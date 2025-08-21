Почему человечество столетиями стеснялось туалетной бумаги да еще и использовало ее с занозами

Туалетная бумага
Сейчас трудно представить себе жизнь без такой незаменимой вещи, как туалетная бумага. Есть масса разновидностей и сортов, продаются даже ароматизированные варианты. А ведь это приспособление вошло в обиход только в прошлом веке. До этого люди обходились подручными средствами и придумывали различные приспособления для гигиенических процедур. Неудивительно, что туалетная бумага не пользовалась популярностью, ведь до 1930-х годов она изготавливалась с занозами!
Китайцы впереди всего мира
Туалетную бумагу придумали китайцы/plantpaper.us
Пока древние цивилизации использовали листья и губки, намотанные на палки, жители Древнего Китая применяли на практике собственное изобретение. Бумагу они начали делать еще до нашей эры, но первые столетия не решались тратить листки со священными текстами на такие низменные нужды. Все изменилось в VI веке, именно тогда рисовая бумага стала появляться в уборных знатных семей.
Постепенно такая роскошь стала распространяться и среди бедняков. Уже к XIV веку китайцы придумали продавать бумагу пачками от 1000 до 10000 листов. Было налажено производство 10 миллионов упаковок в год. Правда, для императорского дворца изготавливали специальную ароматизированную мягкую бумагу — практически современные трехслойные рулоны!
Однако весь мир не спешил перенимать китайскую моду. Конечно, с появлением печатных станков в Средние века ненужные листы иногда применяли в уборных. До Европы и США идея пользоваться бумагой в туалете дошла только с появлением газет. Причем, сперва люди просто тратили ненужные каталоги и журналы.
Фермерский альманах
Фермерский альманах/levik.blog
Сначала американцы активно использовали для туалетных нужд популярные каталоги Sears, но иногда их печатали на глянцевой бумаге, что было крайне неудобно. Тогда люди, уже привыкшие иметь под рукой лист бумаги, стали брать с собой в уборную «Фермерский альманах».
Это печатное издание выпускалось с 1818 года и содержало массу полезной информации для работников сельского хозяйства. Журнал стали прибивать на стену в туалете, и издательство решило использовать такую популярность себе на руку. С 1919 года каждый экземпляр продавался с дыркой, чтобы его удобнее было вешать на стену. Но на тот момент уже была придумана туалетная бумага в том виде, к которому привыкли мы.
Первые рулоны
Первая туалетная бумага от Джозефа Гайети/plantpaper.us
Прорыв произошел благодаря бизнесмену Джозефу Гайети из Нью-Йорка в 1857 году. Вот только первые экземпляры нарезались аккуратными квадратами из плотной бумаги, пропитанной соком алоэ для мягкости.
Летом 1871 года была придумана оберточная бумага с перфорацией. Идеей увлеклась компания Albany Perforated Wrapping Paper Company, которая стала выпускать небольшие рулоны туалетной бумаги с линией отрыва. Однако в те временами напрямую говорить и писать о таком считалось постыдным, поэтому изобретение завуалировано называли «перфорированной оберточной бумагой».
Винтажный рулон туалетной бумаги|thevintagenews.com
В массовое производство туалетную бумагу стала выпускать фирма Scott Paper в 1890 году. Производителям было неловко указывать подлинное предназначение рулонов и на этикетке загадочно писали «бумажные бигуди». Название компании им печатать тоже было стыдно, поэтому рулоны изготавливали на заказ для крупных клиентов и соответственно указывали их имена на тиснении.
Все для удобства и комфорта
Рулоны туалетной бумаги с перфорацией/pinterest.com
В начале XX века стеснение по поводу личной гигиены стало постепенно исчезать и производители из разных стран принялись усовершенствовать рулоны. Делали различное тиснение - с рисунком, стеганое, текстурированное. Добавляли лосьоны и кремы для ощущения мягкости. А на Парижской даже наградили медалью компанию, выпустившую средство гигиены с эвкалиптом.
Постепенно люди стали привыкать к тому, что в магазинах на полках можно было увидеть столь интимное средство. Компании использовали это себе на благо в рекламных целях. Например, лозунг одного производителя гласил: «Требуйте рулоны Hakle, и вам не придется произносить слова „туалетная бумага“».
Однако действительно полезное дело сделала компания Northern Issue, которая в 1935 году представила покупателям первый рулон туалетной бумаги...без заноз. До этого из-за особенностей производства выпускались только листочки с осколками непереработанной древесины. Конечно, сейчас нам сложно это даже представить!
Производители продолжили усовершенствовать свои изобретения, сначала выпустили двухслойные рулоны, затем додумались до свертков с точным количеством листков, а потом начали выпускать и ароматизированную. В магазинах люди смело просили туалетную бумагу, а не стыдливо просили «две штуки».
Массовая истерия
Винтажная реклама туалетной бумаги/pinterest.jp
В 1954 году на телеэкраны впервые ворвалась реклама средства личной гигиены, заказанная компанией Scott. Постепенно оно стало настолько обыденной частью жизни, что легко упоминалось не только в частных разговорах, но и телеэфирах. Однажды ведущий Джонни Карсон неудачно пошутил про дефицит туалетной бумаги в США и вызвал тем самым массовый ажиотаж. Компании столкнулись с нехваткой товара на целый месяц, ведь американцы буквально смели все с полок магазинов.
В наши дни производители выпускают массу вариантов с разными ароматами, биоразлагаемую, многослойную и тисненую бумагу. Периодически во время кризисных ситуаций покупатели запасаются упаковками, ведь этот товар прочно вошел в списки необходимых под рукой вещей. И трудно поверить, что еще несколько столетий назад люди использовали в уборных листья от початков кукурузы!
А что в России?
Первая советская туалетная бумага
На территории Российской империи нужды в туалетной бумаге не было вплоть до развала. Знатные люди для личной гигиены использовали салфетки из ткани, а сельские жители просто обмывались водой. За чистотой следили тщательно и после уборной всегда мыли руки.
Когда был создан Советский Союз, для людей, стоящих во главе, обеспечение населения туалетной бумагой стояло на последнем месте. Страна была истерзана гражданской войной, нужно было налаживать различные сферы жизни. Но уже в 1920-х годах в дорогих заведениях стали появляться рулоны импортной бумаги. Обычные граждане для личных целей использовали газетные листы или исписанную бумагу.
Производство отечественной туалетной бумаги наладилось только в середине 1930-х годов. Однако продавалась она в виде пачки салфеток. Привычный нам рулонный формат стал выпускать Сясьский ЦБК только в 1969 году. И с того времени в жизнь советских граждан прочно вошло это полезное изобретение, заменив газеты и неудобные салфетки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии