Автомобильный ликбез, или 10 занятных фактов из истории раннего автопрома

Факты из истории автопрома.

1. Первые автомобили были паровыми

Первые машины были примерно такими.

2. Первые двигатели внутреннего сгорания были не на бензине

Двигатели были на газу, а не на бензине.

3. Первый электромобиль создали еще в XIX веке

Вот так вот.

4. Первое массовое производство автомобилей началось в Германии

Можно сказать отец-основатель.

5. Первые серийные авто были очень разнообразными

Машины были очень разными.

6. Автомобили перевернули западную цивилизацию

Отголоски в культурной жизни.

7. Первые авто часто ломались

Ездили не очень быстро.

8. Автомобили получили признание благодаря женщине

Скажите спасибо Берте.

9. Современные авто появились благодаря французам

Французы все придумали.

10. Историю автопрома делят на «эры»

История богата на чудеса.