Пейте пиво — будете здоровы
У нас есть хорошие новости для всех любителей пива. Последние исследования учёных показали, что этот янтарный напиток обладает рядом полезных свойств, при условии, конечно же, употребления его в умеренном количестве. Узнайте, какую пользу для нашего здоровья могут принести всего 1-2 бокальчика пива в день.
Пиво защищает сердце от инфаркта. Итальянские учёные обнаружили, что у людей, которые употребляют пиво в умеренном количестве на 42 процента снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто его не пьёт. По мнению учёных, оптимальное количество потребляемого пива — это пол-литра в день. Содержащиеся в пиве дрожжи помогают предотвратить нарушения кровообращения и образование тромбов. Поэтому риск инфаркта у пьющих пиво людей на 40-60 процентов ниже, чем у непьющих.
Пиво борется с инфекциями и укрепляет иммунитет. Оказывается, тёплое пиво — это хорошее средство при простудных заболеваниях. Так утверждают учёные из Oregon Health & Science University. Используемый при производстве пива ячмень улучшает кровообращение и активизирует функции клеточного дыхания, что способствует укреплению иммунитета. В лечебных целях учёные рекомендуют выпивать 1-2 бокала пива в день.
Пиво облегчает засыпание, поскольку в нём содержится никотиновая кислота и лактофлавин (витамин B2). От бессонницы помогают также витамины и минералы, содержащиеся в пивных дрожжах.
Пиво укрепляет кости (защищает от остеопороза). 2 бокала пива в день может значительно укрепить наши кости, так считают учёные из Tufts University. Исследования показали, что у тех, кто пил один или два бокала пива в день плотность костной массы была больше на 4,5 процента, по сравнению с непьющими. Однако, у тех, кто выпивал более двух бокалов пива день учёные отметили прямо противоположный эффект: плотность их костной ткани снизилась на целых 5,2 процента по сравнению с непьющими пиво.
Пиво защищает мозг от болезни Паркинсона и Альцгеймера. А всё благодаря таинственному химическому соединению — ксантогумолу, который содержится в хмеле. К такому выводу пришли учёные из Китайского университета в Ланьчжоу. Как показали исследования, ксантогумол, содержащийся в хмеле, как антиоксидант защищает мозг от разрушительного влияния окислительного стресса, который является результатом дисбаланса между свободными радикалами (окислителями) и антиоксидантами (антиокислителями).
Пиво предотвращает образование камней в почках (на фото: увеличенные камни из почек). Согласно исследованиям, проведённым несколько лет назад в Финляндии, у мужчин, выпивающих бутылку пива в день, риск образования камней в почках на 40 процентов ниже, чем у остальных. А всё благодаря хмелю, который замедляет процесс высвобождения кальция из костей.
Один бокал пива в день — особенно лагер или портье — повышает в организме активность антиоксидантов, которые препятствуют образованию катаракты (заболевание глаз). Однако, если вы пьёте три или более бокалов в день, эффект будет прямо противоположным, так утверждают канадские учёные.
Голландские учёные обследовали 38 тысяч работающих мужчин и обнаружили интересную зависимость. Те из них, которые в течение 4 лет систематически употребляли умеренное количество пива, стали гораздо менее восприимчивыми к сахарному диабету II типа.
Два бокала пива увеличивают креативность. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Сознание и познание» («Consciousness and Cognition»), один или два бокала пива в день значительно повышают творческий потенциал человека.
Выпей пиво и ты поверишь в себя. Согласно данным британских учёных, чем больше пива мы пьём, тем более привлекательными себе кажемся. Однако, те же учёные провели другое исследование, которое показало, что люди, которые думали, что пили этот алкогольный напиток, на самом же деле он был безалкогольный, оценивали себя более позитивно, чем те, которые действительно пили пиво с градусами.
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