Бытовые хитрости на каждый день

Дела по дому должны вдохновлять и приносить удовольствие. Но порой в гонке за чистоту мы так устаем, что перестаем наслаждаться процессом. Чтобы это исправить, стоит всего лишь воспользоваться бытовыми хитростями. Именно с их помощью наши бабушки облегчали себе уборку по дому. В современном мире многие хитрости были забыты, а ведь они все так же эффективны.

1. Самая вкусная зажарка

2. Приправы больше не рассыпятся

3. Готовим овощи на пару

4. Спасаем отсыревший кофе

5. Хранение чеснока

Просто добавьте лимонный сок.Все мы любим готовить блюда из детства. Они вызывают у нас приятные ассоциации и воспоминания. Именно классические русские рецепты порой являются для нас самыми вкусными. Ну и, конечно же, во многих из них присутствует зажарка. Та самая, которую делали еще наши бабушки. Вот только не всегда она получается такой ароматной и вкусной, как в детстве.Весь секрет в том, что наши бабушки использовали не только лук и морковь. Был у них и еще один секретный ингредиент. Речь идет о лимонном соке. Именно его стоит добавить к овощам на сковороде, чтобы получить тот самый вкус из детства. Попробуйте сами. Овощи получатся намного сочнее, а вкус насыщеннее.Самый эффективный способ хранить приправы.У многих из нас, наверняка, были случаи, когда приправы рассыпались на весь шкаф, при попытке ее достать. Все дело в том, что мы храним их в производственных упаковках. Многие сейчас советуют пересыпать приправы в специальные емкости для хранения. Однако тратить на них деньги не все готовы.К счастью, есть проверенная бытовая хитрость, которая позволит вам сэкономить на покупке дополнительной посуды. Если вы хотите сохранить свои приправы в целости и сохранности, просто следуйте нашей простой инструкции.Срезав уголок от упаковки, отрежьте от него полоску. После чего необходимо свернуть пакетик в несколько раз и надеть отрезанную часть уголка сверху. Таким образом, он будет прочно зафиксирован. Приправы больше не рассыпятся, а вы сэкономите деньги.Зубочистки заменят пароварку.Многие из нас в последнее время стали следить за своим питанием. Среди полезных рецептов довольно много блюд, приготовленных на пару. Но что делать, если у вас нет пароварки? Уж точно не стоит бежать за ней в магазин. Наша следующая бытовая хитрость позволит вам без труда приготовить овощи на пару.Если вы хотите приготовить овощи на пару, то следует вооружиться зубочистками. Именно с их помощью сделайте ножки, воткнув в каждый овощ по четыре зубочистки. После чего налейте немного воды в сотейник и поставьте на огонь. Далее разместите в сотейнике овощи на зубочистках так, чтобы они не касались воды. Это позволит приготовить их популярным способом, даже при отсутствии пароварки.Зерна кофе легко можно спасти.Кофе для многих из нас является любимым напитком. Некоторые даже не представляют своей жизни без него. Но что делать, если зерна долго лежали в шкафу и отсырели? В этой неприятной ситуации главное – не паниковать.Не стоит выбрасывать отсыревшие зерна. Чтобы вернуть им насыщенный аромат и вкус, достаточно воспользоваться нашим советом. Разогрейте духовку. На противень расстелите пергамент и высыпьте отсыревшие зерна, после чего отправьте их в духовку на десять минут. Таким простым способом вы вернете вкус кофейным зернам и наполните кухню прекрасным ароматом.Самое лучшее хранение чеснока.Чеснок является одной из любимых приправ у русских людей. Он добавляет остроты блюду. Почти во всех наших рецептах используется чеснок. Неудивительно, что хозяйки закупают его большими партиями. Вот только что делать, если в холодильнике он быстро начинает плесневеть?В этом случае на помощь придут наши хитрости. Если вы хотите продлить срок хранения чеснока, то просто следуйте нашему совету. Возьмите самую обычную банку. На дно разместите несколько головок чеснока. Далее слоем засыпьте лавровые листья, после чего снова слой чеснока, который чередуется со слоем лавровых листьев. В самом конце плотно закройте банку крышкой и отправьте в прохладное, темное место. В таком виде чеснок прекрасно сможет храниться долгое время.