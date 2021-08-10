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Как легко избавиться от известнякового налета на лейке душа, чтобы не пришлось ее менять


Как легко избавиться от известнякового налета на лейке душа, чтобы не пришлось ее менять

Каждый, у кого в квартире есть ванная комната, рано или поздно сталкивается с тем, что лейка душа серьезно загрязнена каким-то странным известняковым налетом. Избавиться от него необходимо в обязательном порядке, так как налет значительно ухудшает рабочие качества лейки. Само собой, у неопытных хозяев появляется много справедливых вопросов по поводу того, как лучше организовать процесс очистки. Самое время разобраться в вопросе.


Готовим раствор из воды и уксуса. /Фото: ya.ru.

Готовим раствор из воды и уксуса. /Фото: ya.ru.

 

Образование налета на лейке душа также неизбежно, как смена пор года и возникновение чувства голода. Для того, чтобы душевая работала как полагается, а не била отдельными разнонаправленными струями во все стороны (или не била ими вовсе никак), лейку следует периодически чистить. Самый простой и очевидный способ избавиться от налета – это отправиться в хозяйственный магазин и приобрести там любое фирменное средство. Само собой, данный метод связан с дополнительными затратами личного или семейного бюджета. К сожалению, зачастую такие средства стоят совсем немало.
Готовим уксусный раствор и замачиваем лейку. /Фото: sovremennoedomovodstvo.ru.

Готовим уксусный раствор и замачиваем лейку. /Фото: sovremennoedomovodstvo.ru.

 

Многие опытные хозяйки и хозяева любят в вопросах уборки использовать «народные» методики, проверенные временем.
Проще и быстрее всего известняковый налет удаляется при помощи уксусной кислоты. Само собой, не стоит просто опускать всю лейку в уксус. Сначала следует приготовить раствор. Кроме того, у некоторых хозяев могут появиться дополнительные сложности с процессом очистки. Например, лейка душа может быть зафиксирована на стене и не быть съемной. Свое решение есть и у этой проблемы, но обо всем по порядку.
Остатки налета удаляем при помощи щетки. /Фото: pinterest.ru.

Остатки налета удаляем при помощи щетки. /Фото: pinterest.ru.

 

Итак, приготовление уксусного раствора в целом легче, чем готовка яичницы. В растворе должно быть 20% уксуса и 80% воды или одна часть уксусной кислоты и четыре части воды. Субстанция готовится в подходящей непищевой посуде. Раствор нужно тщательно перемешать. После этого его можно использовать для очистки, в том числе злосчастного налета.
Если лейка не снимается, делаем вот такую конструкцию из веревок и пакета. /Фото: ok.ru.

Если лейка не снимается, делаем вот такую конструкцию из веревок и пакета. /Фото: ok.ru.

 

Если лейка душа снимается, то просто берем и кладем ее в уксусный раствор на несколько часов. Можно смело замачивать изделие на всю ночь. Утром можно будет заметить, что дно посуды усеяно какими-то крупицами – это отслоившийся известняковый налет, который еще недавно был причиной засора. В большинстве случае процедура очистки занимает 4-5 часов. Наверняка на лейке останутся небольшие загрязненные участки. Их очищаем при помощи зубной щетки.

Если же лейка душа вдруг не снимается со стены, то ее можно почистить, соорудив уксусный компресс и обмотав им сантехнический предмет. Некоторые хозяева предпочитают наливать раствор в пакет и одевать его на лейку. В этом случае пакет обязательно следует надежно зафиксировать при помощи веревок.
Как легко избавиться от известнякового налета на лейке душа, чтобы не пришлось ее менять


 

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Как легко избавиться от известнякового налета на лейке душа, чтобы не пришлось ее менять

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Как легко избавиться от известнякового налета на лейке душа, чтобы не пришлось ее менятьПодписаться на мой Instagram
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