом. Главное найти моделей. Пейзажей для съемок тут великое множество: Мастерская по ремонту старых авто:Еще в 2014 году это здание старого отеля Лоррэйн выглядело как декорации к фильму про апокалипсис. Сегодня оно капитально отремонтированно и там живут люди. Мне очень нравится элегантное решение с пожарными лестницами. Они на фасаде, но вы их, скорее всего, даже не заметили. Пешеход в самом центре: А это я еду из северной Филы в сторону Сити-холла. Вот он на горизонте со статуей Уильяма Пенна на верхушке.В Филе очень много искусства. От музеев с коллекциями мирового уровня, до таких уличных арт-объектов. На этом небольшая прогулка по Филадельфии подошла к концу .