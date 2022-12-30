Съедобная ёлочка на новогоднем столе

Салатом Оливье в вазочке, или крабовым салатом в тарталетках на праздничном столе уже никого не удивишь. Для того чтобы вызвать восторг гостей, приготовьте в этом году вкуснейший салат с копченым мясом, изюминкой которого является очень необычная подача.

Салат в виде нарядной елочки станет главным украшением праздничного стола.





Для приготовления понадобится:



куриная грудка копчёная — 270 гр;

сырок плавленый — 3 шт;

яйца вареные — 3 шт;

картофель отварной — 3 шт (250-270 гр);

чеснок — 3-4 зубчика;

майонез — 100-110 гр.



Для оформления понадобится:



укроп свежий — 150 гр;

красный перец;

оливки зелёные;

маслины чёрные;

сыр твердый.

Копченую куриную грудку нарежьте небольшим кубиком. Яйца, отварной картофель и плавленые сырки натрите на крупной терке. Чтобы придать салату более пикантный вкус, добавьте в него 3-4 зубчика чеснока.







Добавьте к продуктам майонез, и хорошо перемешайте. Консистенция салата должна получиться довольно плотной, чтобы из массы было легко сформировать основу будущей елочки.

Для формовки салата понадобится пищевая пленка: выстелите на столе два отреза пленки внахлест друг на друга. Выложите салат на пленку, и приподняв все края пленки, придайте массе форму елочки. Аккуратно уберите пищевую пленку, и выложите салат на блюдо для подачи.







Для оформления елочки мелко нарежьте зелень укропа. Из красного болгарского перца вырежьте верхушку елочки.







В качестве игрушек для елочки выступят кусочки перца, оливки и маслины, разрезанные пополам, квадратики твердого сыра.

Обильно обсыпьте салат укропом, и оформите игрушками. Чтобы игрушки не падали, их можно закрепить на небольшом количестве майонеза.







Блюдо вокруг елочки можно оформить тертым сыром, или тертыми яичными белками, которые будут напоминать снежок.







Салат получается очень вкусным и сытным, а его оригинальный внешний вид не оставит никого равнодушным.

Пошаговый процесс приготовления праздничного салата, который украсит новогодний стол, смотрите на видео:



P.S.:



Дорогие друзья, поздравляю Вас с Новым годом!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, семейного благополучия. Спасибо, что Вы со мной!